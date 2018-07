FOTO: Emoții la ceremonia militară de absolvire a „Cursului întrunit de calificare operator forțe pentru operații speciale”

Share



Astăzi, 25 iulie, 54 de absolvenți dintr-un număr de 180 cursanți-aspiranți la statutul de operator forțe pentru operații speciale ai Școlii de Aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale (S.A.F.O.S.), de la Târgu-Mureş au sărbătorit în cadrul unei ceremonii militare de absolvire a „Cursului întrunit de calificare operator forțe pentru operații speciale” care a început în septembrie 2017.

La această ceremonie au participat atât autoritățile locale, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, şi viceamiralul Colin Kilrain, comandantul Comandamentului NATO pentru operații speciale, cât și un public numeros venit să îi susțină pe tinerii absolvenți format din familii sau iubitori de evenimentele militare.

Generalul Nicolae Ciucă, Șeful Statului Major al Apărării a mulțumit tuturor celor prezenți și a ținut să aprecieze tenacitatea de care au dat dovadă cei 54 de absolvenți. „Dați-mi voie să-mi exprim acea parte de satisfacție pe care orice lider militar o simte atunci când are posibilitatea să mulțumească subordonaților pentru efortul și dăruirea profesională de care au dat dovadă într-un proiect care a început în urmă cu aproximativ doi ani de zile. A fost o decizie pe care am luat-o bazându-ne pe tot ceea ce a însemnat experiența și lecțiile învățate de către militarii din Forțele Speciale ale Armatei Române care au acționat cu foarte mult profesionalism în cadrele de operații, au fost elemente pe care noi ni le-am însușit din toate aceste participări și de asemenea din exercițiile la care am luat parte atât pe teritoriul național, cât și în afara acestuia și am concluzionat împreună cu echipa de comandă împreună cu șefii de categorie de forță că este momentul să mergem mai departe și să demarăm un proces de transformare a Forțelor Speciale existente la vremea respectivă într-un cadru care să permită alinierea acestora la standardele impuse de Alianța Nord-Atlantică și partenerii noștri strategici. Îi apreciem foarte mult pe cei 54 de absolvenți pentru tenacitatea lor, devotamentul și capacitatea de efort și sacrificiu făcut.”

Evenimentul a fost însoțit de ceremonia religioasă în care preotul a citit Tatăl Nostru, iar militarii de la Forțele Speciale au repetat cuvând cu cuvânt rugăciunea.

Absolvenții au fost felicitați individual stringând fiecare „Servesc Patria!” la primirea diplomei. Șeful de promoție a ținut să spună un mic discurs legat de activitatea lor de studenți ai acestui curs. „În calitate de reprezentant al cursanților cursului de calificare pentru operații speciale, promoția 2017-2018, vă prezint cu mândrie reușitele noastre, noi care indiferent de anotimp, condiții meteo, ploi, luxații, am îndeplinit cu succes provocările pe care ni le-a adus fiecare zi. Ne-am încurajat, ne-am ajutat, dar cel mai important ne-am analizat, forțându-ne tot timpul limitele. Sfârșitul acestui an reprezintă doar începutul unui drum lung și anevoios în cadrul Forțelor Speciale ale României. Vă asigurăm că acest lucru nu ne sperie și așteptăm cu nerăbdare următoarele provocări pentru a demonstra că ne merităm pe deplin locul alături de veteranii Forțelor Speciale ale Armatei României.”

În încheiere, pe acordurile celebrei „Treceți batalioane române Carpații”, echipele Forțelor Speciale au marșat împreună cu cei proaspăt admiși printre rândurile lor prin Cetatea Medievală Târgu-Mureș, ceremonia fiind declarată încheiată.

La final, Mircea Dușa a ținut să specifice însemnătatea momentului și ce înseamnă de fapt Forțele Speciale. „E un eveniment deosebit astăzi în municipiul Târgu-Mureș. Așa după cum știți, anunțam cu ceva timp în urmă înființarea comandamentului de operații speciale ca element al procesului de transformare și restructurare. Și sigur că eu am insistat și am găsit și înțelegerea ca acest comandament să funcționeze și în Municipiul Târgu-Mureș. Comandamentul înseamnă structură de conducere care coordonează toate forțele de operații speciale din România, fie că este vorba de brigăzile de la Buzău și Focșani, de scafandrii de la Constanța sau militarii de la Forțele Aeriene care sunt pregătiți de misiuni de operații speciale. Aceste structuri sunt deosebite deoarece ele au în componență militari pregătiți să ducă misiunile de luptă în orice mediu, fie că este vorba de mediul maritim, de cel terestru sau aerian. Structura forțelor de operații speciale este una relativ nouă înființată acum 15 ani cu sprijinul partenerului nostru strategic Statele Unite ale Americii, dar în acești ani deja am dobândit o anumită experiență și o calificare deosebită a militarilor din aceste structuri care încă din primii ani participă la misiuni în cadrele de operații și la misiuni deosebite alături de militarii Statelor Unite. În cadrul procesului acestuia de transformare și restructurare a Armatei Române și a constituirii Comandamentului de Forțe Speciale de la Târgu-Mureș intră și înființarea Școlii de Aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale, școală pe care am început-o în urmă cu un an de zile, s-au prezentat la selecție și pregătire peste 250 de tineri și militari, dar au rezistat procesului de pregătire și instruire care este unul deosebit și foarte greu 54 de tineri, cei care astăzi sunt absolvenți ai școlii. Sigur că în cadrul Școlii de aplicație cursurile pentru pregătirea militarilor vor continua și că vom forma în timp mulți tineri care să facă față în situații deosebite misiunilor pe care le au de îndeplinit, având în vedere că au apărut noi forme de război și războiul asimetric, terorismul și acești militari sunt capabili să ducă o luptă în orice situație.”

Text și foto: Elena Polearuș