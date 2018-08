A apărut programul pe zile la Maris Fest: Nazareth, pentru prima oară în Târgu-Mureș

Share



În perioada 7-9 septembrie se va desfășura festivalul Maris Fest într-o locație diferită față de cea cu care ne-au obișnuit organizatorii în anii trecuți, și anume pe strada Insulei.

Mai jos puteți vedea programul complet.

Vineri:

Main Stage: Școala de Rock, Dusty Ride, Trooper, Krypton + Hara, Dan Bittman și Dan Teodorescu – Rock Simfonic

Cort: Daniel Iancu

Sâmbătă:

Main Stage: Cherry Band, Dirty Shirt, The ROCK cu Dave Evans și Mike Terrana, Karthago + Nazareth

Cort: Mihai Margineanu

Duminică:

Main Stage: Ex Animus, Hangover, Relative Band, Ozone Mama + Kempes

Formațiile de la cort de vineri și sâmbătă vor începe să cânte după concerte la aproximativ 23:30.

„Așteptăm în jur de 2000 de motocicliști. Să vedem câți vin. Față de anul trecut, traseul va fi ușor modificat dat fiind că plecăm de pe Insulei. La fel ca în fiecare an dorim să atragem atenția asupra unor aspecte problematice, iar în acest an vom atrage atenția asupra necesității finalizării centurii de ocolire a orașului Târgu-Mureș dat fiind aglomerația din trafic, prin purtarea de centuri, brăcinare, curele, sau orice element de acest gen. 100 de centuri vor fi oferite de către organizatori în mod gratuit. Alt element important de menționat este faptul că vom avea în cadrul locației festivalului un circuit enduro (Short Track Enduro) cu obstacole formate din bușteni, cauciucuri, gropi etc, atât sâmbătă, cât și duminică. Premiile vor fi în bani, dar și în accesorii moto.” ne-a comunicat Thomas Moldovan, director festival.

Așa cum ne-au obșinuit an de an, clubul de motoare Maris organizează Parada Moto „Maris Fest 2018, Alternative September Rock” în data de 8 septembrie (sâmbătă) de la ora 12:00. Parada va porni de pe strada Insulei din parcarea stadionului Transil (locația festivalului Maris).