Mircea Musgociu va dezvolta un proiect imobiliar mixt ambițios. Lângă mall-ul NEPI

Mircea Musgociu, dezvoltator imobiliar prin compania pe care o deține, Profitec SRL, se “încăpățânează” să investească în continuare în Tîrgu Mureșul natal. Cel mai recent proiect imobiliar al său este unul mixt – comercial, rezidențial și servicii – în vecinătatea viitorului mall NEPI, de la ieșirea din municipiu spre Sighișoara. Proiectul imobiliar dezvoltat împreună cu partenerii săi se întinde pe o suprafață de 15 ha și va cuprinde o zonă comercială, un ansamblu de blocuri de locuințe, căi de comunicație, parcuri și alte facilități destinate zonei comerciale și rezidențiale. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 35 milioane de euro.

Proiectul imobiliar gândit de Mircea Musgociu și asociații săi completează reconversia fostei livade într-o zonă comercială în partea de sud-vest a municipiului Tîrgu Mureș, unde NEPI Rockcastle își va extinde rețeaua de

retail cu încă un mall. Puțini știu că decizia NEPI de a dezvolta un centru comercial la Tîrgu Mureș are legătură și cu eforturile depuse de Mircea Musgociu de a convinge fondul de investiții sud-african să investească aici.

“Prima dată am contactat NEPI acum 8 ani, atunci am avut primele discuții despre mall-ul care va fi construit în livadă. Am ajuns după doi ani de discuții și due dilligence, în care am pregătit sute de dosare și de documente pe care le cereau avocații lor, foarte aproape de a perfecta afacerea. Însă au amânat proiectul, considerând că, la acea dată, nu sunt suficienți chiriași interesați să intre în proiectul NEPI din Tîrgu Mureș. Trei ani s-a oprit totul, după care Carrefour a decis să se alăture proiectului NEPI, am reluat discuțiile și am reușit să încheiem contractul și să aducem în Tîrgu Mureș o investiție uriașă care va crea un centru comercial modern”, ne-a povestit Mircea Musgociu.

Cu o poziție extrem de frumoasă, însă un teren dificil, care implică mari costuri de amenajare, trebuia să vină cineva foarte puternic pentru a dezvolta un asemenea proiect. Costurile pentru amenajarea terenului se cifrează la câteva milioane de euro, iar investiția estimată ar fi de minim 50 de milioane de euro. Odată pornită investiția NEPI, zona devine atractivă și din punct de vedere rezidențial. Locația e una deosebită, un platou cu o vedere panoramică urbană deosebită, lângă pădure, la suficientă distanță de mall, astfel încât rezidențialul să nu fie afectat de rumoarea specifică unui centru comercial.

“În continuarea terenului pe care se va edifica mall-ul NEPI există alte terenuri pe care dorim să dezvoltăm o parte comercială, pentru că sunt multe magazine care vor veni în completarea celor din mall, și o parte rezidențială. Proiectul presupune construcția unui ansamblu rezidențial alcătuit din blocuri de locuințe, căi de comunicație elegante, mai mult spațiu verde, parcări subterane etc. deoarece suprafața de teren generoasă permite”, ne-a expus dezvoltatorul viziunea privind reconversia zonei.

“Estimez ca până la sfârșitul anului să prezentăm primele planuri atât pentru zona comercială cât și conceptul ansamblului rezidențial”, a mai completat acesta.

În afară de proiectul imobiliar mixt din livadă, Mircea Musgociu va dezvolta un alt proiect rezidențial, exclusivist, în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureș.

„Mi-am creat un renume prin construcțiile de calitate realizate. Diferența în a construi de calitate și a construi economic nu este foarte mare. Depinde de bugetul și lăcomia investitorului unde vrea să se situeze. Nu am făcut compromisuri, am încercat să achiziționez ce este mai bun ca materiale și, de aceea, am curaj să construiesc în continuare și tot pentru acest motiv momentan nu pot să onorez toate cererile”, a subliniat Mircea Musgociu.

De ce Tîrgu Mureș?

Proiectele dezvoltate de Mircea Musgociu și de compania sa, Profitec SRL, sunt în marea lor proporție localizate în Tîrgu Mureș, fie că vorbim despre clădiri de birouri – primul sediu E.ON, pe strada Justiției, sediul Oficiului Registrul Comerțului și sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ansambluri de locuințe – blocurile de locuințe de pe str. Negoiului, Gheorghe Marinescu sau strada Gloriei, sau despre magazine ale unor rețele de retail – hipermarketurile Lidl, Kaufland din cartierul Tudor.

