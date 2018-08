Academia Sighişoara, 25 de ani de existenţă – deschiderea oficială (Programul complet)

Share



În cadrul deschiderii festive a celei de-a a XXV-a ediţii a Academiei Sighişoara, care a avut loc miercuri seara, în Sala Mare a Primăriei Sighişoara, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Excelenţa Sa Urs Herren, a evidenţiat două evenimente importante care s-au petrecut în data de 1 august 2018: 170 de ani de la înfiinţarea statului modern elveţian şi împlinirea a 25 de ani de la iniţierea Academiei Sighişoara.

„Este o plăcere şi o onoare să fiu aici, în această seară, sunt fascinat de această iniţiativă care a ajuns la 25 de ani de existenţă. Astăzi sărbătorim două evenimente, Ziua Naţională a Elveţiei – în 1848 statul modern al Elveţiei s-a născut, iar acum 25 de ani a avut loc prima ediţie a Academiei Sighişoara. Este un eveniment extraordinar pentru că pregăteşte tineri muzicieni, îi inspiră pe profesori să lucreze cu tinerii, deci nu este un exerciţiu cu un singur sens. Aduce împreună muzicieni din diferite culturi, din diferite ţări într-un singur loc, să lucreze împreună. De asemenea, oferă 15 zile de concerte şi nu doar concerte, ci concerte inovative, ceea ce pune Sighişoara pe harta culturală a României. Şi 25 de ani şi 170 de ani e un timp îndelungat, aşa că daţi-mi voie să fac o retrospectivă de ce a fost Academia Sighişoara un succes şi ce legătură are cu Elveţia şi cu colaborarea dintre România şi Elveţia.

În primul rând educaţia şi inovaţia sunt concepte pur elveţiene, suntem o ţară mică, cu resurse puţine, considerăm de foarte mult timp că nu putem avea succes fără educaţie, aceasta este baza inovaţiei. Elveţia se află printre primele ţări din lume în ce priveşte indicele de inovaţie şi asta se întâmplă pentru că avem un sistem foarte bun de educaţie, încă de la cele mai mici clase.

În al doilea rând, participarea la evenimente precum Academia Sighişoara este esenţa democraţiei noastre şi a multor lucruri pe care am reuşit să le facem”, a arătat Excelenţa Sa Urs Herren.

Ambasadorul a mulţumit Asociaţiei Cultura Viva Sighişoara, condusă de violonistul Alexandru Gavrilovici, care a avut iniţiativa înfiinţării Academiei Sighişoara, Primăriei Municipiului Sighişoara, precum şi companiilor elveţiene care lucrează în Transilvania, care contribuie anual la finanţarea manifestării.

„Şi un mare mulţumesc pentru toţi profesorii şi muzicienii, pentru că până la urmă este vorba despre ei, despre educarea lor şi despre plăcerea pe care o au atunci când cântă (…) În calitate de ambasador sunt foarte mulţumit că aici există nu doar academia Sighişoara, ci şi zeci de iniţiative de acest gen, care contribuie la colaborarea dintre România şi Elveţia”, a mai afirmat Excelenţa Sa Urs Herren.

Primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, precum şi ceilalţi vorbitori, subprefectul judeţului Mureş, Nagy Zsigmond, şi Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Alexandru Cîmpeanu, au ţinut să mulţumească Elveţiei pentru sprijinul acordat în organizarea Academiei Sighişoara şi au urat „La mulţi ani!” Confederaţiei Elveţiene, care în data de 1 august sărbătoreşte Ziua Naţională.

Primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, i-a înmânat ambasadorului Confederaţiei Elveţiene în România, Excelenţa Sa Urs Herren, o lucrare grafică reprezentând Turnul cu Ceas din Cetatea Medievală, care este simbolul şi imaginea oraşului.

