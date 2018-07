FOTOGALERIE. Cristești, o comună de viitor! Considerații cu ocazia Centenarului

Share



Primăria comunei Cristești a organizat în linia evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri un eveniment în care și-a marcat apartenența la istoria locală a ultimului secol, intitulat „În România de 100 de ani. Comuna Cristești: Trecut, prezent și viitor“. Acțiunea a avut loc la Hotelul Imperial Inn și a reunit numeroși locuitori ai comunei Cristești, dar și invitați speciali, precum Dr. Marius Văcărelu (profesor la SNSPA București și expert în geopolitică), în calitate de moderator, Conf. univ. dr. Lucian Savu (Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Târgu-Mureș și cadru asociat la Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureș), Nyulas Bernát-László, de la Fomco Group, seniorii Alexandru Botoș și Aszalós Magdalena, precum și tinerele Marcela Timar și Siklódi Anna.

Dincolo de șabloane

Evenimentul a început cu argumentul primarul Comunei Cristești, Kovács Edit, care a precizat că a intenționat o aniversare mai neconvențională, care să fie de real folos audienței: „Sunt convinsă că o mare parte dintre dumneavoastră ați venit aici nedumeriți de scopul sau rolul acestui eveniment. La fel de nelămurită am fost și eu când am început organizarea lui. Acum aproximativ 100 de ani, această comună a devenit parte dintr-o nouă țară, cea de România din ziua de azi. Indubitabil, acest moment a parcat atât trecutul, cât și prezentul și viitorul acestei comune. E un adevăr istoric de care trebuie să ne aducem aminte. În acest punct a apărut un mare semn de întrebare: care ar fi maniera cea mai potrivită pentru a celebra? Aveam să aleg dintre variantele cele mai cunoscute: mici și bere la toată lumea, acompaniată de manele într-un mod zgomotos și prelung, urmând ca a doua zi să strângem rezultatul de pe străzi. O mai exista și varianta unui concert cu muzică patriotică care să țină vreo 5 ore, în care să repetăm același text de înalt patriotism până reușim să trezim în unii naționalismul, și asta fără să ținem cont nici de cea mai mică problemă e care o avem astăzi. Nici a treia variantă nu era una de neglijat: aceea să e adunăm aici și să înfruntăm adevărul, ca la 100 ani de la Marea Unire nu avem autostrăzi de la est la vest și nici de la nord la sud, că 3 milioane de cetățeni din România sunt plecați în occident la muncă și nu facem excepție nici noi, cei din comuna Cristești. Sau că există o stare de nemulțumire generală la adresa clasei politice. Am ales să abandonez toate variantele de mai sus pentru că există în această țară lucruri care s-au dezvoltat: există clasa antreprenorială, sportivi, manageri, profesori, contabili, dar și oameni simpli, există români de care putem fi mândri. Am mers pe opțiunea de a invita și asculta astfel de oameni, oameni vrednici de apreciere pentru nivelul lor de educație, pentru integritatea, înțelepciunea și generozitatea lor.“

În continuare li s-a dat cuvântul celor doi seniori ai comunei, a căror biografie a coincis cu o etapă importantă a existenței Cristeștiului. Alexandru Botoș a relatat parcursul comunei, punctând momentele sale de dezvoltare și ridicarea sediului actualei primării, a școlii, cooperarea locuitorilor, dar a evidențiat și atmosfera comunei care i-a fost timp de atâtea decenii casă și unde și-a desfășurat o importantă activitate edilitară: „Sunt fericit că am muncit peste 40 de ani în trei funcții: secretar 26 de ani, primar cu două mandate, și viceprimar al comunei Cristești.“

Internet și suc de roșii

Doamna Aszalós Magdalena se apropie de vârsta de 90 de ani, dar și-a păstrat intacte vitalitatea, optimismul și simțul umorului. Și-a început relatarea cu descrierea rutinei sale matinale: „Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc e să-i mulțumesc lui Dumnezeu că și astăzi mă va încerca și atunci să îmi dea răbdare și să nu mă lase.“

Secretul longevității constă în faptul că bea cu religiozitate, în fiecare dimineață, pe stomacul gol, 100 ml de suc de roșii, care, de asemenea, a ferit-o în fiecare an de gripă. Acest medicament natural e urmat apoi de trei miezuri de nucă, un cățel de usturoi și o lingură de miere.

