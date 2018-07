Ateliere de creație și expoziții la Festivalul Văii Mureșului

Share



Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș este și în acest an alături de cei mai mici participanți la Festivalul Văii Mureș. În cele două zile de festival (28-29 iulie) vor avea loc ateliere de modelaj în lut, coordonat de prof Gheorghe Popa și meșterul Tamasi Mihaly, de confecționat brățări manual, coordonat de meșterul popular Elena Costinaș și Naznan Anna , consultant artistic și un atelier de pictură icoane pe sticlă, coordonat de Elena Costinaș și Naznan Anna, consultant artistic.

În cadrul ediției din acest an a Festivalului Văii Mureșului vor expune Elena Costinaș din Solovăstru – icoane pe sticlă, Frenți Dorina din Tîrgu Mureș- icoane și împletituri sfoară, ii din in topit lucrate manual, Grigore Covrig din Idicel Pădure – cojoace lucrate manual și Tamasi Mihaly din Tîrgu Mureș -sculptură naivă, figurine din lut, obiecte decorative sculptate în piatră.