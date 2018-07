Actiunea de control a Politiei Rutiere, organizata vineri noaptea in Bucuresti si in Judetul Ilfov, a urmarit in principal conducatorii auto aflati sub influenta alcoolului, dar si alte categorii de abateri de la normele de circulatie

Arestat pentru șantaj

Un bărbat din Tîrgu Mureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că ar fi ameninţat o persoană cu acte de violență asupra sa și a membrilor familiei.

La data de 17 iulie 2018, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Tîrgu Mureş, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Mureş au organizat o acţiune în urma căreia au identificat un bărbat, de 39 de ani, din Tîrgu Mureş.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că persoana respectivă ar fi împrumutat în cursul lunii iunie a.c., 800 de lei persoanei vătămate, iar pentru recuperarea acestora ar fi recurs la amenințări asupra ei şi a membrilor familiei sale, atât în mod direct cât şi prin reţelele de socializare.

Poliţiştii au efectuat o percheziție domiciliară la locuinţa persoanei bănuite de comiterea infracţiunii de şantaj, în urma căreia, poliţiştii au identificat şi ridicat 4 telefoane mobile cu cartelele telefonice aferente.

La data de 17 iulie a.c., faţă de persoana în cauză a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar în data de 18 iulie a.c., instanţa de judecată a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului.