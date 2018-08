Maia Morgenstern la Festivalul ProEtnica: „Sunt onorată să primesc titlul de Cetățean de onoare al orașului în care m-am născut și pe care îl iubesc“

Share



Maia Morgenstern a fost prezentă la Festivalul Interetnic ProEtnica Sighișoara 2018 alături de Bucharest Klezmer Band, cu care a susținut un concert energic și plin de emoție pe scena din Piața Cetății.

Celebra actriță este deja o prezență familiară la Festivalul ProEtnica, pe care artista îl apreciază și de care se simte atașată. La finalul concertului, Maia Morgenstern a vorbit cu jurnaliștii și le-a comunicat câteva gânduri despre relația sa cu muzica klezmer.

„Vin și revin cu mare plăcere la Sighișoara și întotdeauna am sentimentul că timpul e prea scurt și aș mai fi vrut să stau. Dincolo de întâlnirea cu publicul, ce-mi face mare plăcere, mi se umple sufletul de bucurie când văd oamenii bucurându-se, cântând, dansând, participând într-un fel sau altul, împărtășind bucuria noastră și ambiția noastră de a transmite mai departe tradițiile evreiești, tradiția muzicii klezmer, tradiția muzicii lăutărești, această îmbinare – fusion – de ritmuri, de armonii, de cântece moștenite de undeva de demult, ce s-au transformat din generație în generație. Putem vedea, înțelege, descoperi și recunoaște influențe și ritmuri dintr-o cultură sau alta, dintr-o muzică, dintr-un gen, și cred că asta e și frumusețea și bucuria, din acest amalgam, din această influențare și îmbogățire reciprocă a unei forme de muzici populare. Muzicienii klezmer au cântat împreună multă vreme cu lăutari de etnie romă sau români și probabil că s-au influențat unii pe alții. Înainte de concertele sau spectacolele pe care le avem, prin forța lucrurilor asistăm la alte concerte, ale altor etnii, fiecare cu dansurile și muzica sa, și intri în atmosfera sărbătorească a Festivalului ProEtnica“, a declarat Maia Morgenstern.

„Miez, sens, umor, tâlc“

De asemenea, artista a precizat și deciziile repertoriale: „Alegem foarte greu repertoriul fiindcă este un tezaur atât de bogat, în pericol de a se pierde. Dacă rămân la câteva recognoscibile melodii frumoase, pline de entuziasm și ne mulțumim cu asta știind că va aduce succes și că vor fi ascultate cu bucurie, mi-e teamă că ne restrângem aria repertoriului, și atunci primul și primul lucru este cunoașterea: a culege, a cerceta, a găsi înregistrări vechi. Majoritatea muzicii evreiești klezmer are miez, sens, umor, tâlc. De exemplu, eu am învățat melodia «Rumania, Rumania» ascultându-l pe Aron Lebedev, o înregistrare având parfumul anilor ’20-’30. La 20 ani strâmbam din nas: Ce muzică e asta? În timp am descoperit deliciul, frumusețea, energia, entuziasmul, cheful, descătușarea, eliberarea de inhibiții, faptcul că această muzică spală amărăciunea, durerea, grijile le mai pui în cui și te lași purtat de energia și ritmurile muzicii klezmer.“

Concomitent cu prezența la Festivalul ProEtnica, o veste bună a completat atmosfera festivă: Primăria Capitalei i-a conferit Maiei Morgenstern titlul de Cetățean de onoare al Municipiului București, alături de canoistul Ivan Patzaichin. Tot în acest an, preşedintele României a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, al cărui manager este Maia Morgenstern. De asemenea, Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer a fost conferit Maiei Morgenstern.

Distincție primită alături de Ivan Patzaichin

Referitor la titlul de Cetățean de onoare al Municipiului București, Maia Morgenstern și-a manifestat încântarea: „Am primit vestea cu bucurie, cu mândrie, cu emoție. Faptul că acest titlu de onoare a fost primit alături de dl Ivan Patzaichin îmi face o mare bucurie. Am un mare respect pentru dumnealui. Știu că este preocupat de Delta Dunării și tot ce face e cu energie, entuziasm și cu încredere. Sunt onorată în această companie să primesc titlul de Cetățean de onoare al orașului în care m-am născut și pe care îl iubesc. Teatrul Evreiesc de Stat din București, al cărui conducător vremelnic sunt – dar în care lucrez de la vârsta de 18 ani, iar eu am 57 acum – cred că face parte din peisajul cultural bucureștean, din peisajul cultural românesc, face parte din patrimoniul cultural universal și își aduce aportul la un peisaj cultural pe cât de divers, pe atât de bogat.“

Andrei VORNICU