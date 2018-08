FOTO: Municipiul Târnăveni, model de unitate şi convieţuire etnică

Share



Comunitatea din Târnăveni a sărbătorit, între 17 şi 19 august, o nouă ediţie a Zilelor Municipiului. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc vineri, 17 august, în centrul municipiului, cu tradiţionala Paradă a portului popular, în prezenţa gazdelor de la Primăria municipiului Târnăveni, a unor consilieri locali şi judeţeni, precum şi cu participarea unor invitaţi, reprezentanţi ai unor instituţii publice judeţene şi naţionale, şi ai unor delegaţi ai localităţilor înfrăţite cu municipiul Târnăveni.

Cultura, excelent ambasador

În debutul alocuţiunii sale, Nicolae Sorin Megheşan, primarul municipiului Târnăveni, a transmis un călduros „bun venit” tuturor participanţilor la Zilele Municipiului, precum şi sincere mulţumiri instructorilor şi dansatorilor de la Ansamblul „Junii Târnavei”, precum şi componenţilor Fanfarei „Armonia”, care au reprezentat cu cinste municipiul Târnăveni la numeroase manifestări culturale organizate atât în România, cât şi în alte ţări.

„Aş vrea să le mulţumesc domnilor instructori, domnilor profesori, şi în mod special acestor minunaţi copii pentru tot ceea ce au făcut în acest an, pentru că ne-au reprezentat şi în acest an, cu mândrie, municipiul Târnăveni la toate manifestările şi concursurile la care au participat, atât în ţară, cât şi în întreaga Europă. Vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi pentru municipiul nostru, dragi copii!”, a afirmat Nicolae Sorin Megheşan.

Înţelepciune, unitate şi respect reciproc

Totodată, Nicolae Sorin Megheşan a subliniat că anul care a trecut de la ediţia anterioară a Zilelor Municipiului Târnăveni a fost unul mai greu „nu doar pentru Târnăveni, ci pentru întreaga ţară”, şi a punctat faptul că locuitorii municipiului Târnăveni convieţuiesc în armonie indiferent de etnie şi de simpatii politice.

„M-am încăpăţânat ca de fiecare dată să organizăm şi în acest an Zilele Municipiului Târnăveni şi ne-am hotărât ca această ediţie a Zilelor Municipiului Târnăveni să poarte numele de „O Istorie Comună”. Deşi ţara este împărţită în două tabere, din păcate. Comunitatea din Târnăveni, locuitorii municipiului Târnăveni, indiferent că sunt români, maghiari, saşi, evrei, romi sau alte naţionalitătăţi, au dat şi dau dovadă în continuare de înţelepciune, de unitate şi de respect reciproc. Sper să copieze acest model şi domnii noştri din Parlamentul României, să înţeleagă cu toţii că ţelul e comun pentru întreaga ţară, pentru întreaga comunitate. Acesta vreau să fie mesajul meu către Parlamentul României. Cred că e timpul să ne dăm seama şi să conştientizăm că există o singură Românie şi din ea facem parte cu toţii, că ţelul nostru e acelaşi. Suntem datori să transmitem mai departe această ţară preluată de la bunicii noştri, de la strămoşii noştri, şi în acelaşi timp să le pregătim un viitor mai bun copiilor noştri. Dacă alţi domnitori, alţi conducători ai României au reuşit, cred că şi conducătorii noştri ar trebui să încerce şi să reuşească ceea ce şi-au propus înaintaşii noştri: o Românie unită. Pentru că în acest an, Anul Centenarului, sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire a României şi 740 de ani de atestare documentară a municipiului Târnăveni, vreau să vă mulţumesc încă o dată pentru sprijinul acordat Consiliului Local, pentru sprijinul acordat Primăriei municipiului Târnăveni, vreau să vă mulţumesc tuturor pentru înţelegere, pentru sprijin şi pentru buna colaborare pe care o avem. În acelaşi timp, vreau să le mulţumesc în mod special consilierilor locali care au fost alături şi au susţinut proiectele municipiului Târnăveni, au fost alături de executivul municipiului Târnăveni, vreau să le mulţumesc consilierilor judeţeni, tuturor oficialilor judeţului Mureş, de asemenea parlamentarilor judeţului Mureş, indiferent de culoarea politică sau de partidul pe care îl reprezintă. Noi, la Târnăveni, am demonstrat tuturor că nu ne desparte limba pe care o vorbim, nu ne desparte etnia din care provenim, culoarea politică sau vreun partid politic. Am demonstrat unitate, ceea ce şi-au propus acum 100 de ani strămoşii noştri care au reuşit Marea Unire a României”, a precizat Nicolae Sorin Megheşan, care a anunţat apoi oficial înfrăţirea aprobată de Consiliul Local, între municipiul Târnăveni şi oraşul italian San Salvo.

O comunitate unită

Manifestarea a fost binecuvântată de părintele Sergiu Dumitru, protopopul ortodox al municipiului Târnăveni, iar pe lista vorbitorilor s-au aflat şi Tiziana Magnacca, primarul oraşului San Salvo din Italia,

Puczi Sigismund, preşedintele Asociaţiei de români Decebal din San Salvo şi senatorul Cristian Chirteş, totodată preşedinte al Partidului Naţional Liberal Mureş.

„În acest an în care sărbătorim 100 de ani de la înfiinţarea statului mare, a României Mari, cu atât mai mult trebuie să dăm dovadă de unitate. Da, domnule primar, aici la Târnăveni se vede că aţi trecut peste foarte multe praguri şi sunteţi o comunitate unită. Cred că puteţi fi un model pentru multe alte comunităţi, iar acest tip de manifestare care chiar într-un an greu cum este 2018 trebuie făcută pentru cetăţeni”, au fost cuvintele senatorului liberal Cristian Chirteş.

