Un nou proiect Maurer Imobiliare gata de start în Târgu Mureș

Unul dintre cei mai puternici dezvoltatori din România, Maurer Imobiliare a demarat, începând cu acest an, cel mai amplu proiect din oraș, un complex rezidențial modern ce va avea peste 3000 de locuințe și tot confortul de care locatarii au nevoie.

Proiectul este unul de mare amploare și are la bază experiența și profesionalismul dezvoltatorului, dovedite în cei doisprezece ani de prezență în piața românească. Maurer Imobiliare se recomandă prin însăși proiectele sale finalizate până la această oră. Primul bloc construit la Cluj în 2006, apoi impresionantul cartier Avantgarden3 din Brașov, Maurer Residence Brașov, Avantgarden Sibiu, Maurer Residence Constanța (încă în dezvoltare) adevărate orașe în mijlocul orașului, în care sunt peste 6000 de locuințe vândute până la această oră. La nivel național, Maurer Imobiliare își continuă dezvoltarea în orașul Brașov prin demararea unui nou proiect, Maurer Villas, și își pune amprenta pe orașul Cluj-Napoca cu noi proiecte imobiliare de mare amploare.

Impresionantă este chiar povestea fondatorului, Simon Maurer, cunoscut publicului din aparițiile media ca un dezvoltator care își asumă și girează personal atât seriozitatea proiectelor sale cât și calitatea lucrărilor. O persoană cu viziune și determinare, un om care a avut curajul de a investi în România atunci când nimeni nu ar fi considerat oportun, construind primele 350 de apartamente înainte de criza financiară și 2000 în timpul ei. Simon Maurer, dezvoltatorul care locuiește în cartierul pe care l-a construit, prezent între oameni și în strânsă legătură cu ei, spune că ceea ce construiește compania sa, nu sunt blocuri ci comunități și ceea ce își dorește este ca din mii de familii să facă una singură, familia Maurer Imobiliare.

Încrederea clienților și comunitățile pline de un suflu aparte au fost resorturile care au stat la baza extinderii și a dorinței de schimbare. Proiectul Maurer Residence Târgu Mureș are localizarea într-o zonă aerisită, proaspătă, deschisă, care se pliază perfect pe nevoia de spațiu și liniște a clienților. Maurer Imobiliare nu construiește doar case, ci dă naștere unor adevărate comunități, unui stil de viață diferit. Mai mult decât cărămidă și beton, un loc plin de căldură, o energie aparte și un confort de care avem cu toții nevoie.

”Cu o experiență vastă și cu bucuria de a deschide drumul spre căminul prefect, Maurer Residence Târgu Mureș se prezintă ca o sintetizare a nevoilor, dorințelor și sugestiilor clienților noștri, pentru că ne pasă, pentru că sunt importanți și pentru că împreună construim visuri”, susține Simon Maurer, fondatorul acestui proiect imobiliar.

Acest nou ansamblu rezidențial se va dezvolta în doua faze de construcție. Prima fază presupune construirea a 28 de blocuri care vor totaliza 1748 de unități locative, iar în cea de-a doua fază de construcție se are în vedere ridicarea a 25 de blocuri, acestea însumând 1644 de apartamente cu structuri, compartimentări și suprafețe diferite, reușind astfel să fie atinse preferințele și nevoile unei game largi de clienți.

Din harta ansamblului Maurer Residence Târgu Mureș nu vor lipsi spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii, spațiile comerciale sau centrele private de învățământ. Se are în vederea construirea unei grădinițe și a unei școli pentru aproximativ 3000 de familii tinere care vor popula acest nou cartier al orașului Târgu Mureș. Se are în vedere, de asemenea, construirea unei baze sportive, cu sală de sport multifuncțională, dar și cu terenuri de sport în aer liber și o zonă de agrement.

Va fi un ansamblu rezidențial model, cu soluții tehnice și facilități corespunzătoare tendințelor și cerințelor actuale în privința ambientului urban. Se propune construirea pe perimetrul terenului, spre străzile intens circulate, a unui „dig” de pământ, rezultat din sistematizarea verticală a terenului, care va proteja fonic și vizual locuințele față de circulație. Totodată propunem amenajarea acestor monticule artificiale ca loc de promenadă, cu piste de biciclete și alei, cu plantații de mică și medie dimensiune. Se dorește ca întreg spațiul dintre edificate sa fie o zonă verde, atractivă pentru întreg ansamblul, clar delimitat de zona fostă industrială care-l înconjoară.

Se va asigura câte un loc de parcare per apartament, cât și locuri de parcare pentru servicii, iar la demisolul clădirilor de locuit se vor amenaja parcări. Avem în vedere din construcția clădirilor, spațiile adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, în containere adecvate, amplasate la demisolul clădirilor, evitând atât afectarea calității aerului cât și poluarea vizuală.

Maurer Residence Târgu Mureș, proiect marca Maurer Imobiliare, va reprezenta pentru mii de români clădirea unui drum sigur și frumos către un ”acasă” perfect. Visurile multor români de a avea o casă a devenit realitate datorită acestui dezvoltator și sunt pregătiți să construiască și visurile locuitorilor din Târgu Mureș.