tractor by plowing the acre under cloudy sky with some sun passing by, wonderful landscape; Shutterstock ID 41863789; PO: aol; Job: production; Client: drone

UPDATE: Un bărbat prins sub tractor a decedat Share

Un bărbat a rămas blocat sub tractor în această dimineață, în localitatea Fițcău, informează Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș. Persoana este în stare de inconștiență. Pentru a extrage victima de sub tractor, la locul incidentului au fost trimise două echipaje de pompieri, unul de la Detașamentul Reghin și unul de la Punctul de Lucru din Deda. UPDATE. Din păcate, bărbatul prins sub tractor a decedat :(. Foto arhiva Share Share