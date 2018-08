CSM va ataca promovarea la handbal în maximum doi ani

Share



Una dintre secțiile Clubului Sportiv Municipal Târgu-Mureș care va avea cu siguranță mulți susținători este cea de handbal feminin. Secția va fi condusă de soții Mihaela și Claudiu Evi, cei care au dovedit cum nu se poate mai bine că merită să fie numiți la cârma unei discipline de tradiție și foarte iubită în Târgu-Mureș. Clubul Sportiv Olimpic a obținut titluri naționale la junioare, și-a păstrat lotul alcătuit din fete mureșene și are chiar în aceste zile trei componente în lotul național de junioare care participă la Campionatul Mondial din Polonia. Echipa din care fac parte mureșencele Ioana Ugran (portar), Monica Bărăbaș și Andreea Târșoagă n-a avut un debut foarte reușit, dar a învins totuși cu 22-21 Slovacia și va întâlni joi în al doilea meci din faza grupelor Austria. Să revenim la CSM, secția de handbal îl are ca director pe Claudiu Evi, Mihaela Evi este antrenor principal, Daniel Pop secund, iar preparator fizic este tot un alt component al clubului Olimpic, Laurențiu Pop. Ca o noutate în staff-ul tehnic poate fi amintit Bukaresti Jozsef, în calitate de antrenor coordonator, fost antrenor al echipei SC Mureșul care s-a aflat mereu printre fruntașele Diviziei A, chiar cu o promovare în Liga Națională în urmă cu patru ani.

Schimbări majore în sistemul competițional

Sistemul competițional va suferi în ediția următoare modificări majore. Vor fi alcătuite patru serii a câte 6-7 echipe, de unde primele două se califică la turneul semifinal, primele două de la acesta intră în „hora promovării” în Liga Națională. Primele două promovează direct, iar următoarele două vor participa la un baraj alături de ocupantele locurilor 11-12 din Liga Națională, de unde ultimele două retrogradează direct. Lotul clubului mureșean este alcătuit în mare proporție din junioarele CS Olimpic, care au debutat deja în ultimul campionat disputat al Diviziei A (eșalonul secund). Majoritatea fiind junioare II, mureșencele au avut un parcurs mai mult decât onorabil, încheind campionatul pe locul 8 în seria B, cu victorii la echipe mult mai experimentate, iar lotul de junioare a disputat finala campionatului. Noua ediție va debuta peste o lună, în 9 septembrie, dar componența grupelor și programul urmează a fi stabilite în zilele următoare. „Obiectivul nostru este deocamdată o clasare în primele opt, dar dacă se va putea mai mult, vom încerca mai mult. S-a văzut și campionatul trecut că nu am fost departe de a ocupa un loc mult mai bun, dar am fost angrenați pe mai multe fronturi și fetele au fost și așa mult prea solicitate (n.r.: cu o victorie în plus echipa se clasa pe locul 5). Vom încerca să ne batem chiar până la baraj, dar acest lucru depinde și de obiectivele și posibilitățile clubului. În acest sens am căutat să ne și întărim puțin lotul cu câteva jucătoare experimentate. Dacă nu vom reuși acest lucru din primul sezon și condițiile ne vor permite, vom ataca promovarea în anul următor”, ne spune antrenoarea Mihaela Evi.

Osatura CS Olimpic, plus întăriri

Vorbind despre componența lotului, acesta este alcătuit în acest moment din 19 jucătoare. În afara celor trei amintite de la lotul de junioare al României, alături de fostele „olimpice” au sosit câteva „întăriri”. Este vorba despre Carola Stângu, jucătoare de 26 de ani, care a jucat în Liga Națională pentru Cetate Deva, a făcut parte din echipa FC Argeș Pitești, dar a fost și una dintre cele mai importante jucătoare a celor de la SC Mureșul înainte de retragerea acesteia din Divizia A. Alte noutăți sunt Paula Popeanu, care a avut și ea prezențe în echipele FC Argeș și Minaur Baia Mare și Georgeta Alina Bucin. Aceasta din urmă are 29 de ani, a venit la Târgu-Mureș din Suceava la vârsta junioratului și a rămas una dintre cele mai vechi componente a echipei SC Mureșul. Restul de 13 jucătoare din lot sunt junioarele CS Olimpic, multe dintre ele încununate cu titluri de campioane la junioare, unele desemnate cele mai valoroase pe posturile pe care evoluează. Este vorba de „grupul Ioanelor” (Sângeorzan, Moldovan, Radu și Bardoși), Flavia Munteanu, Andreea Ilieș, Maria Ola, Carla Lăcătuș, Hodor Zsuzsanna, Flavia Stan, Carina Ghemeș, Mara Bejan, Sarah Darie. La acesta se mai adaugă pentru lotul junioarelor I, care va evolua tot sub culorile CSM, Ilinca Postelnicu, Georgiana Mureșan, Anca Gavrilă și Anelise Suciu. CS Olimpic își va continua activitatea doar cu echipele de băieți și fetele de la junioare IV în jos.