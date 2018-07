De la TIFF, la Electric Castle: Iris Nedea a surprins experiența festivalului în film

Share



Atelierul de Film Let’s Go Digital!, cel mai vechi proiect TIFF, a ajuns în premieră la Electric Castle.

Selecționați din cele 80 de aplicații eligible, cei 15 cursanți juniori cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani i-au avut alături pe trainerii atelierului și pe cei 3 seniori ai grupului, foști participanți LGD. Liceenii selectați au fost prezenți la Cluj-Napoca, timp de 10 zile, în cadrul celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania și au parcurs intensiv fiecare etapă de realizare a unui film, sub îndrumarea unor profesioniști din domeniu: au învățat cum se scrie un scenariu de film, cum să utilizeze aparatura profesională din producția unui film, dar și secretele unui montaj complex care poate schimba totul în abordarea unui proiect. În echipe de câte 3, participanții au realizat, pe parcursul atelierului, câte un film de scurtmetraj.

La fel ca multe alte povești frumoase, și proiectul Let’s Go Digital! la Electric Castle s-a născut din întâmplare: tinerilor participanți la Let’s Go Digital! li s-au promis invitații la Electric Castle din partea organizatorilor festivalului drept compensație pentru o petrecere din cadrul TIFF la care n-au mai putut participa printr-un concurs nefericit de împrejurări. Cum Let’s Go Digital! presupune inițiativă și activitate, coordonatoarele Melinda Boraș și Oana Giurgiu le-au propus liceenilor să adapteze experiența de la TIFF la cea de la Electric Castle.

„Am făcut un filmuleț despre fiecare zi încercând să găsim o poveste și să construim peste, nu doar să tragem cadre și imagini frumoase din care să iasă ceva la montaj. A fost o idee cumva inversă: să construim noi o poveste a noastră. Acestei aventuri ni s-a alăturat Canon care ne-a trimis aparatura cu care lucrăm, niște aparate superbe, cu obiective superbe“, a declarat Melinda Boraș.

Iris Nedea, elevă la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș, a participat la Atelierul de Film Let’s Go Digital! și s-a alăturat aventurii de la Electric Castle alături de alți 10 liceeni unde, stimulată de prima ei prezență la popularul festival de la Bonțida și de atmosfera dinamică, și-a putut pune în valoare experiența dobândită la TIFF.

60 de secunde de magie

Contextul nou atrage și provocări noi. „Echipele sunt mai restrânse, de două persoane, față de trei, câte erau la TIFF, iar atmosfera e mai puțin liniștită decât a fost la Cluj. Sunt mai mulți oameni pe care nu știi de unde să-i iei. Avem un program mai liber decât la TIFF și avem și un editor de montaj, pe care-l cheamă Andrei Crișan, și care e super de treabă. La TIFF ne editam noi în mare filmulețele, dar aici nu ne-am mai ocupat cu asta, ceea ce ne-a salvat mult timp pentru festival și distracție, fiindcă noi ne-am ocupat numai cu filmatul“, a declarat Iris Nedea.

După ce au fost stabilite niște linii generale de lucru, liceenilor participanți la program li s-a oferit libertate totală de creație în limitele unui clip care să nu depășească un minut.

„Ideea generală de la care au pornit toate echipele a fost să surprindem atmosfera și cum e pentru prima oară la un festival. Eu și Mihai, coechipierul meu, am folosit de altă idee plecând de la un clip muzical în care era vorba despre doi oameni și despre lucrurile pe care le împărțeau: ore, minute, obiecte stricate, ș.a., și ni s-a părut mișto. Am luat acest model și l-am adaptat la contextul nostru: câte ore am fost surprinși într-un dans, câte secunde am strat treji pe parcursul festivalului, și altele. Planul B ar fi fost să facem un documentar de 60 de secunde despre Electric Castle, dar aveam deja planificate cadrele și am rămas la ideea inițială fiindcă am considerat că nu merită să renunțăm la ea“, a precizat Iris Nedea.

Câte ceva (bun) pentru fiecare

Tânăra artistă nu e dezamăgită de festival: „E mare, e copleșitor și are niște locuri de liniște care sunt foarte binevenite, precum Live Jukebox, care e locul meu preferat. Sunt locuri pentru toată lumea, ceea ce e foarte mișto: ai concerte pentru cei care vor să meargă la concert, ai DJ-i pentru cei care vor să danseze, e un festival care are de toate.“

A fost deranjată de noroiul și ploaia torențială din primele două zile? „Da, pentru că mi s-au rupt bocancii și mi-a intrat noroi prin talpă, dar acum mi-am luat cizme de gumă și sunt super OK. De când le am, s-a oprit și ploaia.“

Clipul realizat de Iris și Mihai poate fi vizionat pe pagina de Facebook TIFF:

https://www.facebook.com/TransilvaniaIFF/

Andrei VORNICU