Ilva Fest, trei zile de arte în mijloc de codru pe Valea Ilvei

Ilva Fest, Festivalul Artelor și Prieteniei cum mai este el denumit, își va derula cea de a cincea ediție în perioada 19-21 iulie în cadrul pitoresc al Munților Călimani, respectiv platoul de pe Ilva, din comuna Lunca Bradului.

„Ilva Fest, un festival aflat la a V-a ediție, două în 2015, a treia în 2016, cea de-a patra în 2017 și a V-a în perioada 19-20-21 iulie 2018, reunește sub cupola prieteniei muzica, poezia, caricatura, arta plastică, organizator fiind Daniel Iancu și o „mână de prieteni” care l-au urmat și au avut încredere în potențialul unei astfel de manifestări. Se desfășoară an de an la Lunca Bradului, județul Mureș, în poiana lui Nenea Iancu, unde se adună sute de iubitori ai artelor să se bucure de Frumosul dăruit lor într-un cadru natural splendid, la poalele Călimanilor. Nu mai suntem la început, după ediția din 2017 putem afirma că am crescut frumos și promitem ca în anii ce vin să reconfirmăm sloganul ales și să facem din fiecare ediție un adevărat festin al artelor și prieteniei”, a precizat Daniel Iancu, organizatorul Ilva Fest.

Organizatorii festivalului au pregătit pentru ediția din acest un program bogat, seara concerte, iar ziua concursuri și momente de relaxare. Printre cei care vor fi prezenți la ediția din acest an se numără Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Ada Milea, Trupa Taxi, Maria Gheorghiu, Raul Cârstea, Angela Mariașiu, Ovidiu Mihăilescu, Daniel Iancu &Costel Pătrășcan, Dinu Olărașu, Sir Blues Vali Răcilă, Majay Gyozo, Stâncel Silvan, Ovidiu Scridon, Marcian Petrescu, Diana Tudor și Alex Burcă , Sorin Tănase, Vlad Gălățianu, Delia Porumb, Daria Boghean, Anya Bunduc, Andreea Petruț, Andrei Istvan, Ansamblul de dansuri grecești Astras din Constanța, Ansamblurile de dansuri populare ale copiilor și tinerilor din Lunca Bradului și Trupa de teatru de păpuși LuMiOlar.

Concursuri, ateliere și jocuri în aer liber

Ilva Fest nu se rezumă doar la concerte, organizatorii au pregătit și alte surprize celor prezenți, printre care și concursul „Cel mai meseriaș gulyas” (21 iulie) precum și concursul „La cătat de fainoșaguri” programat în ziua de 20 iulie.

„Dacă vorbim despre Ilva Fest 2018, cu siguranță vorbim despre o ediție altfel, cu multe noutăți și surprize! Concerte ale unor mari artiști contemporani, umor vorbit, cântat și desenat, concursuri de tot felul pentru copii și adulți. De anul acesta, la Ilva Fest nu vor lipsi nici atelierele de pictură pe sticlă și confecționare de măști tradiționale, ce se vor desfășura sub îndrumarea priceputei noastre prietene, designer, Maria-Mirabela Joandrea din Toplița. De asemenea, vor fi organizate ateliere de pictură pe sticlă și jocuri în aer liber, concursuri pentru copii și adulți, lansări de carte și CD-uri și încă alte nume și surprize pe care nu vi le putem dezvălui deocamdată. Dacă programul este pe placul vostru, nu ezitați și programați-vă concediul astfel încât perioada 19-21 iulie s-o petreceți alături de noi la Ilva Fest”, a precizat Daniel Iancu.

Organizatorii Ilva Fest precizează faptul că accesul la concertele din cadrul festivalului se face pe bază de brățări fiscalizate, după cum urmează: 15 lei/zi festival, respectiv 40 lei/abonament 3 zile.