Raportul UDMR la final de sesiune

Președintele Consiliului Județean Mureș Péter Ferenc, împreună cu senatorii UDMR Császár Károly și Novák Csaba Zoltán au prezentat în fața presei mureșene un succint bilanț al activității formațiunii pe care o reprezintă la finalul sesiunii de primăvară în cadrul Parlamentului României, cu împliniri și neajunsuri.

„Consider că noua echipă parlamentară a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, cea mai puternică formațiune politică a județului Mureș, care și-a propus în urmă cu doi ani să-și utilizeze toate cunoștințele și experiența în folosul comunității a reușit să aducă mai multe lucruri noi, să aducă îmbunătățiri unor legi. În ciuda faptului că atenția tuturor a fost concentrată în ultima perioadă pe disputele politice, cu revocarea șefei DNA sau disputele celor mai puternici oameni din stat, UDMR a reușit să colaboreze la elaborarea unor legi importante pentru viața de zi cu zi a tuturor. Echipa noastră parlamentară și cea administrativă a reușit câteva lucruri foarte importante, printre care trebuie să amintim salvarea Aeroportului din Târgu-Mureș. Este încă foarte mult de lucru aici, dar este totuși un pas înainte, pentru a evita izolarea orașului”, au fost cuvintele de deschidere a președintelui Consiliului Județean. Acesta a amintit în continuare alte câteva realizări importante, cum ar fi cea legată de problema retrocedărilor, pentru clarificarea și elaborarea actelor de proprietate, sau cele din învățământ. „Cu experiența mea de peste 10 ani în administrație, din perioada cât am fost primar, am constatat că erau foarte multe lucruri de pus la punct în acest sens”, a subliniat Péter Ferenc. În încheiere a ținut să-și exprime indignarea față de unele personalități politice, inclusiv mureșene care caută în permanență să pună piedici formațiunii UDMR. „Acești politicieni nu au o viziune clară în ceea ce privește viitorul țării și se folosesc de astfel de metode în dauna tuturor, în loc să se ocupe de problemele comune, cum sunt situația economică, investițiile în economie și alte domenii. Sunt unii care sunt mereu împotriva tuturor inițiativelor, lucruri care pot fi deosebit de periculoase în această zonă, care duc la tensiuni și ură. Sistemul educațional trebuie schimbat, avem probleme grave, începând de la grădinițe, dar despre aceste aspecte vor vorbi colegii mei”, a continuat președintele CJ Mureș.

Simplificarea eliberării actelor de proprietate

Despre problemele din administrație a vorbit senatorul Császár Károly. Acesta a menționat faptul că multe dintre proiectele propuse în Parlament au fost acceptate, altele în curs, cum ar fi modificarea legii Fondului Funciar și a Codului Administrativ. „Din păcate legea Codului Administrativ a fost atacată la mai multe puncte, dar cele propuse pentru modificarea Fondului Funciar se află în curs de promulgare. Prin programul electoral, o prioritate extremă a UDMR a fost rezolvarea problemelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor. În comisiile de specialitate am urmărit legea care reglementează retrocedările, unde am inițiat modificări. Erau multe lucruri care erau de-a dreptul aberante, unde era carte funciară. Pot fi amintite cazurile în care proprietarul deținea casa, dar terenul din jurul casei, cum ar fi curtea și grădina, nu figurau pe numele lor. Alte cazuri, cei care aveau chiar de peste cincizeci de ani acea proprietate în folosința lor, dar nu au acte. Pentru toate acestea am adus îmbunătățiri. Un alt aspect era la aprobarea unei cereri de înscriere a terenului. Cel în cauză trebuia să anexeze extrasul CF actualizat și atunci se pune întrebarea: dacă are extras valabil pe numele lui, de ce mai are nevoie acea persoană să depună cerere pentru titlu de proprietate? Am reușit și în acest sens să simplificăm aceste proceduri, un lucru foarte important”, a menționat senatorul mureșean.

El a mai amintit și cazurile terenurilor extravilane, ale căror foști proprietari nu se mai află în viață sau sunt plecați din țară, ca și urmașii lor. În aceste cazuri, sunt suficiente declarațiile vecinilor, care vor confirma că persoana deține de zeci de ani acea proprietate și plătește impozitele, fiind astfel înregistrată în Cartea Funciară. Acestea pot fi contestate în termen de trei ani, unde este cazul, după care se poate elibera actul de proprietate. S-a subliniat de asemenea faptul foarte des întâlnit că din cauza birocrației și a costurilor, la vinderea unui teren actele necesare costă mai mult decât valoarea acestuia.

