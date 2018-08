Judit, mureșeanca multiplă campioană mondială la fitness

Share



Una dintre cele mai de succes sportive mureșene din toate timpurile poate fi considerată Palecian Judit. Despre ea s-a mai vorbit, dar din cauză că s-a stabilit în Ungaria din anul 2003, rezultatele ei nu au mai fost consemnate în palmaresul sportivilor români sau mureșeni. Cu toate acestea, mureșenca are la cei 47 de ani ai săi în anul 2018, abia ajuns la jumătate, un semestru care poate fi considerat „vârful carierei”. A cucerit în prima jumătate a acestui an deja trei titluri supreme și mai are de evoluat în acest an la alte competiții importante. Acestea le susține însă acum sub culorile clubului Cutler Fitness din Györ, clubul care i-a oferit susținerea necesară, lucru care în România este foarte greu de obținut. Să revenim la palmares, Judit a fost de 12 ori campioană mondială la diferite versiuni de culturism și fitness, de 3 ori campioană europeană la fitness și de 2 ori campioană mondială la box profesionist. Acestea din urmă au fost obținute în anii 2002 și 2003, când reprezenta România. De când a trecut la categoria „veterani”, peste 35 de ani, palmaresul ei s-a îmbogățit considerabil, ultimii cinci ani fiind cei care i-au adus cele 12 titluri mondiale la culturism-fitness: la Castellón de la Plana (titlu absolut), Sapri (versiunea IBFA), Mumbai-WBPF, Hamburg (NAC Universe), toate în 2014, Koper, Hamburg și Tenerife în 2015, Famagusta, Koper, Hamburg și Thailanda în 2016, la diverse categorii, Insulele Filipine în acest an. La acestea adăugăm titlurile europene din 2014 și următorii doi, cucerite la Sapri, Kosovo și Budapesta.

Înclinație spre sport de la vârstă fragedă

Acesta este așadar palmaresul ei din ultimii ani, dar Palecian Judit a avut de mică o deosebită pasiune pentru practicarea sportului. A început totuși cu dansurile populare, după care a continuat cu handbalul și artele marțiale. A trecut mai târziu la discipline considerate mai puțin feminine. A început culturismul în sala Costructorul din Târgu Mureș, împreună cu Lakatos Mihály, fost campion mondial la culturism în 2010, actual arbitru internațional de culturism și fitness, cel care îi este în prezent antrenor și partenerul de viață. Și-a continuat cariera sportivă la clubul de culturism Titanic din Târgu Mureș, sub îndrumarea antrenorului Dumitru Cheteleș. Revenirea ei pentru o scurtă vacanță la Târgu-Mureș nu putea exclude vizita la clubul la care i-a și lansat practic cariera sportivă în această ramură. „Din cauza programului de pregătire și participarea la competiții am rar ocazia să trec prin orașul meu natal, dar nu pot uita de unde am plecat. Vin cu mare drag, să-mi întâlnesc familia, prietenii, rudele, dar niciodată nu uit să trec și pe la sala clubului de unde am pornit. Sunt plecată din țară de 15 ani, dar mi-am propus ca de fiecare dată când reușesc să vin să-i vizitez pe cei care au contribuit la rezultatele mele. Anul acesta am obținut cele mai valoroase rezultate din carieră și sezonul nu s-a încheiat”, au fost cuvintele mureșencei.

Pregătirea dinaintea competițiilor este una care ar descuraja multe persoane care consideră că a atinge o asemenea carieră este ceva banal. La competițiile internaționale se prezintă doar sportivii considerați cu șanse. Pregătirea necesită o disciplină la care puțini s-ar încumeta s-o respecte. După un antrenament matinal, „pe stomacul gol”, cum se spune, urmează un program riguros, cu alte programe la sală, pe lângă activitățile obișnuite, legate de celelalte activități cotidiene. „Simt că anul acesta sunt la vârf de formă și nu am intenția să renunț curând. La femei nu există de la o anumită vârstă departajare pe categorii, participi cât timp îți permite sănătatea. Câștigarea unei competiții la categoria Open, la care nu mai există niciun fel de criterii de înălțime, greutate și vârstă spune mult, iar eu am reușit acest lucru în acest an, pe lângă câștigarea categoriei. Când câștigi Openul ești peste cele cu mulți ani mai tinere,

Stilul de viață, același cu cel de familie

În legătură cu timpul rămas pentru viața personală a unei reprezentante a sexului frumos aflată la o vârstă la care majoritatea sunt preocupate de alte îndeletniciri, printre care și creșterea nepoților, ne răspunde mai degrabă soțul-antrenor. „Nu trebuie să-și schimbe stilul de viață, să împartă timpul pentru pregătirea participării la competiții cu cea de viața de familie. Suntem mereu împreună, deci cele două aspecte se îmbină cât se poate de armonios. După ce vom renunța la cariera sportivă, ne vom gândi la drumul pe care îl vom urma”, a venit răspunsul din partea acestuia.

Pentru Judit urmează alte competiții foarte importante în decursul acestuin an, cum ar fi Mondialele din Germania. Ambiția mureșencei este de a-și continua cariera cel puțin până la vârsta de 50 de ani, deci trei ani în care ea se poate clasa de multe alte ori pe podiumul competițiilor. „Ce îmi doresc este să-mi închei cariera cu o clasare pe podiumul unei competiții importante, dacă și sănătatea îmi va permite” este marea ambiție a lui Judit.