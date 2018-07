De vorbă cu Andrei de la Terra Ultrasilvana la Sighișoara Medievală

Share



După ce am aflat opiniile participanților la festival, am stat de vorbă și cu un om de cealaltă parte a baricadei, cu Tănase Andrei, 21 ani, de la grupul de reconstituire istorică Terra Ultrasilvana din Brașov.

Zi de Zi: Este prima oară când participi la festival?

Andrei: Nu sunt prima oară la festival, este prima dată când particip ca reenactor la festival. Mi se pare un festival destul de reușit, se vede că organizatorii chiar și-au dat interesul pentru chestia asta și chiar își dau interesul să refacă oarecum tot renumele de cetate istorică, de cel mai mare festival medieval din țară.

Zi de Zi: Cum ai putea descrie diferențele față de cum a fost când erai pe post de simplu vizitator?

Andrei: Nu știu ce să zic. Simți altfel un pic lucrurile când chiar participi la toate activitățile, dar cred că și ca vizitator ai șansa să participi la foarte multe activități și la foarte multe spectacole. Se desfășoară peste tot în cetate tot felul de activități și ai ce să faci efectiv și ca vizitator. Într-adevăr, mie îmi place mai mult ca reenactor să fiu aici și să mă pot implica direct, dar nu cred că ca vizitator m-aș plictisi.

Zi de Zi: Care a fost spectacolul preferat în care ai participat la acest festival?

Andrei: Noi în mare parte am făcut demonstrații de dueluri și de lupte medievale, Historical European Martial Arts (HEMA), cam pe asta ne-am axat noi. În principal am încercat să includem și publicul în chestia asta și să fie oarecum interactiv. Mi se pare că toate prezentările noastre au fost bune și mi-au plăcut pentru că am încercat să arătăm efectiv cum se mânuia o sabie, ca mai apoi să dăm posibilitatea celor din public să mânuiască o sabie, să vadă cum e să te aperi, cum e să ataci, cât de dificil este că poate pare ușor sau din contra, dificil, însă în realitate îți vine mai natural. Depinde de persoană.

Zi de Zi: Mai vii și la anul?

Andrei: Eu așa sper, că o să vin în fiecare an.