“Tentația este mare să dezvolți proiecte în alte orașe pentru că în unele dintre ele se obțin mult mai ușor autorizațiile de construire și/ profituri mai mari, însă m-am axat în proporție de 90 % în dezvoltările mele imobiliare pe Tîrgu Mureș, pentru că aici mă simt și sunt acasă”, subliniază Mircea Musgociu.

Singurele proiecte în afara Tîrgu Mureșului sunt cele din Lugoj, județul Timiș – un hipermarket Kaufland și un magazin Media Galaxy.

În paralel, dezvoltatorul târgumureșean a tatonat și piața imobiliară din partea de vest a țării, pentru a dezvolta rețeaua Kaufland la Timișoara, spre exemplu, dar și în Cluj-Napoca sau cea din estul României, la Iași.

Însă, orice proiect pe care îl dezvoltă va presupune o durată de minim 3-4 ani pentru că Mircea Musgociu e în liga dezvoltatorilor imobiliari serioși și așezați.

“Noi am ales calea grea de dezvoltator imobiliar, care presupune identificarea unui proiect, întocmirea documentațiilor, după care undeva la un an, în cazul cel mai bun, începi realizarea lui, iar construcția durează doi ani, după care, eventual, începe amortizarea investiției și obții profit. Eu am mers preponderent pe această cale de durată în loc să cumpăr și să vând terenuri sau clădiri”, accentuează investitorul.

Ofuri legislative, administrative și fiscale

Ar fi normal ca legislativul, administrația publică și tot felul de alte instituții publice cu rol în autorizarea, impozitarea etc. a investițiilor să le încurajeze sau măcar să nu le încurce. Însă, realitatea arată că mai este încă de lucru până un investitor va scăpa de durerile de cap legislative, administrative și fiscale, după cum recunoaște interlocutorul nostru.

“Din cauza temerii de a fi acuzat de abuz în serviciu, nimeni nu își mai asumă nimic, nu mai semnează nimic, pentru că nu ai nicio responsabilitate dacă nu faci nimic și nimeni nu te întreabă de ce nu ți-ai făcut treaba. Problema cea mai mare e atunci când faci ceva, acea acțiune poate fi interpretată. Înțelegem că un funcționar trebuie să răspundă, dar în baza unor criterii clare, nu pentru că ai făcut într-un fel un lucru și nu altfel”, crede Mircea Musgociu.

Și ne povestește că a durat 2 ani ca să obțină autorizația de construire de la Primăria Lugoj pentru un hipermarket Kaufland, autorizație care în mod normal ar fi fost emisă în 6-8 luni. Și totul pentru că Primăria Lugoj fusese “vizitată” de procurorii DNA, iar, brusc, activitatea Primăriei a fost blocată sau încetinită, iar funcționarii au fost extrem de rezervați față de orice aviz sau autorizație care trebuia eliberată.

Pe partea de autorizări, consideră ca lucrurile pot fi îmbunătățite și la nivelul municipiului Tîrgu Mureș.

“Nu înțeleg de ce trebuie să intre un proiect de această mărime, cum este mall-ul sau dezvoltarea pe care intenționez să o fac, care va aduce anual o sumă uriașă la buget, pe aceeași filă cu toți aceia care își fac, de exemplu, un garaj? E anormal. Investitorii de anvergură, locali sau internaționali, trebuie primiți cu brațele deschise și, dacă nu li se acordă avantaje, cel puțin să fie sprijiniți ca termene în obținerea autorizațiilor de care au nevoie pentru începerea investiției. Un exemplu elocvent este cel al construcției unei fabrici uriașe BMW în SUA unde sute de ha de teren au fost vândute companiei germane pentru suma de 1$ pentru că legislația din statul respectiv nu permitea să fie date cadou. Bineînțeles că această decizie are la bază calcule serioase care pun în balanță locurile de muncă create și beneficiile aduse din taxe și impozite”, explică Mircea Musgociu.

Pe legislația fiscală sunt, de asemenea, foarte multe lacune, sunt interpretări diferite, astfel că dezvoltatorul târgumureșean, după cum ne-a mărturisit, a preferat să achite taxele și impozitele la limita superioară, acolo unde erau neclarități legislative interpretabile, pentru a nu se trezi că peste câțiva ani trebuie să plătească retroactiv.

Despre Profitec SRL

Profitec SRL Tîrgu Mureş a fost fondată în 1994, fiind axată la început pe producția de încălțăminte din PVC și TR. Astăzi, compania, deținută integral de Mircea Musgociu, activează în domeniul „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. În 2017, compania a fost a doua cea mai profitabilă companie din domeniul imobiliar, raportând o cifră de afaceri de aproape 26,7 milioane de lei și obținând un profit net de 5,96 milioane de lei.

Ligia VORO