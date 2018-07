Expediția montană, o noutate oferită la Festivalul Văii Mureșului

Share



Ediția a XIV-a a Festivalului Văii Mureșului de pe Platoul La Alei din comuna Răstolița a cuprins în acest an și o drumeție-excursie pe traseele turistice din Munții Călimani, organizată de către Salvamont Mureș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș.

Expediția a avut un număr mai redus de participanți, motivul fiind condițiile meteo nefavorabile din ultima perioadă. Aceasta s-a desfășurat în cursul dimineții de duminică, pe un traseu de 15 kilometri. După ce multe reprize de ploaie înregistrate în ziua precedentă au făcut ca traseul să devină mai dificil, cei care s-au încumetat să parcurgă traseul s-au prezentat la start echipați corespunzător, înarmați cu mult entuziasm. Întâlnirea a avut loc pe platou, la orele dimineții. Un grup de aproape 20 de persoane s-a prezentat la start, numărul acestora fiind, așa cum aminteam, mai redus din cauza nesiguranței asupra condițiilor. Expediția a fost totuși o reușită, vremea fiind prietenoasă pe parcursul acțiunii.

Câteva detalii despre mica aventură am obținut de la cel care a condus expediția.

„Probabil din cauza vremii care se anunța nefavorabilă, numărul persoanelor care s-au prezentat a fost mai redus. Din acest motiv am decis să scurtăm puțin traseul, care era, inițial, spre culmea Ulmi. Am pornit astfel pe Valea Vișa, pe un traseu mai puțin dificil și am revenit înapoi pe același traseu. A fost astfel un traseu mai scurt, dar din fericire am beneficiat de vreme favorabilă. Scopul acestei acțiuni a fost acela ca participanții să cunoască împrejurimile, să se gândească la natură, care trebuie protejată, să lăsăm în urma noastră natura așa cum este, cu o pădure frumoasă, așa cum o vedem și noi. Totul a decurs în cele mai bune condiții, participanții au fost foarte entuziasmați, au fost chiar foarte bine pregătiți, cu echipament adecvat”, a oferit detalii Ferenczy István, salvator montan la Salvamont Mureș, coordonatorul expediției. (M. V.)