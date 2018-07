Sighișoara medievală: de vorbă cu vizitatorii

Share



Sighișoara Medievală din acest an a avut parte de mii de vizitatori care i-au călcat pragul. Într-o simplă plimbare prin Piața Mare a Cetății am avut ocazia să aud printre altele rusă, franceză, germană, ba chiar și ceva limbă scandinavă. Am încercat să întrebăm câteva persoane aflate la festival cum li se pare ediția din acest an și ce părere au în general de acest eveniment recurent.

Zi de Zi: A câta oară vii la festival?

Diana: E prima dată când vin.

Zi de Zi: De unde ai ajuns?

Diana: Din Prahova. Am venit cu părinții până aici.

Zi de Zi: Și cum ți se pare până acum?

Diana: Îmi place atmosfera de aici, acum am auzit pentru prima oară muzica aceasta tradițională pe care o găsesc foarte frumoasă. Am fost în drum și la casa lui Blaga, e și ea foarte frumoasă și îmi place mult.

Zi de Zi: Vei mai reveni?

Diana: Da, voi veni și la anul.

Mama ei (care stătea alături): Da, categoric, eu chiar mi-am dorit demult să vin și de fiecare dată eram plecați în ultimul weekend din luna iulie și ieri ne-am hotărât așa deodată: suntem acasă, nu suntem plecați, hai să mergem. Stăm doar astăzi, după care poposim și la Brașov pentru că ne este în drum.

Zi de Zi: De unde ați venit pentru festival?

Cristina: Din Sibiu.

Zi de Zi: Ați venit special pentru festival?

Cristina: Nu neapărat, dar eram prin zonă și am auzit că este festival și ne-am decis să vedem un pic ce-i pe aici, nu am fost niciodată.

Zi de Zi: Și cum vi se pare?

Cristina: E ok, o atmosferă medievală cu multe evenimente.

Zi de Zi: Aveați alte așteptări?

Cristina: Nu nu, e chiar conform așteptărilor ca să zic așa.

Zi de Zi: Și ce v-a plăcut cel mai mult până acum?

Cristina: Nu pot să spun exact… locul, locul e minunat și ajută foarte mult la toate activitățile ce se întâmplă pe aici. Nu e nimic special care să mă fi fascinat în mod deosebit.

Zi de Zi: De unde ai venit la festival?

Denisa: Sunt chiar de aici din Sighișoara.

Zi de Zi: Bănuiesc că nu e prima oară când vii la festival…

Denisa: Nu, vin de vreo 4 ani încontinuu.

Zi de Zi: Și ce te atrage cel mai mult la festival?

Denisa: Muzica medievală, costumele, teatrul pe care îl fac, străjerii și domnițele, parte în care am participat și eu, și cum crește de la an la an, pe scurt tot.

Zi de Zi: Și de data asta ce ți se pare diferit față de alți ani?

Denisa: Faptul că am avut un spectacol în care au participat mulți oameni din Polonia, din Franța, au venit cu cai, cu lupi, a fost destul de amuzant și foarte interesant.

Text și foto: Elena POLEARUȘ