JP Cooper, autorul hitului „She’s on my mind” – „Echipa mea mi-a spus că în România sunt cele mai frumoase femei”

JP Cooper, autorul hitului „She's on my mind"

John Paul Cooper, cunoscut simplu ca JP Cooper este un cântăreț de origine britanică care și-a început cariera în 2012 lansând primul EP. Faima i-a venit în 2016 când a fost vocalul de pe piesa lui Jonas Blue „Perfect Stangers” și a urcat singur în topuri în 2017 cu al său „She’s on my mind”.

La noi a ajuns pentru prima oară la festivalul Electric Castle unde ieri a susținut un show de excepție și a cântat în premieră pe scenă noul său album. Întrebat dacă știa ceva despre țara noastră, acesta a avut un răspuns tipic pentru cei care ajung la noi. „Nu știu multe, stau cam prost cu geografia. Ce mi-a spus un membru al echipei mele e că aici se găsesc cele mai frumoase femei din lume. El a locuit o vreme aici și s-a convins de acest lucru.”

Nu și-a dorit ca alții de mic să fie cântăreț, ideea venindu-i natural când a devenit adolescent. „Am fost profund influențat de muzica grunge care m-a definitivat. Chiar acum două săptămâni am avut ocazia să îl întâlnesc pe Eddie Veder de la Pearl Jam în backstage la un festival din Belgia și am fost extraordinar de încântat. La mine acasă nu se prea asculta muzică, tata avea doar câteva albume de la The Drifters, Paul Simon sau James Taylor” ne-a mărturisit el. Nu s-a gândit niciodată să devină altcineva în viață, dar dacă ar fi să aleagă, probabil ar alege să fie un tâmplar, „ca Isus”, a spus el în glumă.

„Sunt foarte recunoscător pentru toate oportunitățile care mi-au fost oferite. Cel mai important e să fii recunoscător, să ai un zâmbet permanent pe buze și să savurezi fiecare moment, cum ar fi de exemplu acesta, prima mea vizită în România, plină de oameni și locuri noi.” Din păcate nu a reușit să savureze din plin timpul petrecut la noi deoarece a părăsit țara la scurt timp după concertul său. „Asta e cea mai mare problemă când vine vorba de festivaluri, de obicei nu avem timp să stăm, să savuram locul, trebuie să plecăm la următorul concert cât de repede. Chiar de curând am avut posibilitatea să stăm la un festival câteva zile unde ne-am plimbat și am petrecut cu publicul, însă de data aceasta nu este cazul”

La întrebarea „Care este cel mai greu lucru din cariera de artist”, acesta nu a ezitat. „Timpul petrecut departe de casă. Te desparte de comunitate, de prieteni, de familie… Este dificil deoarece casa este casă.” Cu această ocazie, artistul și-a recunoscut cea mai mare realizare de până acum: urmează să își cumpere o casă în Londra.

Fiind din Manchester, a fost logică curiozitatea celor prezenți față de preferințele lui din lumea fotbalului. „Nu prea sunt cu fotbalul, nu țin nici cu roșii, nici cu albaștrii. Mă uit și eu ca toată lumea la campionatul mondial, dar cam atât. Am ținut bineînțeles cu Anglia, dar mi-am dorit foarte mult să câștige Croația în finală, chiar dacă am foarte mulți prieteni francezi.”

Un tip simpatic, relaxat, care nu s-a dat înlături de la nicio întrebare, JP Cooper a făcut un show relaxant, pe gustul tuturor, și-a permis multe glumițe („Diferența între concert și festival? Noroiul.” a spus el) și a întreținut publicul doritor de muzică de calitate timp de o oră și jumătate.

