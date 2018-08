Cea de-a doua ediție AWAKE: mai matură și mai extinsă

Share



Cea de-a doua ediție AWAKE care a avut loc în acest sfârșit de săptămână la Gornești, a fost o delectare din toate punctele de vedere: de la locație la posibilități de divertisment, AWAKE s-a întrecut pe el însuși de această dată. Și ce poate fi un indiciu mai bun că festivalul a crescut, decât faptul că a fost sold out cu o zi înainte de începerea festivalului?

AWAKE, chiar după spusele organizatorilor, este un festival care și-a propus încă de la început să aducă în mijlocul naturii arta sub cât mai multe forme, reunind în prima ediție nu doar muzicieni din diferite colțuri ale lumii, ci și actori, artiști plastici, oameni creativi, totul într-o atmosfera de relaxare asezonată cu party-uri pline de energie. Le-a reușit foarte bine, iar, pe alocuri, chiar dacă mai este loc de îmbunătățiri, festivalul a ieșit exact cum au plănuit.

În prima zi, pe scena cea mare au urcat DJ Antenna, Ivan and The Parazol, Mihail, The Parlotones, mult așteptații Morcheeba și DJ Shiver cu al său The Shiver Show. Pe lângă asta, la scena Telekom Beats DJ-ii au pus muzică până dimineață în fiecare zi, iar la scenele micuțe de la Dance Garden și The Wire au fost de asemenea artiști pe gustul tuturor. Sâmbătă tot la Main Stage au fost Omul cu Șobolani, Subcarpați, Akua Naru, Wilkinson și mult așteptatul concert Vița de Vie În Corzi în colaborare cu Filarmonica de Stat Târgu-Mureș, un spectacol extraordinar plin de emoție și muzică de calitate. Festivalul s-a încheiat duminică cu formații una și una, Fran Palermo, Fink, The Subways care au creat o atmosferă plină de energie și Milky Chance (nu cred că merită menționați și Șatra BENZ).

În momentul în care nu aveai în mod deosebit chef de muzică, puteai oricând să te retragi pe timpul zilei la platforma Feed Your Mind unde diverși oameni de succes își spuneau povestea, la bibliotecă pentru o carte sau la cinema pe timpul serii unde de exemplu vineri am putut vedea România Neîmblânzită, iar sâmbătă și duminică pe lângă filmele de Oscar și scurtmetrajele TIFF am avut parte și de piese de teatru. Pentru cei sportivi, festivalul a oferit un campionat de oină, perete de cățărat, tras cu arcul, jocul francez petanque și chiar croquet.

ARTDOOR, un concurs de succes și în acest an

Noutatea pe care o aduce acest festival încă de anul trecut este concursul de artă ARTDOOR care își dorește să aducă arta mai aproape de tineri. Din cei aproximativ 40 de participanți, 10 au fost aleși să își prezinte lucrările la ediția din acest an. Cei care au expus în curtea castelului Teleki au fost Ștefan Radu Crețu – „Soft Talk”, Bianca Drimbău, Nicolae Drimbău – „Reflect”, Arantxa Etcheverria – „Arhitecturi”, Minitremu: Diana Grigorescu, Medeea Henț, Laura Borotea, Gabriel Boldiș – „Lighthouses”, Ionel Pascu – „Bolta”, Iarina Tava, Ana Porim – „Golden Ticket”, Julien Britnic – „Abstract Carving”, Mihai Iepure – Gorski – „The Fall Of Carl Andre”, Florian Ionescu – „Forma Luminii” și Daniel Pop – „Tranzacție Dantelată”, iar unele lucrări chiar au avut un succes răsunător, Golden Ticket fiind special făcut pentru interacțiunea cu publicul, cei prezenți lăsându-și amprenta pe creația luminoasă.

Există la festivaluri tot timpul diverse concursuri și premii la care unii preferă să participe, alții nu. Anul acesta Grolsch a oferit foarte multe beri (la fiecare 10 pahare de plastic aduse primeai o bere, o variantă ECO pe care am întâlnit-o în trecut la Peninsula), tricouri, borsete și chiar halbe, NIVEA a oferit produse de îngrijire, Coca-Cola tatuaje, Lays tricouri, ghiozdane și bineînțeles chipsuri, iar Selgros a organizat ore de gătit și chiar un picnic tematic duminică în poiana din fața castelului.

Varietatea de mâncare de la Food Court este mare, ca la orice festival care se respectă mai nou, și poți încerca produse pe care nu le mânănci în mod obișnuit, cum ar fi mâncare mexicană sau chinezească.

La minusuri, pot fi menționate cu siguranță autobuzele după care am stat la un moment dat aproape 2 ore pentru că nu pornesc decât când sunt pline în întregime, scena Dance Garden care se auzea prea tare și bruia scena principală, iar cortul Feed Your Mind era de un roșu atât de puternic, încât te amețea.

Festivalul AWAKE se simte ca o mică vacanță și îmi aduce aminte de Summer Well de lângă București. Copaci, relaxare, mâncare bună, nimeni nu se grăbește niciunde. Deja așteptăm cu nerăbdare ediția de anul viitor și le mulțimim organizatorilor că au făcut o treabă excelentă.

Foto: Elena Polearuș