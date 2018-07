CSM Târgu-Mureș, în stadiul „finisajelor tehnice”

Share



Proiectul înființării Clubului Sportiv Municipal Târgu-Mureș, aprobat în şedinţa din data de 19 decembrie, care propunea înfiinţarea unei structuri sportive cu personalitate juridică a cărei activitate să fie finanţată din alocaţii de la bugetul local şi al cărui conducător să fie ordonator terţiar de credite a fost după cum se știe aprobat. Noul club și-a instalat sediul la stadionul Trans-Sil și își pregătește strategiile pentru debutul în sezonul competițional care se apropie.

Funcţionarea viitorului CSM este salutată de unii, contestată de alții. Salutată de cei care iubesc sportul, care au angrenați copii, nepoți sau alte persoane apropiate în fenomenul sportiv, respinse de unii din alte considerente, de la fondurile alocate, până la dispute politice.

Trecut totuși prin „sită”, CSM își crează în această perioadă structura. Din punct de vedere administrativ „rolurile” au fost stabilite, urmează a fi definitivate cele din sectorul tehnic, pe ramuri sportive. Înscrierea în Registrul Sportiv a fost realizată până în prezent de 18 ramuri sportive, care au obţinut Certificatul de Identitate Sportivă (CIS) şi afilierea la federaţiile de profil: baschet, fotbal, handbal, volei, futsal, natație, lupte, popice, atletism, tenis de câmp, tenis de masă, arte marțiale (cu mai multe subdiviziuni), motosport, haltere, ciclism, automobilism, carting, scrimă, iar secțiile de șah, karate și box se află în curs de negocieri. Dintre acestea, la propunerea Comitetului director au fost stabiliți managerii de la opt secții, următoarele urmând a fi stabilite în perioada următoare. Funcția de director executiv i-a fost încredințată președintelui Clubului Sportiv Universitar Târgu-Mureș Constantin Copotoiu, iar cele de director executiv adjunct vor fi ocupate pe o perioadă de un an de Cristian Chertes și Szászgáspár Barnabás, cei trei alcătuind împreună cu cinci consilieri din cadrul Consiliului Local Comitetul director. Aceste funcții vor fi ocupate după un an în urma unui concurs.

În fruntea secțiilor la care au fost până în prezent numiți managerii se află doar nume deja consacrate în ramurile respective: Fotbal- Seches Carol, Futsal- Kacso Endre, Baschet- George Trif, Tenis de câmp- Ovidiu Buta, Natație-Bartalis Károly, Volei- Laurențiu Magdaș, Auto-moto- Csegzi Sándor, Lupte (și sporturi individuale)- Gyarmati Ferenc, antrenor-coordonator fotbal- Constantin Lungu.

Constantin Copotoiu:

„Îmi doresc ca CSM să reprezinte viitorul sportului mureșean”

Despre stadiul în care se prezintă demararea CSM și perspective am stat de vorbă cu directorul executiv Constantin Copotoiu.

Rep.: Cum ați primit oferta de a prelua conducerea clubului?

Constantin Copotoiu: Aș dori în primul rând să spun câteva vorbe despre înființarea clubului, să mulțumesc consilierilor UDMR pentru inițiativa lor, pentru ca sportul mureșean, de performanță și de masă, să existe în continuare, numele orașului să se facă în continuare cunoscut în țară și străinătate. Mă bucur că și primarul orașului a aderat la această idee. Eu am fost votat atunci să conduc acest club și am fost contactat pentru a accepta acest post. Am cerut o perioadă de gândire, am vorbit cu familia și cu alte persoane. Deși 80 % dintre persoanele cu care m-am consultat m-au sfătuit să nu accept, deoarece mă așteaptă hățișuri necunoscute și neplăcute și ar fi păcat ca la vârsta mea să-mi pătez numele și renumele, am acceptat. Am stat și am gândit, având în vedere experiența mea de conducător, șef de clinică, director de spital, rector al Universității și președinte de Senat, mi-am spus că este o mare provocare pentru mine. Am decis să-mi pun numele în slujba sportului mureșean și îmi doresc să instalez în cadrul CSM acea disciplină și ordine pe care am adoptat-o în fiecare loc de muncă.

Îmi doresc să aduc în acest an cât voi fi la conducerea clubului un climat de liniște și seriozitate, de respectare a legalității, dar să obținem și performanțe pe plan sportiv. Îmi doresc din toată inima ca CSM Târgu-Mureș să reprezinte viitorul sportului mureșean.

Rep.: Care au fost criteriile de aderare la club?

