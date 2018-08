Bistrița – Avântul, în Cupa României

Share



Au fost stabilite jocurile fazei a doua a Cupei României la fotbal, care se vor disputa săptămâna viitoare, marţi, 14 august, şi miercuri, 15 august, cu începere de la ora 17.30. Singura echipă mureșeană aflată printre cele 56 de echipe din această fază, Avântul Reghin va juca în deplasare, la ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița, echipă nou înființată sub patronajul aceluiași Ioan Horoba, care a promovat fără joc în Liga III, nedisputând barajul cu AS Energia Negreşti Oaş. Cele 28 de dueluri se vor disputa într-o singură manşă, eliminatorie, pe terenul echipei din eșalonul inferior, astfel încât reghinenii vor avea o sarcină dificilă în fața unei echipe care și-a propus din primul an promovarea în Liga II. În prima fază a competiției Avântul a învins cu 5-1 pe terenul celor de la Mureșul Rușii Munți, dar au fost conduși cu 1-0, au beneficiat de două lovituri de la 11 metri și au reușit să preia conducerea în ultima jumătate de oră, după care s-au desprins. De partea cealaltă, echipa bistrițeană a trecut cu 2-1 pe teren propriu de Unirea Dej.