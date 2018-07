Casa Galbenă Residence. Proiect important în cartierul Unirii!

Share



Sub brandul Casa Galbenă, o divizie a cunoscutei firme de furnizare de materiale de construcții a realizat în ultimii ani o serie de proiecte în domeniul imobiliar. Ultimele dintre casele construite vor fi predate în acest an, în cartierul Unirii, iar un proiect ambițios, cu 80 de apartamente, va fi demarat în curând. Detalii despre realizările echipei Casa Galbenă, am aflat de la Iustinian Rus, managerul de proiect.

Sub brandul Casa Galbenă, ați inițiat în ultimii ani o serie de proiecte imobiliare. Vă rog să ne vorbiți despre ce și unde ați construit în această perioadă.

Imediat după criza imobiliară, pe lângă departamentul de comerț cu materiale de construcții, am dezvoltat și o divizie de construcții. Am muncit serios, astfel că în timp am reușit să ne evidențiem printr-o serie de proiecte imobiliare. Clienții noștri au fost mulțumiți atât de ceea ce le-am oferit ca dezvoltatori, cât și ca prestatori de servicii în domeniul construcțiilor. Dezvoltând puțin ideea, am realizat mai multe proiecte de locuințe individuale în Târgu Mureș și împrejurimi, adresându-ne diverselor categorii de vârste. Putem spune că am construit, pentru clienții noștri, casa pe care și-au dorit-o. Începând de la proiectare, până la design și finisaje, totul a fost în sarcina noastră. Practic, le-am oferit cheia casei, ceea ce presupune încredere din partea lor.

Va rog să ne oferiți câteva detalii despre casele construite.

Iustinian Rus: Am reușit să ne evidențiem prin calitate, în primul rând, mergând pe principiul ,,clientul mulțumit aduce un alt client”. Am ridicat case între 100-160 mp construiți. În perioada 2016-2018, în special, pentru tineri am realizat un ansamblu de locuințe duplex, în suprafață de 130 mp construiți, pe o suprafață de teren de 250 mp. Au fost locuințe unice din punct de vedere architectural, cu acces de pe două străzi paralele, având asigurate toate utilitățile și beneficiind de un confort sporit, cu o foarte bună izolație termică și fonică. Am avut grijă ca toate lucrările să fie bine realizate, pentru ca beneficiarii să fie mulțumiți de noile lor locuințe.



Există o multitudine de dezvoltatori imobiliari în Târgu Mureș. Cât de important este rolul managerului și al echipei în reușita unui proiect imobiliar? Cât de mult contează experiența în acest domeniu?

Iustinian Rus: Experiența echipei manageriale este cheia succesului în business, dar în domeniul construcțiilor sunt extrem de importante experiența și calificarea echipei de lucru. Bazându-ne pe aportul a 24 de muncitori calificați pe diferite domenii, cu experiență în construcții de minimum 10-15 ani, am vândut în avans tot ce avem preconizat să construim în 2018. Cei care au ales să meargă pe mâna noastră s-au interesat, cu siguranță, de lucrările anterioare și au decis să ne ofere încrederea lor.



Ce tendințe sunt pe piața imobiliară din Târgu Mureș? Cum va fi perioada următoare?

Iustinian Rus: Din cauza faptului că nu a trecut atât de mult timp de la ultima criză, 2008-2012, mai sunt și vești negative. Personal, cred ca nu vor fi probleme majore în următorii ani. Managementul riscului trebuie să fie făcut de fiecare firmă și bineînțeles de fiecare

client care își cumpără o locuință cu credit bancar. Nu sunt însă motive de îngrijorare. Tendința pe piața imobiliară este de creștere, cerințele fiind destul de mari, atât în ceea ce privește construcția de case, cât și de apartamente. De altfel, și firma noastră demarează anul acesta un proiect rezidențial de 80 de apartamente în cartierul Unirii, zona Casa Galbenă.

Vă rog să ne oferiți detalii despre acest proiect.

Iustinian Rus: Este primul nostru proiect de apartamente și ne dorim să fie special.



Din imaginile pe care vi le punem la dispoziție, puteți vedea că este un proiect care se va înscrie în topul construcțiilor din Tâgu-Mureș. Proiectul, situat la intrarea pe strada Constandin Hagi Stoian, în locația Casa Galbenă, va cuprinde 5 blocuri P+3, cu locuri de parcare generoase, acces cu barieră, alee de promenadă pentru locatari, cu bănci de odihnă și relaxare, mult spațiu verde cu pomi ornamentali și locuri de joacă amenajate pentru copii. Apartamentele cu două camere vor fi în suprafață utilă cuprinsă între 56-60 mp + terasă de 15 mp. Tâmplăria de exterior va fi marca Salamander-Germania, cu geamuri/ușa mari, pentru luminozitate, iar la interior tâmplaria va fi marca DRE Polonia. Băile au o suprafață generoasă de peste 6.5 mp, cu vană pe colț și tot ce este necesar, inclusiv bideu.

Toate apartamente vor avea contorizări individuale, toate instalațiile de apă- canalizare vor avea o nișă separată pe casa scării, cu acces din afara apartamentelor. Astfel, vom elimina vechea problemă legată de inundări venite de la un vecin la altul, sau disconfortul creat când se înlocuiește o țeavă și toți vecini de pe tronson au de suferit. Prețurile vor fi avantajoase, potențialii clienți beneficiind de avantaje: avans mic, asistență în vederea constituirii dosarelor pentru credit bancar, de orice fel, de la orice bancă. Cu drag va stăm la dispoziție la numărul de telefonul 0720529509 – Iustinian Rus.

A consemnat Florin Marcel SANDOR