Prezentarea celei de-a 25-a ediţii a Academiei Sighişoara

Festivalul-şcoală „Academia Sighişoara” a ajuns la ediția a 25-a, aceasta urmând să se desfăşoare în perioada 1-14 August 2018 la Sighişoara, județul Mureş. Cu această ocazie, 20 de profesori din Austria, Germania, Grecia, România, Spania şi Elveția vor perfecţiona 58 de muzicieni din ţară şi străinătate în cadrul a 15 master-class-uri.

Pe durata celor 13 zile ale Academiei, profesorii şi studenții vor susține nu mai puțin de 15 concerte în diverse locaţii din Sighişoara, unul dintre acestea fiind programat în Cetatea Rupea.

Academia Sighişoara debutează în fiecare an la data de 1 august, de Ziua Naţională a Elveţiei, şi durează timp de două săptămâni, iar în acest an la cursuri participă 58 de studenţi din nouă ţări şi 23 de profesori, care susţin în fiecare seară concerte.

Manifestarea este organizată de Asociaţia Cultura Viva Sighişoara (Elveţia), condusă de violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici.

Academia Sighişoara a fost iniţiată în 1993 de violonistul elveţian de origine română, Alexandru Gavrilovici, fost prim concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 34 de ani, alături de flautista Heidi Indermuhle.

Iniţial, manifestarea s-a numit Festivalul de Muzică de Vară Sighişoara şi dintr-un curs pentru studenţi din România şi Elveţia, susţinut de profesionişti în domeniu recunoscuţi pe plan mondial, „Academia Sighişoara“ s-a transformat într-un important festival internaţional de muzică, dar cu accent pe caracterul de şcoală de vară.

Până în anul 2013, Academia Sighişoara a fost finanţată de către firmele cu capital elveţian din România, iar în intervalul 2014-2016, manifestarea organizată de Asociaţia Cultura Viva Sighişoara (Elveţia), în parteneriat cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, a beneficiat de un grant în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi.

În anul 2018, pentru ediţia a 25-a, Academia Sighişoara a obţinut finanţare din partea Consiliului Judeţean Mureş şi a Administraţiei Fondului Cultural Naţional, însă a renunţat la acestea ca urmare a cerinţelor Codului Fiscal din România în privinţa finanţărilor de la instituţiile bugetare, considerate mult prea complicate de către economiştii elveţieni.

În aceste condiţii, Academia Sighişoara XXV este finanţată de Swiss Sponsors’ Fund Romania şi de compania Azomureş, parte a Grupului AMEROPA (Elveţia), având ca parteneri Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Ambasada Spaniei în România, Primăria Sghişoara, Swiss Arts Council PROHELVETIA. Din acest motiv, organizatorii Academiei Sighişoara susţin că această a 25-a ediţie a manifestării este cadoul oferit României de către Elveţia.

Esenţa Academiei Sighişoara este reprezentată de studenţi, de posibilitatea oferită acestora să studieze, să se perfecţioneze alături de maeştri, să schimbe idei şi informaţii, să primească acele impulsuri atât de necesare actului de creaţie muzicală.

În anul 2014, Festivalul-şcoală Academia Sighişoara a fost considerat către de site-ul CMUSE, care oferă cele mai noi ştiri şi videoclipuri din industria muzicală mondială, ca fiind una dintre cele mai interesante 20 de destinaţii muzicale din întreaga lume.

Potrivit site-ului CMUSE, Academia Sighişoara s-a clasat pe locul al 12-lea din cele 20 de festivaluri de muzică de vară din lume, care sunt organizate „în unele dintre cele mai frumoase locuri din întreaga lume şi au facilităţi extinse de care vă puteţi bucura în timpul liber“.

CMUSE mai arată că Academia Sighişoara este un festival internaţional pentru tineri muzicieni şi artişti vizuali, este situat în Sighişoara, „unul dintre cele mai frumoase şi autentice oraşe medievale mici din Europa, de asemenea, cunoscut sub numele de locul de naştere al legendarului Vlad Ţepeş (Contele Dracula)“.

Academia Sighişoara (Sighișoara Music Academy) figura astfel alături de manifestări de prestigiu cum sunt Naantali Music Festival din Finlanda, Chamber Music Holidays din Insula Corfu (Grecia), Aspen Music Festival and School din Colorado (SUA), Sitka Cello Seminar din Alaska (SUA), Zodiac Academy and Festival din Valdeblore (Franţa), Verbier Festival din Verbier (Elveţia), Carmel Bach Festival din California (SUA), Collective Sound Summer Music Camp din Barcelona (Spania), The Dorogne International Jazz Summer School din Chateau de Monteton (Franţa), Encore Music Projects din Wells (Anglia) sau Summer Ballet School din Dubrovnik (Croaţia).

După Academia Sighişoara, pe lista recomandărilor CMUSE mai figurau International Chamber Music Festival din Stavanger (Norvegia), The Vianden Music Festival and School din Vianden (Luxemburg), Lucerne Festival din Lucerna (Elveţia), Opera Festival Di Roma (Italia), Grand Canyon Music Festival din Arizona (SUA), Moab Music Festival din Utah (SUA), Chamber Music Summer School din Mount Buller (Australia) şi Scotia Festival Of Music din Halifax (Canada).

Sursa: AGERPRES