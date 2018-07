Festivalul SIMFEST – un nou concept grafic, o nouă experiență vizuală

Share



Echipa SIMFEST România a lansat noul concept grafic al festivalului. Concurenții și fanii evenimentului au parte la a XV-a ediție de o experiență vizuală complet diferită față de anii trecuți. Pachetul grafic și site-ul www.simfest.ro au fost realizate de studioul INOVEO. Noul brandbook își propune să evidențieze poziția SIMFEST în rândul festivalurilor media de top din Europa, dar și să evoce tradiția unui eveniment cultural cu un istoric de 15 ani, se anunță în cadrul unui comunicat emis de către Simona Boantă, PR Manager SIMFEST România.

„Publicul SIMFEST a fost de-a lungul timpului sursa noastră pricipală de inspirație și energie. În fiecare an am vrut să oferim prietenilor noștri ceva în plus față de edițiile precedente, iar acest obicei ne-a pus mereu în fața unor noi provocări. Pentru ediția de anul acesta am hotărât să dăm festivalului o imagine modernă, complet schimbată și mai agresivă. Cred că ne-am câștigat cu multă muncă un loc în rândul celor mai prestigioase festivaluri din Europa, iar acest statut impune o ținută vizuală pe măsură”, spune Ioan Ceaușescu, Președinte SIMFEST

Festivalul SIMFEST este un eveniment care se desfășoară în fiecare an la sfârșitul lunii august la Târgu Mureș. SIMFEST este o competiție deschisă tuturor realizatorilor de televiziune, reporterilor, cameramanilor şi producătorilor de televiziune din țară și din străinătate, dar şi realizatorilor independenţi (freelanceri), studenţilor şi corespondenţilor teritoriali ai televiziunilor centrale, caselor de producție, precum și tuturor creatorilor multimedia. Din 2007, SIMFEST organizează în zilele festivalului și o Școală de vară, în cadrul căreia se desfășoară cursuri de jurnalism, traininguri și workshopuri, susținute de profesori și personalități din industria media.

(A.V.)