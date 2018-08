Lista producțiilor din selecția oficială SIMFEST 2018

Share



Juriul de preselecție și-a încheiat activitatea în această săptămână și a decis păstrarea în selecția oficială a Festivalului Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST a 85 de producții realizate de televiziuni locale și naționale, producători independenți sau case de producție din 14 țări.

Organizatorii Festivalului SIMFEST au anunțat pe site-ul www.simfest.ro selecția oficială a producțiilor care vor fi prezentate în cadrul festivalului.

Secțiunea CENTENAR:

Preoții Români, Jertfă și Rugăciune pentru Unire. Realizator: Cristina Liberis. Producător: Trinitas TV

Vis de aur, coroană de oțel. Realizator: Gabriela Baiardi. Producător: TVR Iași

Secțiunea CREAȚIE STUDENȚEASCĂ:

Culturism: sănătate sau dependență. Realizator: Alexandra Spingos (elevă, Tîrgu Mureș)

I’m Blacksmith. Realizatori: Călin Laur, Tcaci Dumitru (Republica Moldova). Producător: OWH Studio Chișinău

I’m Carver. Realizatori: Călin Laur, Tcaci Dumitru (Republica Moldova). Producător: OWH Studio Chișinău

I’m shoemaker. Realizatori: Călin Laur, Tcaci Dumitru (Republica Moldova). Producător: OWH Studio Chișinău

Casa Mare. Realizator: Călin Laur (Republica Moldova). Producător: Academia de muzică, teatru și arte Chișinău

Between Us (Între noi). Realizator: Maria Cinar-Jiga. Producător: Facultatea de Teatru şi Televiziune, UBB Cluj

A Ref(r)actory space. Realizator: Maria Cinar-Jiga. Producător: Facultatea de Teatru şi Televiziune, UBB Cluj

Secțiunea DIVERTISMENT:

Magia Afterhills. Realizator: Steliana Orăşan. Producător: TVR Iași

Secțiunea DOCUMENTAR:

Actorul și cronica vieții. Realizator: Andreea Știliuc. Producător: TVR Iași

When Pigs Come. Realizator: Biljana Tutorov (Serbia). Producător: Wake Up Films

Homecare. Realizator: Cristina Isacov (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Chișinău

Constantin Brâncuși, Între Pământ și Cer pe Calea Sufletelor. Realizator: Cristina Liberis. Producător: Trinitas TV

Nussbaum 95736. Realizator: Csibi László (producător independent)

Materie și gest. Realizator Diana Iabrasu. Producători: Asociaţia Maria și Fundaţia Pro Patrimonio

The Call. Realizator: Enrico Maisto (Italia). Producător: START

Occupation 1968. Realizatori: Evdokia Moskovina, Linda Dombrovszky, Magdalena Szymkow, Marie Elisa Scheidt, Stephan Komandarev (Cehia – Polonia). Producător: Peter Kerekes Ltd

Brașov 1987. Doi ani prea devreme. Realizator: Liviu Tofan. Producători: Muzeul de Istorie Brașov, TVR

Bozzetto Non Troppo. Realizatori: Marco Bonfanti, Bruno Bozzetto (Italia). Producător: Anna Godano (Zagora Films)

Pe calea vieţii. Realizator: Maria Florea. Producător: TVR Iași

Pro Shamiram. Realizator: Mariam Ohanyan (Armenia – producător independent )

Revoluția copernicană în Transilvania. Realizator: Miholcsa Gyula. Producător: TVR – Redacția în limba maghiară

Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” 20 ani de la sfințire. Realizator: Natașa Bujor (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Chișinău

I am Gagarin. Realizator: Olga Darfy (Franța). Producător: Petit a Petit Production

Dimitrie, monahul călător. Realizator: Paul Palencsar (producător independent)

Gheorghe Bucur şi fericirea comunistă. Realizator: Paul Palencsar (producător independent)

Break. Realizator: Reza Golchin (Iran – producător independent)

The Way to Heaven. Realizator: Sandip Raj Raut (Nepal). Producător: Focus Movie and Music Pvt. Ltd

Beyond a child’s laugh. Realizator: Sebastian Andrei (Kuala Lumpur, Malaezia). Producător: Libero Productions SDN BHD

Moldova in Vogue. Realizator: Stas Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Production

Lenau…heute (Lenau…azi). Realizatori: Tiberiu Stoichici, Adrian Dragusin. Producător: TVR

Invicti. Realizator: Valentin Anghel. Producător: Cinema Impact Alliance

Toamna în Moldova. Realizator: Viorica Tataru Crăițămîndră (Republica Moldova). Producător: Ziarul de Gardă Chișinău

Chevy ride in Havana. Realizator: Patricia de Luna (Spania). Producător: www.bocanegraproducciones.com

COPA COPAN. Realizatori: Otavio Sendoya ,Patricia de Luna (Spania). Producător: www.bocanegraproducciones.com

Secțiunea ESEU:

Viața e o potecă/Life is a path. Realizator: Dite Dinesz. Producător: TVR Timișoara

Secțiunea FICȚIUNE:

CHECK-IN (serial TV – episod pilot). Realizatori: Nicoleta Ciobanu, Ioachim Ciobanu, Claudiu Oprea. Producător: Fatcat Films

