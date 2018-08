„Bădăranii” au cucerit AWAKE! De vorbă cu Cristian Bojan despre programul teatral coordonat în cadrul festivalului

Share



Cea de-a doua ediție a Festivalului AWAKE, care a avut loc în perioada 17-19 august pe domeniul Teleki de la Gornești, județul Mureș, a prezentat publicului o nouă întâlnire între artele vizuale și muzică. Pe lângă un line-up variat și DJ-i sofisticați, festivalul a oferit instalații de artă contemporană, o bibliotecă din care pasionații de lectură s-au putut înfrupta la discreție, filme alese pe sprânceană (atât scurtmetraje, cât și lungmetraje), dar și spectacole de teatru. Îndrăgitul „MaRo”, de Székely Csaba, în regia lui Andi Gherghe, a avut trei reprezentații, iar actorii juniori, coordonați de Cristian Bojan alias Cuki au prezentat savuroasa (și moralizatoarea) comedie „Bădăranii” de Carlo Goldoni, dar și scurte spectacole de improvizație, sub titulatura The Funkers. Deși oferta de evenimente la respectivele ore a fost solidă, spectacolele coordonate de Cristian Bojan s-au bucurat de succes. Am vorbit puțin cu Cuki despre participarea din acest an, realizată prin intermediul Universității de Arte din Târgu Mureș.

Reporter: De ce ai ales să montezi „Bădăranii”? E un text care atinge o tematică actuală, de sensibilizare în special a populației masculine în ceea ce privește poziția soțului în cadrul familiei contemporane. E acesta unul dintre motive?

Cristian Bojan: Ce am gândit anul trecut împreună cu mare parte din gașca de atunci a mers foarte mult pe tema de anul ăsta. Inițial am vrut să aducem o schimbare, mergând pe improvizație și animație prin festival, dar și un spectacol pe un text nou, însă după ce a apărut tema festivalului, adică „Funky Royals”, am decis să optăm tot pentru un spectacol în zona respectivă. Să faci Shakespeare e cam greu, așa că am ales commedia dell’arte și am mers tot pe zona de anul trecut, când am ales „Nu puneți dragostea la încercare” de Basilio Locatelli. Anul ăsta pus în scenă Bădăranii” de Carlo Goldoni și unul dintre motivele pentru care am ales acest text e oarecum de actualitate: modul în care se întâmplă lucrurile în familia tradițională, modul în care se militează pentru familia tradițională, în care lucrurile nu sunt normale întotdeauna, și în care bărbatul e stăpân în casă, iar femeia tace și face. Situația diferă în spectacol cu cuplul Felice – Calciano, în care Felice îl ține sub papuc și știe cum să-și pună bărbatul la punct, la fel cum ajunge s-o facă și cu ceilalți din spectacol.

Rep.: Cât timp ați repetat?

C.B.: Am avut foarte multe întreruperi, pentru că fiecare dintre actori, fiind vorba de o distribuție destul de mare, de 10 oameni, avea programul diferit, și am încercat să-i împac pe toți astfel încât să fie cu toții mulțumiți. În distribuție sunt elevi din clasa a 9-a până la anul 1 de facultate, au avut cu toții vacanță și, prin urmare, un program plin: au fost ba la Electric Castle, ba la UNTOLD, care pe la mare sau la munte, astfel încât am început să repetăm de la mijlocul lui iunie, timp de două luni, dar cu pauzele de vacanță pe care le-am menționat.

Rep.: O parte din echipă a participat și la ediția de anul trecut, iar o parte este formată din oameni noi. Cum i-ai ales? Ai făcut casting?

C.B.: Nu, n-am făcut casting. Am întrebat în Universitatea de Arte cine vrea să se implice. Universitatea este parteneră AWAKE încă de anul trecut și am vrut să facem un spectacol doar cu studenții acesteia. O bună parte dintre ei n-au putut și din această cauză am luat elevi de la Liceul de Artă care, spre surpriza mea, au fost foarte OK. Pe lângă ei au fost și elevi sau foști elevi ai trupei Guga Junior cu care m-am înțeles foarte bine încă anul trecut, și unii noi, care au venit anul ăsta, și mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ei. Se vede că sunt pasionați chiar dacă unii au absolvit liceul și sunt la alte facultăți, dar vin la AWAKE să facă teatru, ceea ce e foarte tare.

Rep.: Cum ți s-au părut reacțiile din partea publicului?

C.B.: Ce m-a surprins foarte tare e că, deși existau alte activități, la alte scene, adică a fost concert OCS în timp ce aveam spectacol, lumea a stat să ne urmărească, ba mai mult, s-au oprit din drumul lor să ne urmărească. Mi-a plăcut foarte mult că a rămas lumea la spectacole chiar dacă sunt activități care poate că sunt mai atractive la un festival, cum ar fi concertele. Asta apreciez foarte mult la AWAKE: se vede că are un alt tip de public, nu unul care merge la festival doar ca să bea și să asculte muzică.

A consemnat Andrei VORNICU