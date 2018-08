Vineri se stabilește țintarul Ligii III de fotbal

Share



Vineri, 17 august, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin” din București, va avea loc tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit calendarul competițional al noii ediții a Ligii 3. În noul sezon sunt înscrise 80 de echipe, împărțite în 5 serii de câte 16 formații, de unde vor promova în Liga 2 echipele clasate pe primul loc în fiecare dintre cele 5 serii și vor retrograda ocupantele locurilor 13-16 din fiecare serie și cea mai slabă echipă clasată pe locul 12 din toate cele 5 serii și cea mai slabă echipă clasată pe locul 12 din toate cele 5 serii (în total 21 echipe). Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului se face pe baza Tabelei Berger pentru 16 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți. Județul Mureș are înscrise în acest eșalon două echipe, Avântul Reghin și nou promovata MSE Târgu-Mureș, în timp ce o a treia, CS Iernut, retrogradată după patru ani petrecuți în eșalonul trei așteptat fără șansă ca vreuna dintre cele înscrise să se retragă înaintea startului. O noutate, echipele înscrise siunt obligate să folosească pe toată durata jocurilor cel puţin 2 jucători sub 20 ani (născuţi dupa data de 01.01.1999) şi unul sub 21 de ani (după data de 01.01.1998), toţi formați la nivel național (neincluzând străini). Dacă unul sau mai mulți jucători dintre cei 3 sunt eliminaţi din teren, echipa în cauză nu este obligată să introducă în teren un alt/alți jucător care să îndeplinească condiţiile respective. Noul sezon al Ligii 3 va începe în weekendul 25-26 august și turul se va încheia pe 1-2 decembrie 2018, urmând ca sezonul să se reia pe 2-3 martie 2019. Ultima rundă, cea cu numărul 30, este programată pe 25-26 mai 2019.