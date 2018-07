Wolf Alice la Electric Castle: „Când o melodie te atinge într-un mod potrivit, îți oferă o emoție distinctă“

Share



Prezentă de șase ani pe scena internațională a rock-ului alternativ și indie, formația britanică Wolf Alice a început să se impună în conștiința publicului. Trupa formată din Ellie Rowsell (voce și chitară), Jeff Oddie (chitară și voce), Theo Ellis (chitară bas) și Joel Amey (tobe, voce) a lansat până în prezent EP-urile „Blush“ (2013), „Creature Songs“ (2014) și albumele „My Love Is Cool“ (2015) și „Visions of a Life“ (2017). În 2016, Wolf Alice a fost nominalizată la Premiile Grammy pentru melodia „Moaning Lisa Smile“..

Formația originară din nordul Londrei a concertat pe Scena principală de la Electric Castle în cea de-a doua zi de festival, iar înaintea evenimentului a susținut o conferință de presă.

Întrebați dacă au de ales între a concerta în spații mici și spații mari, membrii formației au răspuns că le place să concerteze în ambele tipuri de spațiu în egală măsură și că sunt fericiți atâta timp cât au posibilitatea de a concerta. De asemenea, statutul de formație care colaborează cu o casă de discuri independentă nu este considerat unul restrictiv, fiind date ca exemplu și The Horrors și Arctic Monkeys, care se bucură de succes. Dacă formațiile manifestă un spirit independent, relația acestora cu casele de discuri va fi una bună, consideră cei de la Wolf Alice.

De la concerte fără public, pe marile scene internaționale

Membrii formației au menționat, la cererea unui jurnalist, concertul cu cea mai slabă audiență pe care l-au susținut vreodată: a avut loc în Coventry și a fost prezent numai inginerul de sunet. „De fapt, au fost două formații programate pentru acea reprezentație, dar nici una din nou nu am reușit să strângem pe nimeni la eveniment“, au declarat aceștia râzând.

Solista Ellie Rowsell, a cărei zi de naștere a fost în 19 iulie, și-a aniversat-o printr-o plimbare noctură, alături de colegii de trupă, în pădurea Hoia-Baciu, cunoscută publicului pentru fenomenele paranormale înregistrate și pentru reputația de loc vizitat de OZN-uri. Artista a avut parte de o experiență inedită cu acea ocazie, marcând împlinirea a 26 de ani într-un mod memorabil.

Întrebați de competiția din cadrul industriei muzicale, dacă există și cum se manifestă, muzicienii au fost rezervați, precizând că sunt aspecte pe care nu le cunosc personal: „Există un anumit nivel de politici care nu se află în zona noastră de înțelegere și cunoaștere. O mare parte din aceste lucruri se petrec în spatele ușilor închise între promoteri și agenți care se ocupă cu rezervările.“

De asemenea, în timpul turneelor, formația a avut ocazia să lege relații cordiale sau de prietenie cu alte trupe concertante, precizând că e mai bine să ai cu cine să bei o bere și să faci schimb de idei în astfel de contexte.

Wolf Alice a declarat că va rămâne la concerte după reprezentația proprie, menționând Groove Armada ca fiind cap de listă.

Limbajul democratic al muzicii

Ellie Rowsell a fost întrebată dacă se consideră a fi un model de artistă care încurajează fetele să își facă vocea auzită într-un mediu dificil, cu o industrie foarte competitivă. „Dacă nu vezi multe femei cântând rock, nu ai putea crede, fiind fată, că este ceva accesibil și ție. Eu nu mă percep ca fiind un model pentru tineri, dar cred că dacă voi cânta în continuare cu plăcere voi inspira și alte persoane să îmi calce pe urme“, a declarat solista.

Referitor la muzică, pusă în raport cu alte forme de artă, membrii formației consideră că are o calitate distinctivă: „Muzica are o imensă capacitate de a comunica ceva pe care nu îl poți încapsula vizual sau nu îl poți transmite doar prin scris. Când o melodie te atinge într-un mod potrivit, îți oferă o emoție distinctă. Este și cea mai accesibilă formă de artă. În artele vizuale pot exista unele bariere de înțelegere pentru public, și o doză de snobism, dar cred că muzica e foarte democratică și are câte ceva pentru fiecare ca experiență, sunete și idei. În plus, e omniprezentă: o ai pe telefon, în magazine, în cafenea, te însoțește oriunde mergi.“

Ca spectatori și iubitori de muzică, membrii formației au declarat că participă în fiecare an la Festivalul Glastonbury din Anglia.

Ellie Rowsell a semnat și regia videoclipului piesei „Space and Time“: „Mi-ar plăcea să repet experiența. Regia e unul dintre lucrurile pe care nu știi dacă le poți face până nu le încerci. E important să încerci și să înveți din greșeli. Nu știu dacă mie mi-a ieșit, dar aș vrea să o fac din nou.“

Andrei VORNICU