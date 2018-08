GoTransylvania, aplicaţie online destinată turiştilor

Share



Noua versiune a aplicaţiei GoTransylvania, ghid turistic pentru telefoane mobile, care conţine informaţii despre 40 de locaţii din judeţele Mureş, Harghita, Covasna şi Cluj, a fost lansată joi, 23 august, cu prilejul unei conferinţe de presă găzduită de Restaurantul Petry din Târgu-Mureş. Aplicaţia conţine informaţii în limbile română, maghiară şi engleză despre muzee, hoteluri, restaurante, biserici şi alte obiective turistice atractive şi poate fi descărcată gratuit de pe App Store sau Google Play.

Conţinut îmbogăţit şi design nou

Directorul Lynx Solutions, compania care a dezvoltat şi susţine financiar proiectul, Tamás Örs, a precizat că noua versiune a aplicaţiei GoTransylvania are un design nou comparativ cu versiunea anterioară, lansată în urmă cu doi ani. Totodată, în comparaţie cu prima versiune a aplicaţiei, care oferea utilizatorilor informaţii turistice doar despre Târgu-Mureş, Sighişoara şi Sovata, noua versiune are un conţinut mai bogat, din patru judeţe ale Transilvaniei.

„În 2016 am lansat prima versiune a aplicaţiei GoTransylvania, scopul fiind iniţierea unei platforme unice de promovare culturală şi a valorilor turistice ale regiunii noastre. Iniţial, am lansat cu trei locaţii din judeţul Mureş, Târgu-Mureş, Sighişoara şi Sovata, şi în paralel am început să lucrăm la strângerea materialelor despre alte zone de interes transilvănene”, a explicat Tamas Ors, care a afirmat că echipa GoTransylvania şi-a propus să actualizeze în permanenţă aplicaţia, astfel încât în viitor să acopere toate judeţele din Transilvania.

„În 2017, am aplicat la programul Google Camera Loan, fiind prima organizaţie din România afiliată acestui program. Scopule ste de a parcurge trasee turistice montane cu aparatură de la Google. Până acum am reuşit să parcurgem trasee din Ceahlău, în zona Piatra Singuratică, Lacul Roşu, şi Munţii Trascăului. Aceste înregistrări realizate cu acea cameră de la Google vor fi disponibile publicului larg prin platforma Google Maps”, a completat directorul Lynx Solutions.

Sprijin din partea Consiliului Judeţean Mureş

Proiectul beneficiază de sprijinul Consiliului Judeţean Mureş, care a contribuit la conţinutul aplicaţiei cu materiale, respectiv fotografii şi texte de prezentare ale unor obiective turistice din judeţul Mureş.

„Cred că este un proiect foarte important pentru că crearea unei aplicaţii turistice care acoperă întreaga Transilvanie este foarte utilă şi totodată este şi o provocare dificilă. Până acum nimeni nu şi-a asumat această muncă, motiv pentru care transmit felicitări echipei care a dezvoltat această aplicaţie”, a declarat Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş

Totodată, Péter Ferenc a mai precizat că instituţia pe care o conduce va promova noua aplicaţie, pe toate site-urile de care dispune.

„Cred că este important ca în timp foarte scurt această aplicaţie să fie cunoscută de cât mai mulţi turişti din judeţul Mureş, dar şi din toată Transilvania şi totodată şi de turiştii care vin din alte ţări”, a arătat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Alex TOTH