Prefectura, în serviciul comunității

Din punct de vedere adminstrativ, UDMR a depus aproape 100 de proiecte, din care au fost aprobate trei sferturi. Acestea se referă la descentalizare, la atribuțiile prefectului, care va fi considerat demnitate publică și va putea verifica activitățiile administrațiilor locale doar la sediul Prefecturii, nu la sediile acestora, lucru care aducea a totalitarim. „Un alt proiect viza eliberarea permiselor de conducere și înmatrculările auto, unde rândurile erau interminabile din cauza lipsei de personal. Aici, descentralizarea ar face ca aceste servicii să treacă în subordinea Consiliului Județean, care poate angaja personal, pentru a fluidiza aceste servicii. Funcționarii publici erau obligați pentru a fi încadrați să dea un examen la București, pe viitor urmând a putea fi angajați în urma unui concurs pe plan local. Un alt proiect introdus și aprobat se referă la folosirea limbii minorităților în administrațiile locale nu va mai fi condiționată de ponderea unei anumite minorități, ci va fi adoptată în cadrul consiliilor locale”, au fost punctele subliniate de către Császár Károly.

Învățământ obligatoriu de la grădiniță

Despre proiectele din sfera politicului și ale legislației a vorbit senatorul Novák Csaba Zoltán, care a prezentat principalele puncte dezbătute în cadrul sesiunii de primăvară a Parlamentului. „Aș începe prin a menționa faptul că piedicile întâmpinate la priectele propuse, inclusiv de președintele României, nu folosesc nimănui. Un exemplu ar fi Legea manualelor, care a fost atacată cu succes la Curtea Constituțională, ca și cea a înființării Liceului Romano-Catolic. Mai nou, am propus și o lege care se referea la localitățile unde românii sunt minoritari, dar și aceasta a fost respinsă. Au fost aprobate în schimb cele referitoare la învățământul preșcolar și al creșelor. Am constatat că mulți copii, în secial în mediul rural încep școala cu un mare handicap din cauza lipsei procesului educațional și se preconizează ca din anul 2020 grădinița va fi obligatorie. În privința creșelor, acestea vor fi finanțate de către stat. Am mai reactivat un program de pregătire abandonat de cinci ani care prevedea programul de pregătire pentru absolvenții de opt clase și am introdus o tabără pentru comunicare și învățarea limbilor română sau maghiară în zonele unde acest lucru decurge cu dificultate”, au fost punctele atinse din punct de vedere al educației prezentate de către Novák Zoltán.

Un Centenar al tuturor

Ultimul punct atins a fost evenimentul de care se pregătește România pentru sfârșitul acestui an: Centenarul. Membri filialei Mureș a UDMR au prezentat prin senatorul mureșean un proiect inedit legat de acest evenimet. „Proiectul UDMR a ales o cale inedită pentru sărbătorirea celor o sută de ani de la crearea României moderne. În proiectul nostru vom cuprinde realizările comunității maghiare în acești o sută de ani, precum și planurile noastre de viitor. În acest sens, vom prpune două programe: vizionarea unui documentar legat de realizările maghiarilor din România în cei 100 de ani, un documentar narativ în zece părți, cu subtitrare în limba română. Va fi un bun prilej de a ne prezenta ideile, o apropiere după părerea noastră. Al doilea prevede realizarea unui album cu 100 de personalități ai comunității maghiare din România care au avut realizări deosebite în cei 100 de ani”, au fost proiectele prezentate de către Novák Csaba Zoltán legate de pregătirile unei sărbători comune a Centenarului.

România trebuie mai întâi scoasă din haos

Președintele Consiliului Județean a ținut să să încheie întâlnirea menționând faptul că întrega clasă politică ar trebui să fie preocupată de prosperitatea țării, de creșterea economiei. „Cu o jumătate de an înainte de a prelua șefia Uniunii Europene, ar trebui să ne concentrăm mai întâi asupra scoaterii țării din acest haos creat de disputele politice. Pentru a schimba aceste lucruri ar trebui să facem primii pași cu adevărat folositori întregii societăți, să facem ceva să schimbăm în bine imaginea României. Lucrurile se pot face doar împreună, dar ar trebui să ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante, nu să distragem atenția de la cele grave. Țin minte o vorbă veche, dar foarte adevărată, un exemplu valabil oricând. În Egiptul antic orașele se construiau pe Nil și se mutau după cursul acestuia pentru a prospera. Până nu vom inaugura prima autostradă care să străbată țara de la o graniță la cealaltă nu putem spera la prosperitate. UDMR este și va fi partener pentru proiectele care trebuiesc să ducă la dezvoltarea României, este interesul tuturor”, a fost mesajul de încheiere a lui Péter Ferenc.