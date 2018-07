Comuna Brâncovenești, multiculturalitate, tradiții și oameni primitori

Share



Printre casele alegorice prezente „La Alei” la ediția din acest an a Festivalului Văii Mureșului s-a numărat și cea a comunei Brâncovenești, una dintre cele mai multiculturale, dacă avem în vedere componenta maghiară, cu zestrea localităților Brâncovenești și Vălenii de Mureș, respectiv componenta românească, la loc de cinste fiind tradițiile existente pe Valea Idicelului în cele două localități, Idicel Sat și Idicel Pădure.

„Participăm pentru a 12-a oară la Festivalul Văii Mureșului de la Răstolița, e bine că putem participa și în acest an la festival, astfel comuna Brâncovenești poate să-și prezinte tradițiile specifice, obiectele vechi și nu numai, atât în ce privește tradițiile românești, specifice localităților Idicel Sat și Idicel Pădure, cât și cele maghiare din Brâncovenești și Vălenii de Mureș. Pentru mine este o bucurie să putem participa, se mai umblă cu o cheltuială, dar asta e, dacă vrem să facem ceva frumos, nu trebuie să ținem cont de astfel de aspecte”, ne-a declarat Ördög Ferenc, primarul comunei Brâncovenești.

Tradițiile maghiare și românești la loc de cinste

Farmecul standului Brâncovenești a fost dat de cele două componente, maghiară și românească, zestrea comunei fiind prezentată de inimoasele gazde, obiectele vechi expuse fiind prezentate celor interesați.

„Având în vedere că, în comuna Brâncovenești, cam 60 % sunt maghiari, am zis că și tradițiile lor trebuie reprezentate la standul nostru, unde gazde au fost învățătoarea Toth Pal Melinda și Katona Eva, care le-au prezentat vizitatorilor zestrea tradițiilor ungurești. Obiectele care au fost expuse în încăperea destinată tradițiilor maghiare sunt aduse de la muzeul satului din Brâncovenești, deținut de Parohia Reformată. Suntem în relații foarte bune cu domnul părinte și, în fiecare an, fără nicio cheltuială, ne oferă aceste obiecte pentru a putea fi prezentate vizitatorilor. În partea de tradiții românești, gazde au fost Rafila Moldovan din Idicel Pădure și Maria Precup din Idicel Sat. Rapsodul popular Rafila Moldovan nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare, este sufletul standului cu tradiții din Idicel Pădure. Este una din emblemele comunei Brâncovenești, atât în ce privește numeroasele sale prezențe la diferite evenimente din țară dar și din străinătate, cât și datorită muzeului care îl păstorește cu atâta drag la Idicel Pădure, un loc extraordinar care merită cunoscut și vizitat. Practic, aceste obiecte vechi existente la standul comunei Brâncovenești se regăsesc în cele două muzee, cel din Brâncovenești, deținut de Parohia Reformată, și cel din Idicel Pădure, dacă ne referim la partea de tradiții românești. În ce privește obiectele specifice Idicelului Sat, doamna Maria Precup, în fiecare an ne onorează cu prezența, vine cu aceste obiecte vechi existente în casa ei, fiind cele care completează frumos standul comunei Brâncovenești aici „La Alei”, a precizat Ördög Ferenc.

În ce privește oferta artistică a comunei Brâncovenești, la ediția din acest an a festivalului, dansatorii din cele patru sate au urcat pe scenă, și aici multiculturalitatea și-a spus cuvântul, atât dansurile românești cât și cele maghiare au prins viață grație formațiilor de dansuri din Brâncovenești, Vălenii de Mureș, Idicel Sat și Idicel Pădure.

„În afară de casa alegorică, am avut formațiile de dansuri din Idicel Sat și Idicel Pădure care au urcat pe scena festivalului în prima zi, sâmbătă, 28 iulie. Am dorit inițial să avem în fiecare zi o formație de dansuri românești și una maghiară. Cum cei din Idicel au avut de mers la o nuntă, au urcat pe scenă în prima zi de festival, iar în ziua de duminică am fost prezenți cu formațiile de dansuri din Vălenii de Mureș, respectiv cu cea din Brâncovenești, Ansamblul „Helikon”, a spus primarul comunei Brâncovenești.

Interesul vizitatorilor pentru tradițiile românești și ungurești

Prezența la festival a comunei Brâncovenești nu a trecut neobservată, numeroși vizitatori declarându-se încântați de ce au văzut aici, aspect care certifică, dacă mai era nevoie, dragul de frumos și tradiții al celor din comuna Brâncovenești.

„Având în vedere faptul că în cele două zile de festival am stat foarte mult de vorbă cu vizitatorii la standul comunei Brâncovenești, am observat că foarte mulți, atât români cât și maghiari, și-au manifestat interesul pentru aceste obiecte prezentate. Maghiarii s-au declarat încântați de tradițiile românești, iar unii dintre români au admirat costumele populare maghiare expuse, lucru care nu poate decât să mă bucure, că putem reprezenta toate tradițiile existente în comună cu brio”, a subliniat primarul Ördög Ferenc.