Mondays (Zilele de luni). Autor: Reza Golchin (Iran). Producător: Mohammad Golchin

9 vieți.Realizator: Sergiu Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Chișinău

The Strange Case of Mr Inanis (co-producție internatională). Realizatori: Zoran Trajkovic (Director & Producer), Zames Stephens (Writer & Producer). Producător: Pet Genius Productions

Vienna in Love – ‘Tokyo’. Realizator: Zoran Trajkovic (Serbia). Producător: Pet Genius Productions

Secțiunea FILM TURISTIC:

Istorie, credință, meșteșug. Realizator: Valeru Ciurea. Producător: Alutus Media & Film

Cucuteni, pământul care cântă. Realizator: Andreea Știliuc. Producător: TVR Iași

MONASTERY – Adormirea Maicii Domnului. Realizator: Corneliu Țepeluș. (producător independent)

Pushkar Myths (Pushkar Puran).Realizator: Kamal Swaroop (SUA). Producător: Match Cut Films

Ultimul “dac liber” care modelează lutul în Casa Olarului. Realizator: Mica Sváb – Alexandru Cherecheș. Producător: Televiziunea TL+ Maramureș

Esmahan, comoara de la Mangalia. Realizator: Paul Palencsar (producător independent)

Regina naturii. Realizator: Stas Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Production

Secțiunea MIJLOACE NECONVENȚIONALE:

Cheile Bicazului – Lacu Roșu. Realizator: Iulian Chiuariu (producător independent)

Secțiunea MULTIMEDIA:

ROMÂNIA 100 (eveniment multimedia). Realizatori: Dan Patzelt, Dorin Moldoveanu. Producător: Asociația Pentru Dezvoltare Urbană

CIRCUS 360. Realizator: Dorin Moldoveanu. Producător: Homemade Productions

e-cultura Brașov (pagină web). Realizator: Marius Ciocîrlan. Producător: e-Cultura.info

Secțiunea REPORTAJ:

Otrava de 5 stele. Realizator: Alin Gelmărean. Producător: TVR Cluj

Viața ca o veșnică pradă. Realizator: Carmen Olaru. Producător: TVR Iași

Sindromul Italia. Realizator: Cristina Țilică. Producător: TVR 1

Meșterul de dube (The Last Ones Standing – The Duba Craftsman). Realizatori: Angela Lorincz, Daniel Lorincz. Producător: DAC Media Advertising

România împotriva României. Realizatori: Dan Curean, Dan Păvăloiu. Producător: TVR Cluj

În căutarea grădinii perfecte. Realizatori: Dorin Moldoveanu, Irina Nicoleta Breniuc. Producător: Homemade Productions

Auguste Rodin, un sculpteur centenaire (Auguste Rodin, un sculptor centenar). Realizator: Geneviève Faure (Franța). Producător: France 3 Ile de France

Ile Saint Louis PARIS (Insula Saint Louis). Realizator: Geneviève Faure (Franța). Producător: France 3 Ile de France

Orsay, un musée à quai (Orsay, un muzeu pe cheiul Senei). Realizator: Geneviève Faure (Franța). Producător: France 3 Ile de France

Un certain mois de mai (O anumită lună mai). Realizator: Geneviève Faure (Franța). Producător: France 3 Ile de France

Şi fabrica-i o pânză. Realizator: Ilinca Nazarie. Producător: TVR Iași

Clopodia. Realizator: Keresztes Peter. Producător: TVR Timișoara

Amintiri din trecut… pentru viitor. Realizator: Maria Cinar-Jiga. Producător: TVR Cluj

Lumea dintre fier și foc. Realizator: Mica Sváb. Producător: Televiziunea TL + Maramureș

Pentru cine sună clopoţelul?…Realizator: Roxana Bratec. Producător: TVR Iași

Singurătăți, natură, reportaj de timp liber. Realizatori: Steliana Orăşanu, Oana Lazăr. Producător: TVR Iași

Secțiunea ȘTIRI:

Mica Sváb. Producător: Televiziunea TL + Maramureș

Marga Andreescu, TVR Iași

Marius Ciocîrlan, e-Cultura.info

Steliana Orășanu, TVR Iași

Secțiunea TALK-SHOW:

Critica obiectivă și conduita civică. Realizator: Somogyi Attila. Producător: Televiziunea TL + Maramureș

Retorica înțelepciunii. Realizator: Somogyi Attila. Producător: Televiziunea TL + Maramureș

Vocea care contează. Realizator: Somogyi Attila. Producător: Televiziunea TL + Maramureș

Noblețe si Educație. Realizator: Ovidiu Ilisan.Producător: DAReghinTV

Secțiunea VIDEOCLIP:

Vague à Part. Realizator: Charles Tony Barraud (Franța) – producător independent

The Autumn of Love (Toamna iubirii). Realizatori: Daniel Lorincz, Adrian Alexe, Angela Lorincz. Producător: DAC Media Advertising

MANI – Țara mea, colțuni de lână.Realizator: Sergiu Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Chișinău

Paula Seling – Ridică-te. Realizator: Sergiu Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Chișinău

Tatiana Heghea & Roxana – Suflet de femeie. Realizator: Stas Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Production Chișinău

Vali Boghean – Pericol de femeie. Realizator: Stas Ciorescu (Republica Moldova). Producător: Ciofilm Production Chișinău

(A.V.)