Subprefectul judeţului Mureş, Nagy Zsigmond, a arătat în discursul său:

„Sunt foarte mândru să particip la acest eveniment, care este unul dintre cele mai importante evenimente culturale care se organizează în judeţul Mureş. Academia Sighişoara este la a 25-a ediţie şi cu această ocazie vreau să felicit şi să urez „La mulţi ani!” Confederaţiei Elveţiene şi, totodată, să mulţumesc Elveţiei pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment şi, în mod deosebit, pentru sprijinul acordat în anul 2018.

Academia Sighişoara contribuie la întărirea unor relaţii, relaţii care se pot consolida doar prin cultură, fiindcă în cultură se întâlneşte acel punct magic care leagă popoare indiferent de etnie, de culoare. Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş este onorată că poate să participe la acest eveniment. Credem că prin aceste evenimente se apropie şi popoarele între ele, pentru o Europa a tuturor pe care vrem să o edificăm”.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Alexandru Cîmpeanu, a afirmat:

„Dacă astăzi sărbătorim 25 de ani, aceasta spune aproape totul despre seriozitatea Academiei Sighişoara şi despre importanţa acestor demersuri pe care Academia Sighişoara le întreprinde aici. Şi dacă vorbim despre artă, putem spune că arta uneşte oamenii, indiferent de etnie, naţionalitate, culoare politică. Ţin să îi mulţumesc Excelenţei Sale Urs Herren pentru că astăzi, de Ziua Naţională a Elveţiei, pentru eforturile pe care le-a depus ca să se deplaseze de la reşedinţa din Bucureşti, unde cu siguranţă astăzi au avut loc evenimente dedicate Zilei Naţionale, să fie prezent alături de noi la acest eveniment deosebit. Vreau să îi felicit pe care care, în decursul a 25 de ani, au reuşit să aducă Academia Sighişoara la nivel la care este astăzi. Academiei Sighişoara încântă auditoriul în tot ce fac şi, mai ales, pregătesc tineri în domeniul artei şi culturii. La mulţi ani tuturor!”.

În cadrul festivităţii de deschidere a celei de-a XXV-a ediţia a Academiei Sighişoara, Fundaţia Elan din Sighişoara, care s-a implicat activ în organizarea evenimentului alături de Asociaţia Cultura Viva Sighişoara din Berna, i-a oferit iniţiatorului şi organizatorului prestigioasei manifestări culturale, violonistul Alexandru Gavrilovici, o plachetă de onoare pentru activitatea culturală şi educativă pe care a desfăşurat-o în ultimii 25 de ani.

Academia Sighişoara se desfăşoară în perioada 1-14 august 2018, la Sighişoara, judeţul Mureş, iar la această ediţie s-au înscris 58 de tineri muzicieni, care vor lua parte la cursurile de perfecţionare susţinute de peste 20 de profesori renumiţi la nivel internaţional din Austria, Germania, Grecia, România, Spania, Elveţia, Argentina şi Venezuela, în cadrul a 15 master-class-uri.

Concertele susţinute de maeştrii prezenţi la Academia Sighişoara se derulează sub genericul „Jubilee Claude Debussy, Frank Martin and György Kurtág!”.

Primul concert a avut loc în deschiderea Academiei Sighişoara a fost susţinut de Gerardo Vila (pian), Alexandru Gavrilovici (vioară) şi Alexandre Foster (violoncel) şi a cuprins „La soirée dans Grenade”, „Reflets dans l’eau” şi „Sonata pentru violoncel şi pian” de Claude Debussy, „Varga Bálint Ligaturája” de György Kurtág şi „Trio sur des melodies populaires irlandaises” de Frank Martin.

Ediția a 25-a a Festivalului Academia Sighișoara se desfăşoară după următorul program:

3 August – vineri – ora 17:00

Municipiul Sighișoara, Conferință – R. Moser: ”A Swiss Composer Circle Around G. Kurtag”

Ora 18:00 Municipiul Sighișoara, Concert ” Jubilee Claude Debussy, Frank Martin and Gyorgy Kurtag III ”

Adelina Oprean, violină; Alessandro D’Amico, vioară; Katharina Gohl-Moser, violoncel; Aurelian Bacan, clarinet; Tobias Schabenberger, pian.