Aszalós Magdalena s-a declarat o fană a Internetului, căruia îi apreciază polivalența. Vorbește în mod regulat prin intermediul Skype-ului cu fiul ei, stabilit în Germania, se folosește de google pentru a asculta muzica ei preferată – romanțele, dar caută și informații despre agricultură și grădinărit. Cu toate acestea, a mărturisit că nu are nici o afinitate pentru cluburi și discoteci, căci consideră grădina ei propriul club în care își reface bateriile printre fructe și legume.

„Am avut și greutăți, dar convingerea a fost că Dumnezeu mă încearcă, dar niciodată nu mă lasă. Eu știu să mă rog în mine însămi și nu mă duc la alții să îi îngreunez cu necazul meu. Atunci când eram așa disperată și nu știam încotro să mă duc, mi-a venit o idee și am știut că e de la Dumnezeu. Întotdeauna am crezut că orice greutate am e ca să învăț să mă bucur de orice lucru mic“, a declarat Aszalós Magdalena. La final, a recitat un poem de Petőfi Sándor și poezia „Mama“ de Vasile Militaru.

Cristești, pe drumul cel bun

Lucian Savu a oferit comunei Cristești câteva sugestii de dezvoltare pe termen lung, precizând și poziția ei ascendentă din punct de vedere economic, și care trebuie continuată: „Vreau să remarc faptul că mediul prietenos creat de comuntiatea locală, faptul că au reușit să valorifice potențialul excepțional privind așezarea geografică, privind resursele sunt demonstrate în plus de faptul că importante companii s-au așezat cu sediul social și cu activitatea în această zonă. (…) Atâta timp cât o comunitate locală este unită, cât timp legitimați valorile și nu veți legitima precaritatea, așa cum se întâmplă în societatea noastră de astăzi, când veți ține foarte aproape oamenii valoroși, iar când sentimentul de invidie se va transforma într-un sentiment de invidie pozitivă, atunci veți avea succes. Pentru că toate comunitățile locale, în democrațiile occidentale, se dezvoltă pe principiul dezvoltării valorilor și nu a nonvalorilor.“

Nyulas Bernát-László a făcut o prezentare generală a firmei Fomco Group, a indicat principalele coordonate antreprenoriale ale județului în raport cu cele vecine, a subliniat indici precum venitul mediu brut, rata șomajului, numărul de studenți, G.D.P. pe cap de locuitor, dar și punctele sale de vedere referitoare la climatul investițiilor din țara noastră. Astfel, principalele dezavantaje de a investi în România au fost identificate drept lipsa de previzibilitate legislativă și fiscală, infrastructura rutieră slabă, nivelul scăzut al educației profesionale, costul ridicat al finanțărilor și birocrația excesivă. Printre avantajele de a investi în România se numără: climatul investițional cu costuri competitive, nivelul fiscalității mai redus față de unele țări din Uniunea Europeană, piața internă relativ mare, dar și forța de muncă mai ieftină.

Tineretul confirmă

În continuare, au fost invitate două tinere din Cristești care au absolvit studii superioare, au plecat din comună, dar îi datorează acesteia anii formatori, experiență și sprijin.

Marcela Timar a absolvit Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, specialitatea Contabilitate și informatică de gestiune.

„Mi-aș dori ca în viitor să țineți cont că generațiile au nevoie de mai multă educație pentru că doar prin educație vom putea să evoluăm. Vreau să cred că acest spirit civic se va cultiva și în viitor, că vom putea să fim prieteni tot mereu, să uităm de diferențele dintre noi, atât din punct de vedere social, cât și din alte puncte de vedere. Mi-aș dori să se investească mult mai mult în oameni tineri, în oameni cu viziune care pot oferi cetățenilor mai mult confort și un trai mai bun“, a fost mesajul Marcelei Timar.

Siklódi Anna e absolventă a Facultății de Drept. „Primul și cel mai important examen din viața mea a fost să pot dovedi că și un copil educat într-o comună poate să ocupe primul loc într-un liceu de prestigiu din oraș“, a mărturisit Siklódi Anna.

În prezent, tânăra lucrează ca assistant manager la o companie producătoare din industria alimentară, iar perspectivele pe viitor sunt de a evolua atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

„Din punctul meu de vedere, școala nu te învață cum să îți alegi o meserie și nici nu îți oferă instrumentele necesare pentru a descoperi asta. Mi-aș dori ca fiecare tânăr să urmeze această cale și să nu se mulțumească cu joburi lipsite de responsabilități, fără perspective de viitor. Oriunde m-aș afla în lume, ceea ce contează cu adevărat este calitatea umană a fiecăruia dintre noi“, a precizat Siklódi Anna.

Evenimentul a continuat cu o dezbatere liberă și un moment artistic alcătuit din dansuri și cântece populare.

Andrei VORNICU