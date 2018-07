Anunț mediu – SC Framo Rominia SRL

Share



SC Framo Rominia SRL, aduce la cunoştinţa publicului interesat, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuita la data de 18.03.2013 pentru Ferma de pasari nr. 9 – gaini ouatoare Gurghiu, pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str. Petru Maior nr. 133 judetul Mures. Activitatea se incadrează in Anexa nr. I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6.a. ,,Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40 000 de locuri”. Şedinţa de dezbatere publică va avea loc la sediul Primariei Gurghiu sala de sedinţe, in data de 31.07.2018 ora 16,00. Informafii privind potenţialul impact asupra mediului a activitătii pentru care se solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Mures, Tg. Mures str. Podeni, nr. 10, şi la sediul SC Framo România SRL, loc. Gurghiu str. Petru Maior, nr. 133, , jud. Mureş. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului formulate in scris se primesc in zilele de luni intre orele 9,00-15,00 si marti – vineri intre orele 9,00-12,00 la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Mures, Tg. Mures str. Podeni, nr. 10 şi pe adresa de email office@apmms.anpm.ro, pănă la data dezbaterii publice.

