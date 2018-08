Voleibalistele mureșene pornesc „de jos” cu CSM

Share



Cu cea mai slabă clasare din ultimele decenii în primul eșalon al voleiului feminin românesc, echipa CSU Medicina CSȘ Târgu-Mureș nu a retrogradat, în ciuda faptului că a încheiat pe ultima poziție campionatul. Acest lucru s-a datorat însă faptului că pe parcursul ediției s-au retras două echipe, au încheiat campionatul doar 10 și astfel nici turneul play out nu-și mai avea rostul. Cu toate acestea, voleiul mureșean nu va avea în sezonul viitor echipă în primul eșalon. Nou înființatul club CSM putea prelua locul din Divizia A1, dar după neplăcuta experiență din ultimul sezon s-a considerat că „pălăria era prea mare” dacă pornești la drum cu un lot alcătuit din jucătoare fără experiență. La conducerea secției de volei a CSM-ului a fost numit pentru funcția de manager același Laurențiu Magdaș, care a îndeplinit și la CSU Medicina funcția de director, iar antrenorul echipei rămâne sârbul Predrag Zucović. „Am decis să pornim din eșalonul doi cu CSM deoarece cu un lot lipsit de experiență este greu direct din prima divizie, am simțit acest lucru în campionatul trecut. Nu voiam să ne expunem și pornim sub culorile unui club nou, curat, practic de la zero”, au fost cuvintele lui Laurențiu Magdaș, căruia îi urăm și un călduros „La mulți ani!” cu ocazia aniversării celor 45 de ani pe care îi împlinește într-o zi sfântă pentru creștini, în 15 august, de ziua Sfintei Maria.

Lotul abia se formează

Această „retrogradare” aleasă de conducerea clubului a dus în schimb la un rezultat mai puțin plăcut. Unele dintre jucătoarele care au activat la echipele CSU Medicina, în colaborare cu CSȘ sau CNUE (Centrul Național Universitar de Excelență înființat în urmă cu câțiva ani) au ales să părăsească echipa, cu altele se poartă încă negocieri. Din acest motiv, despre componența lotului este prematur să se poată vorbi. Până în prezent s-a ajuns la un acord doar cu câteva jucătoare localnice, dar conducerea se află în tratative avansate cu mai multe jucătoare care activează în cadrul CNUE. Se speră că lotul va fi definitivat în următoarea săptămână, iar din data de 26 august acesta urmează să-și înceapă pregătirile. Evident, obiectivul este promovarea în primul eșalon. Detalii despre componența lotului vă vom oferi după definitivarea acestuia.