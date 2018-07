Comuna Stânceni, prezentă la toate edițiile Festivalului Văii Mureșului

Share



Printre comunele care au bifat toate cele XIV ediții ale Festivalului Văii Mureșului este și Stânceniul. Casa alegorică, situată în capătul „La Alei” pe partea dreaptă, a fost și în acest an încărcată cu tot ce are mai de preț comuna situată în partea de sus a Văii Mureșului Superior. Gazdă la fiecare ediție de festival a fost Sorina Ileana Moldovan, un adevărat ghid pentru cei care au trecut pragul casei alegorice a comunei Stânceni.

„Sunt gazda standului Comunei Stânceni, la „La Alei”, încă de la prima ediție a festivalului. În toți acești 14 ani a fost plăcut, frumos, am avut de fiecare dată mulți vizitatori. Din nefericire, din cauza timpului destul de nefavorabil, la ediția din acest an, numărul acestora a fost mai redus. Au fost în decursul anilor vizitatori din străinătate, care au vizitat casa alegorică Stânceni și care s-au declarat extrem de mulțumiți de ce au văzut aici. La un moment dat era un grup mai mare de vizitatori din țări precum Franța, Germania și Anglia care veneau an de an, știau de acest festival și veneau cu mare drag, și de fiecare dată treceau pragul casei Stânceni”, ne-a declarat Sorina Ileana Moldovan.

Casă plină de obiecte vechi și de valoare

Casa tradițională Stânceni și-a primit vizitatorii în cele trei încăperi, împodobite cu obiecte vechi, scoase din lada de zestre a oamenilor inimoși din Stânceni.

„Prima încăpere cum venim pe Valea Mureșului înspre Reghin a fost împodobită în acest an de familia Vâga, în special de tanti Maria, o femeie destul de în vârstă dar cu un mare drag de tradiții și port popular. A adus cu mare drag lucrurile vechi din casa domniei sale. În cea de a doua încăpere a casei am adus lucrurile mele de acasă, sunt lucruri tare dragi mie, moștenire de familie. Câteva din aceste obiecte le-am mai primit de la oamenii în vârstă, le-a plăcut ce fac și cu mare drag mi-au dăruit aceste obiecte minunate. A treia cameră, denumită și casa dinainte, e împodobită de nepoțica mea, Maria Georgiana Moldovan, în vârstă de 13 ani, împreună cu nașa mea, Mari Marc. Aceste persoane inimoase sunt prezente la fiecare ediție a festivalului, mai puțin nepoțica, ea a crescut, practic, cu acest festival, de la trei ani este o prezență constantă la standul comunei Stânceni. În acest an s-a implicat și ea foarte tare în ce privește împodobirea unei camere din cadrul casei alegorice”, a precizat Sorina Ileana Moldovan.

Pe scena festivalului au urcat Ansamblul „Flori de pe Mureș” prilej cu care și-au etalat atât portul, dar, mai ales, suitele de dansuri specifice zonei de interferență dintre Ardeal și Moldova.

„Stânceniul se diferențiază de celelalte comune datorită faptului că aici întâlnim obiceiuri specifice, fiind la interferența dintre Ardeal și Moldova, lucru care se poate vedea în special în ce privește portul popular. Costumele populare specifice părții de jos a Văii Mureșului Superior se diferențiază prin culorile ceva mai blânde, mai calde, iar modelele de pe ele sunt mai mult geometrice. Cum urcăm pe Valea Mureșului, culorile încep deja să fie mai vii și mai înflorate”, a precizat gazda casei Stânceni.

Bogățiile Comunei Stânceni

Comuna Stânceni are cu ce se mândri, o parte dintre aceste bogății fiind expuse cu cinste la festival, restul putând fi descoperite la fața locului, în cadrul minunat al Munților Călimani.

„Noi, cei din comuna Stânceni, ne mândrim cu apa minerală, respectiv cu fabrica Apemin, cariera de piatră din Stânceni, păstrăvăria, precum și cu Schitul carmelitan ”Sf. Cruce” de pe Gudea. La toate acestea se adaugă cadrul natural deosebit în care este situată comuna Stânceni. Avem de asemenea biserica de la Meștera, proiectul acesteia a fost adus tocmai din Constantinopol în urmă cu peste un secol. Biserica mică de lemn a fost strămutată în vechea Mănăstire Sfântul Ilie din Toplița. A fost făcută după acel model bizantin, iar, apoi, cei din Sibiu au venit și au luat proiectul și au construit Catedrala Mare din Sibiu. În toată Europa există doar trei biserici construite în acest stil, la Meștera, Sibiu și Constantinopol”, ne-a povestit Sorina Ileana Moldovan.