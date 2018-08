Pictura, o nuanță de culoare, cu Demeter Magdalena

Share



O culoare în plus Zilelor Orașului Iernut a oferit-o în acest an, la propriu, expoziția de pictură a artistei amatoare Demeter Magdalena. Cele aproape 50 de tablouri expuse au ca temă de bază natura, lucru care demonstrează înclinația autoarei. S-ar putea spune că Demeter Magdalena este o debutantă în domeniu, deși a mai avut câteva expoziții, dar pasiunea pentru pictură și-a putut-o exterioriza doar după ieșirea la pensie, mai exact după anul 2010. Acum în vârstă de 73 de ani, Magdi Neni nu poate sta fără activitate. A lucrat la Tribunalul Mureș, la Notariatul de Stat, după ani de activitate în învățământ și până în 1978 la Termocentrala Iernut. Crescută în comuna Cipău, de lângă Iernut, a locuit chiar în Iernut până în anul 1977. Pasiunea pentru pictură a avut-o dintotdeauna, dar timpul nu i-a permis să-și exteriorizeze acest talent. După ieșirea la pensie s-a apucat de pictură, mai exact din anul 2010. În primăvara acestui an a avut și o primă expoziție personală, majoritatea despre natură, în special flori, dar a mai expus înainte și la alte expoziții. „Această înclinație am dobândit-o după patru ani în care am studiat atent florile, aveam colecții întregi, albume cu flori, studiam necesarul de umiditate a fiecărei specii până să se usuce și făceam tablouri cu acestea, practic un ierbar în ramă. Am avut între timp și multe alte activități, am plantat copaci ornamentali, am avut și grădină, am crescut și pui, n-am putut sta și nu pot sta fără activitate”, ne dezvăluie Demeter Mgdalena.

Pasiunea este esența

Majoritatea lucrărilor sunt realizate în ulei, o adevărată „capodoperă” poate fi considerat un tablou care este realizat practic la fel ca un puzzle, compus din patru tablouri. Acesta are o poveste aparte. După realizarea primului, mulțumită de rezultat, artista și-a propus să-i facă o „adăugire”, apoi alta. Combinarea culorilor a devenit o adevărată obsesie, fapt care a condus la realizarea acestuia. Mesajele ei spre frumusețile naturii nu se opresc însă aici, dar nici la activitățile cărora și-a dedicat întreaga viață nu poate renunța nici la cei 73 de ani, fiind solicitată permanent de către cei care au cunoscut-o și i-au respectat profesionalismul. Are și în prezent un birou de întăbulări, își găsește timp pentru pictură, a plantat sute de pomi, dar este preocupată și pentru a transmite aceste pasiuni și generațiilor următoare. Participă la diverse tabere alături de colegii de la Asociația Artiștilor Plastici Amatori din care face parte din anul 2005, la acte de caritate, oferind an de an pachete de sărbători pentru copii de la școala din Cipău. „Merg de câte ori am ocazia în tabere alături de colegii din asociație, unde pot spune că și acum am foarte multe de învățat, învățăm dealtfel unii de la alții foarte multe lucuri și încerc să transmit copiilor lucrurile pozitive. Pasiunea pentru ceea ce faci este cel mai importantă. Acum mi-am propus să realizez o lucrare mai amplă, cu mesaje scrise pe tablouri, în limbile română și maghiară, mesaje de suflet, îndemnuri spre cinste și omenie”, a adăugat artista.

Pasiunea și entuziasmul ei sunt elementele esențiale care nu pot fi trecute cu vederea. Realizările artistice trec în aceste condiții pe plan secundar, nici nu acestea par a fi scopul. Un exemplu pentru mulți, mai tineri sau mai puțin tineri.