Repertoriu: C. Debussy, G. Kurtag, C. Koechlin, M. Ravel

5 August – duminică, Cetatea Sighișoara, ”Schubertiade”

Ora 16:00 Biserica Catolică

Ora 17:00 Turnul cu Ceas

Ora 18:00 Sala Sander

Ora 20:00 Municipiul Sighișoara

Participă Nathalie Comas-Pena, soprană; Johanna Will, soprană, Anton Kernjak, pian; Tobias Schabenberger, fortepiano; Gerardo Vila, pian, Alexandru Gavrilovici, vioară; Adelina Oprean, vioară, Alessandro D’Amico, vioară; Alexandre Foster, violoncel; Botond Kostyak, dublu bas; Theodora Buia, vioară; Lilla Fodor, vioară; Horațiu Ludușan, violoncel.

Compoziții: Franz Schubert și Roland Moser

7 August – marți – ora 18:00

Concert la Sinagoga din Sighișoara ” La Harpe en Medaillon ”

Cu Marie Trottmann, harpă; Ana Chifu, flaut; Aurelian Bacan, clarinet;

Sonia Vulturar, vioară; Teodora Buia, vioară; Alessandro D’Amico, vioară;

Alexandre Foster, violoncel.

Compoziții de T. Takemitsu, C. Debussy, M. Ravel.

8 August – miercuri – ora 18:00

Biserica din Deal Sighişoara ”From all the Corners”

Cu Anna Weber, soprană, Dominik Bauer, bariton; Andrea Duca, vioară;

Alexandru Gavrilovici, vioară; Lilla Fodor, vioară; Horațiu Ludușan, violoncel;

Istvan Csata, contrabas; Evelina Andries, harpă; Dan Variu, semantron;

Antonio Garcia, orgă.

Compoziții: J. S. Bach, A. Bacan, A. Murariu, D. Variu, S. Vulturar

9 August – joi – ora 18:00

Concert, Dala Mare Primăria Municipiului Sighișoara ”Întâlnire relvețiano-română la Sighișoara”

Benjamin Engeli, pian; Anton Kernjak, pian; Sonia Vulturar, vioară; Zsolt Torok, violoncel.

Compoziții: G. Kurtag, C. Debussy, J. Brahms, Dvořák

10 August – vineri – ora 18:00

Concert, Sala Mare Primăria Municipiului Sighișoara „Seară de muzică spaniolă”

Paret Quartet (Andrea Duca, Vioară; Marta Hernando Jimenez, vioară;

Alicia Salas Ruiz, vioară; Joaquin Fernandez Diaz, violoncel; Beatriz Blanco, violoncel, Mira Gavris, pian.

Comp oziții: L. Boccherini, J. Turina, G. Cassado, C. Brunetti, E. Toldra

11 August – sâmbătă – ora 18:00

Concert, Sala Mare Primăria Municipiului Sighișoara, „Operă în Cetate ”

Masterclass Canto of Prof. Irina Gavrilovici, Pian: Mira Gavris, Ioana Vetean.

12 August – duminică, Sala Mare Primăria Municipiului Sighișoara

Ora 11:00 Concertul studenților 1

Ora 16:00 Academia ” Tineri muzicieni”

Cu Ana Maria Stamp.

Ora 20:00 ”Vise… instrumente și voci ”

Class of Vladimir Lakatos.

Lucrări de R. Wagner, E. W. Korngold, B. Britten, D. Shostakovich

13 August – luni, ora 16:00 și ora 18:00, Sala Mare Primăria Municipiului Sighișoara

Ora 16:00, Concertul studenților 2

Ora 18:00, Concertul studenților 3

Sursa: AGERPRES