C.C.: S-au purtat discuții cu toți cei care și-au dorit să adere la acest club. Am avut în vedere atât sportul de masă, cât și cel de performanță, iar cei care au respectat criteriile și regulile de colaborare au fost acceptați în club. Sunt secții cu situații foarte diferite. De exemplu sunt echipe de performață, cum sunt baschetul sau futsalul care au avut rezultate foarte bune în campionatele trecute și au ajuns în impas, unle chiar desființate, cum este fotbalul, dar sunt și altele noi, ca handbalul, automobilismul, tenisul, de câmp și de masă, sporturi individuale, șahul și boxul, discipline în care ne dorim să pregătim copii, să constituim pepiniere ale clubului. În același timp, ne dorim și echipe competitive, deoarece numai când ajungi acolo sus te poți face cunoscut și îndrăgit.

Rep.: Copiii din centrele de juniori au nevoie de exemple, să aibă unde promova, fără a pleca de acasă. În acest sens ce măsuri v-ați propus?

C.C.: Este un subiect delicat și controversat, dar să privim atent ce se petrece atât în țară, cât și în străinătate, la cluburile mari. Câți spanioli are Barcelona sau Real Madrid, câți italieni are Juventus? La fel și la noi, echipele de volei, sportul cu care sunt cel mai familiarizat, sunt dominate de jucătoare străine. Avem Centrul de Excelență, vin fete care stau la noi, termină liceul, după care sunt contactate de cluburi care le ademenesc, le fac promisiuni și pleacă. Am evoluat în ultimul campionat doar cu jucătoare de la noi, majoritatea junioare, dar nu a fost o experiență reușită. Așa se petrece peste tot în lume, tinerii își doresc mereu ceva nou și este greu să-ți păstrezi talentele. Câți jucători români sunt în echipele de baschet din fruntea campionatului, sau câți români are campioana CFR Cluj la fotbal? Adevărat, avem nevoie de exemple. Acum, că avem lidera mondială la tenis, mulți copii merg la tenis, sau handbal, dar trebuie să le oferi condiții pentru a-i păstra.

Rep.: Majoritatea echipelor din CSM sunt nevoite să pornească de jos

C.C.: După harababura petrecută în campionatul trecut, când Prefectura a oprit finanțarea echipelor, câteva s-au retras din campionat, altele abia l-au încheiat. Noi ne-am târât, am încheiat cu junioare campioantul, dar suntem singura care am rămas în prima divizie. Cu toate celelalte suntem la început de drum, pornim din ligile inferioare, așa cum este și normal, dar fiecare își va propune o promovare cât mai curând posibil. Lucru cel mai benefic este că odată cu înființarea acestui club se pot reuni toți cei competenți, își pot reuni forțele într-un front comun. Putem spune că suntem în „pionierat”, club nou înființat, dar cu experiența tuturor celor care conduc secțiile sperăm să ajungem curând la performanță.

Rep.: Vor fi aduși jucători din alte părți?

C.C.: Acest aspect îl vom discuta cu fiecare manager în parte, după ce punem la punct toate aspectele. Fiind în prima divizie la volei, vom aduce vreo patru jucătoare, la baschet unul sau doi, fără jucători străini, la handbal la fel, maximum trei, la ambele s-a afirmat că pentru promovare nu este nevoie de mai mult. Echipele abia se înscriu în campionate, iar doleanțele, atât ale antrenorilor, cât și ale noastre, vor fi exprimate în urma unor consultări.

Rep.: Pe ce criterii au fost numiți managerii pe ramuri sportive?

C.C.: Pentru cei care au fost numiți până în prezent, în urma propunerilor și voturilor Consiliului director. Acesta a fost primul criteriu și consider că valoarea acestora a decis. Mai exista și aspectul așa numit al experienței sau al palmaresului, dar atunci ar fi excluși din start unii care pot fi tehnicieni valoroși, dar care nu au avut ocazia să dovedească acest lucru. Sunt și unii oameni cu mentalități învechite, dar acum trebuie să mergem cu o altă mentalitate, cu profesionalism, să atragem copilul către sport.

Rep.: În ce stadiu se află pregătirile pentru a întâmpina noul sezon?

C.C.: Secțiile unde sunt cunoscuți antrenorii își definitivează loturile și își pregătesc proiectele pentru programele de pregătire. Cu celelalte urmează ca în perioada următoare să stabilim ultimele aspecte, după care vom convoca o ședință pentru a stabili strategiile și a ne prezenta posibilitățile. Toate aceste lucruri vor fi făcute publice, pe un site profesional, cu maximă transparență, fără a lăsa loc de diverse speculații celor care acest aspect a devenit un obiectiv principal.