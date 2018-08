AWAKE 2018, a doua ediție: o călătorie de 365 de zile și nelimitate emoții

Share



Experiența AWAKE 2018, primul festival boutique din România, a ajuns la final. Inspirat din inima Ardealului, AWAKE s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, între 17 și 19 august, pe Domeniul Teleki din Gornești, județul Mureș. Momente pline de inspirație, muzică, artă și o atmosferă unică au transformat domeniul într-un loc însuflețit de aproape 27.000 de oameni din întreaga țară, se arată în cadrul unui comunicat emis de către Bogdana Popa, responsabil de comunicare al Festivalului AWAKE.

Artiști internaționali și locali au urcat pe scena principală AWAKE, The Cube Main Stage: Morcheeba, Milky Chance, Wilkinson, The Subways, Fink, Subcarpați, Ivan & The Parazol, Mihail, DJ Shiver, Fran Palermo și mulți alții. Trupa Vița de Vie a susținut în premieră și în exclusivitate concertul simfonic „În Corzi”, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. Pe scena Telekom Electronic Beats, curatoriată de All You Can Dance / FORM Space, au mixat James Zabiela, Eelke Kleijn, Culoe de Song, alături de DJ locali. Curtea castelului Teleki s-a transformat în Castle Lounge by J’ai Bistrot, cu ajutorul invitaților Nopame, Omelette, Corvin & Buniku și un trio supriză: DJ Acid Mouse Sin (numele de scenă al lui Andi Moisescu), Fozzie și Teddy Dumitrescu, într-un set dedicat anilor ’90. Una dintre preferatele publicului de anul trecut, scena The Wire by Office Clubul Presei, i-a adus în acest an pe Funkorporation, Acoustic Bastards, Suburbia 11 și alții.

„Când am pornit la drum în organizarea celei de-a doua ediții, știam că trebuie să urcăm cu toții pe o altă treaptă. Iar festivalul trebuia să se prezinte cu o formă nouă, mult mai bogată și mai plină de semnificații. Cele trei zile de festival au fost de fapt un efort concentrat pe parcursul unui an întreg. Am avut în minte nu numai un conținut mult mai bogat, dar mai ales intenția de a scoate la iveala tot mai mult inima Ardealului și nevoia ei de dezvoltare economică, culturală, socială. Publicul AWAKE crește de la ediție la ediție și ne-am bucurat să trăim experiența festivalului atât de intens alături de aproape 27.000 de oameni din toata țara. Mulțumim partenerilor din toate spectrele organizării: colegii, echipa extinsă de festival, sponsorii, furnizorii, partenerii instituționali și partenerii media. Vă așteptăm la AWAKE 2019, o ediție care are acum și mai multe de îndeplinit“, a declarat Laura Coroianu, directorul festivalului.

Tema AWAKE de anul acesta, New Funky Royals – regalitatea remixată și reinterpretată, s-a regăsit în butaforie, decoruri și activități, iar participanții au fost încurajați să îmbrace costumații de inspirație regală. Tema s-a tradus și în cadrul Royal Designers’ Bazaar, ce a cuprins o linie de accesorii regale realizate în colaborare cu brandul românesc Murmur și un royal workshop, la care participanții și-au putut personaliza propriile accesorii. Alături de tricoul oficial, AWAKE a lansat și prima linie de borsete de festival, realizate de tânăra designeriță Maria Ștefănescu.

Platforma Feed Your Mind a revenit cu discuții pe teme inspiraționale, pe tehnologie, neo-nutriție, restaurare, civism și antreprenoriat. Paneluri cu speakeri din diferite zone de activitate, workshop-uri de dezvoltare personală, proiecții de filme și sesiuni de Open Mic, toate au adus și în acest an doza de inspirație la AWAKE. Sesiunile „Coffee with the organizers” au adus publicul mai aproape de organizatori, cărora le-au putut oferi sugestii și observații în timp real.

Caravana Filmelor TIFF a revenit la Cinema Under The Bridge cu o selecție a celor mai bune scurtmetraje românești de la TIFF, precum și lungmetraje mult-premiate. Sesiunile de cinema au fost completate alchimic de reprezentații de teatru independent.

Pentru celebrarea bibliotecii Telekiana din Tîrgu Mureș, fondată de Sámuel Teleki, AWAKE în parteneriat cu Editura Litera a recreat biblioteca în aer liber Forest Library, anul acesta cititorii având la dispoziție peste 400 de volume.

După ce la prima ediție șanțul de apărare al castelului s-a transformat într-un parc de aventură cu pereți de cățărat, tiroliană și tir cu arcul, anul acesta, în parcul englezesc s-au întors sporturile regale. Royal Playground a invitat participanții la demonstrații și concursuri de oină, croquet, badminton sau pétanque. Playground-ul AWAKE l-a completat pe cel regal, cu tir cu arcul, tiroliană, plasă de escaladă și pod indian.

Oaza de liniște preferată, Serenity Meadow, a adus cursuri de bodyart, bungee fitness și yoga, pentru dimineți mai relaxante fizic și mental. Zilele festivalului au fost gustoase în Food & Drinks Court, unde organizatorii au selectat cele mai interesante preparate street food, dar și specialități tradiționale din bucătăria locală și internațională, precum și băuturi pentru toate preferințele.

În cadrul festivalului, participanții au contribuit la construirea Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, inițiativa Asociației Dăruiește Viață, care a oferit câte o cărămidă simbolică în schimbul unei donații.

Cele 10 lucrări câștigătoare ARTDOOR au putut fi admirate în cadrul expoziției în aer liber. Concursul a fost realizat de Asociația Culturaft, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, filiala Mureș.

Festivalul AWAKE face parte din Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 și din inițiativa internațională Take a Stand.

(A.V.)