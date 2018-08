„MaRo“ se va juca în cadrul Festivalului Undercloud, la București!

Share



Mult-premiatul și circulatul spectacol „MaRo“, de Székely Csaba, în regia lui Andi Gherghe (producție a Studioului Yorick, Târgu Mureș), va participa la secțiunea Concurs a Festivalului de Teatru Independet Undercloud de la București.

Spectacolul arată bizareriile relaţiilor româno-maghiare prin zece scene uşor absurde. Întâmplările se petrec în Transilvania, unde se întâlnesc mândria etnică şi complexul de inferioritate, sentimentele de dominare şi nemulţumirile reale, durerea sinceră şi umorul, condimentate bineînţeles cu multe gâlcevi şi bruftuieli.

Din distribuție fac parte actorii: Raisa Ané, Botond Farkas Benedek, Csaba Ciugulitu, Fodor Piroska, Ágnes Keresztes, Ștefan Mura și Nagy István.

Reprezentația va avea loc duminică, 26 august, ora 19:00, la ARCUB (Hanul Gabroveni, str. Lipscani nr. 84-90), Sala Studio, București.

Conform portalului www.undercloud.ro, UNDERCLOUD – Festivalul International de Teatru Independent a fost iniţiat şi continuă să funcţioneze, după zece ani de la debut, pentru susţinerea sectorului de teatru independent din România. Ediţia de anul acesta se desfăşoară din nou sub sigla programului european EFFE 2017-2018: Europe for Festivals. Festivals for Europe.

Secţiunea CONCURS este dedicată tinerilor creatori de teatru. Selecţia nu mizează pe notorietatea distribuţiei, ci pe performanţa ei. Sunt vizate spectacole care conving prin calitate, inovaţie şi originalitate.

