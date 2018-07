Pimul Jaguar electric, autoturismul viitorului

Share



La Hotelul Plaza din Târgu-Mureș a fost prezentat miercuri primul model electric lansat pe piața din România de către producătorul britanic Jaguar, prin firma Alianz. Este vorba despre modelul Jaguar I‑PACE, realizat pe o platformă complet nouă, un vehicul electric cu baterie (BEV), primul model SUV alimentat exclusiv electric, cel mai modern model sportiv cu 5 locuri din lume. Modelul este cu totul special, trecerea la propulsia electrică fiind de-a dreptul revoluționară, care nu schimbă caracteristicile de bază. Gama de SUV-uri cu care producătorul britanic încearcă să fure din clienții constructorilor germani sunt deocamdată modelele F-Pace, E-Pace și acum electricul I-Pace. Noul I-Pace va fi produs în Austria, la Graz, în cadrul fabricii Magna Steyr, uzina în care este asamblat și E-Pace.

Câteva detalii despre acest model ne-a oferit Lunka Attila, director vânzări, filiala Târgu-Mureș. „Este cea mai nouă mașină electrică, prima din Europa, care face concurență firmei Tesla, una full electrică, cu o autonomie de aproape 500 de kilometri, un acumulator de 90 kw. Încărcarea se poate face la încărcătoarele profesionale de la stațiile existente. Acestea sunt deocamdată puține în țară, iar în Târgu-Mureș avem momentan doar la stația de la Kaufland. La acestea se poate încărca în aproximativ 85 de minute, dar când se vor monta încărcătoare mai profesionale, de 100 kw, aceasta poate dura doar 40 de minute, la o capacitate de 80%, cu care se poate merge fără probleme 400 de kilometri. Mașina are două motoare electrice, câte unul pe fiecare axă. Acestea funcționează în paralel, sistem 4×4. Se poate ridica suficienți centimetri, cât să se poată circula și pe teren accidentat, nu doar pe șosele”, ne-a dat primele informații Lunka Atiila.

Încărcare și de acasă

În timpul vizitei, unii amatori s-au interesat și de unele amănunte, cum ar fi încărcarea, alimentarea mai la îndemâna celor care sunt obișnuiți să intre în stațiile de alimentare și să plece mai departe în câteva minute. Lucrul care poate fi considerat un mare avantaj este faptul că încărcarea acumulatorului se poate face și acasă, la o priză normală, de 220 V, cu ajutorul încărcătorului primit la achiziționarea mașinii. Încărcarea de acest gen durează 12-13 ore, deci utilizatorul poate lăsa peste noapte acumulatorul la încărcat înaintea unui drum de aproape 500 de kilometri în a doua zi. „Alimentarea va putea fi asigurată în timp la diverse stații de limentare, dar acest lucru depinde de mai mulți factori, ritmul în care se va mări numărul acestui vehicul, de interesul autorităților din diverse zone, de cerere mai exact. La nivel național, se preconizează instalarea în viitorul apropiat a unui număr de 15-20 de încărcătoare, deocamdată la stațiile MOL, dar dacă cererea va crește, mai mult ca sigur vor fi mai multe”, a specificat directorul de vânzări.

Evident, un subiect foarte delicat este prețul acestora. Modelul are șase nivele de dotare și prețul acestora începe de la 65 mii euro, plus TVA. La acestea se pot adauga eventualele îmbunătățiri, care se pot ridica până la 15-20 000, cu dotări speciale, cum ar fi ventilație la scaune, sistem radar și multe alte dotări. Prețul pare (și este pentru majoritatea) unul destul de mare, dar dacă se ține cont de sumele cheltuite de mulți pentru autoturisme doar pentru că poartă o anumită siglă, o mașină care este considerată a viitorului, fără poluare, prețul este totuși unul „rezonabil”. Pentru cei cu posibilități. Filiala Târgu-Mureș are momentan un număr de trei cereri pentru acest model.

Date tehnice

Jaguar I-Pace are o lungime de 4,68 m, un ampatament de 2,99 m, iar coeficientul aerodinamic este de 0.29. Portbagajul are capacitatea de 656 de litri, dar prin rabatarea scaunelor din spate poate crește până la 1,45 m. Are două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, cu un sistem de propulsie de 400 de cai putere și 696 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h are loc în 4,8 secunde. Esențial, bateria este integrată în structură, are o capacitate de 90 kWh, integrează 432 de celule și promite o autonomie de 480 de kilometri în ciclul WLTP. Se poate conecta și la o priză normală (!!!), acasă, la 220 V, unde se poate înmagazina 80% din capacitatea totală în 10 ore, în jur de 12 la maximum. Bateria are o garanție de 160.000 de kilometri, sau 8 ani. SUV-ul electric pregătit oferă o navigație capabilă să memoreze rutele parcurse și obiceiurile șoferului astfel încât să calculeze foarte precis autonomia rămasă. Sistemul de infotainment include și asistentul vocal Alexa, care va putea fi utilizat și prin intermediul aplicației Jaguar InControl Remote, cu actualizări software over-the-air.