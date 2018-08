Festivalul SIMFEST a deschis ediția aniversară 2018

Share



Timp de o săptămână, Târgu Mureș devine locul de întâlnire al profesioniștilor și al pasionaților de film și televiziune din țară și din străinătate. Aflat la a XV-a ediție, SIMFEST – Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți propune în perioada 27 august – 2 septembrie un adevărat maraton de evenimente culturale, care include pe lângă competiție, programe speciale: Școala de Vară pentru jurnaliști, Zilele cărții și muzicii, spectacole, recitaluri, proiecții publice de filme artistice și documentare, dezbateri.

Festivalul revine, după mai mulți ani, în Cetatea medievală din Târgu Mureș, locul în care vor avea loc proiecțiile din selecția oficială SIMFEST, 85 de producții realizate de televiziuni locale și naționale, producători independenți sau case de producție din 14 țări.

În același loc se vor derula și masterclass-urile Școlii de Vară. „Cum să faci un film despre Regina Marii Britanii”, „Televiziunea și Internetul”, „Ce e nou în știri?” și „Presa din Vest versus presa din Est în temele legate de Rusia și Ucraina” sunt câteva din temele abordate de trainerii invitați în acest an.

La conferința de deschidere a evenimentului au luat parte Ioan Ceaușescu (fondator și organizator SIMFEST), alături de jurații festivalului: Conf. dr. Lucian Ionică (Președinte al juriului), Conf. dr. Ion Stavre, Geo Tuică (Director de imagine TVR), Codruț Pînzaru (Producător independent), Prof. dr. Brîndușa Armanca, Dorin Ion Ilie (Director de imagine France TV) și Steve Teers (Editor de imagine și muzician din Londra).

Un obol adus Marii Uniri

„Deschidem ediția a 15-a a Festivalului Național al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST. E o ediție aniversară pentu noi și o ediție în care celebrăm în același timp Centenarul Unirii. Vrem să ne aducem și noi în felul acesta obolul acestei mari sărbători a poporului român“, a declarat Ioan Ceaușescu în deschiderea conferinței.

Lucian Ionică a precizat că deși evoluția festivalului a fost marcată de dificultăți financiare și provocări neprevăzute, meritul organizatorilor de a continua demersul și de a-l îmbogăți este cu atât mai mare: „Organizatorii festivalului au toată admirația pentu că au rezistat 15 ani în momente care nu au fost foarte ușoare. Micul meu regret e că nu o să pot participa la multele evenimente care vor fi pentru că alături de colegii din juriu, cu care formăm o echipă excelentă, vom avea de văzut foarte multe filme și va trebui să decidem care sunt cele mai bune, lucru care nu este ușor. Mă bucur că sunt aicia și mă bucur că sunteți aicia.“

În calitate de profesor și jurnalist, Brîndușa Armanca a observat că SIMFEST a dobândit de-a lungul timpului un caracter de arhivă: „Cred că în acești mulți ani s-a putut aduna suficientă informație despre felul în care a evoluat producția de televiziune. Cred că e momentul unui raport în legătură cu aceasta. Nemaiexistând un festival asemănător în România, cred că aici s-au depozitat o serie de informații extrem de importante despre ce s-a întâmplat în 15 ani în televiziunea locală, regională, națională și, iată, s-a internaționalizat acest festival. Am să le propun colegilor din juriu să încercăm să sintetizăm această experiență extraordinară și unică. Târgu Mureș întotdeauna în luna august se află în regim ceaușist declarat, și este singurul regim ceaușist pe care îl iubim și ne bucurăm că este unul artistic.“

Consolidare prin consecvență

Steve Teers a fost succint și nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa festivalului: „Vin în România de 20 de ani. Am avut o viață foarte colorată în televiziune și în muzică și am venit aici ca să evadez, să încerc să devin un fermier transilvănean, precum bunicii soției mele. SIMFEST-ul l-am găsit în urmă cu doi ani când am fost oaspeți la una dintre ieșirile organizatorilor și am fost fascinat să întâlnesc atâția realizatori de film, scriitori și producători. Am discutat mult și în cele din urmă am fost invitat la rândul meu aici, și este o mare onoare pentru mine.“

Ion Stavre a subliniat importanța pe care Festivalul SIMFEST l-a avut pe plan profesional celor care au participat, dar și influența exercitată pe piața televiziunilor naționale: „Consolidarea unor televiziuni locale a fost posibilă și prin prezența acestui festival unde cei care lucrau acolo puteau să-și prezinte producțiile. Festivalul a contribuit la consolidarea unor profesii în România pentru că la început profesia de producător de televiziune n-a existat, ci a apărut mult mai târziu. A condus la apariția unor vedete care din televiziunile locale au trecut la televiziunile naționale și, de asemenea, producții care au început la televiziuni locale au trecut la televiziunea publică. Oamenii și-au prezentat competențele, experiența și au putut să avanseze profesional, ceea ce este extraordinar pentru un festival.“

„O mișcare culturală în sine“

„Îmi place că văd foarte mulți tineri care vor să facă film sau producție de film. Este încurajator că de fiecare dată s-a îmbogățit și prin alți membri ai juriului, cu oameni care vin din străinătate cu alte vederi. Mă bucur foarte tare că este o mișcare culturală în sine“, a fost de părere Geo Tuică.

Codruț Pînzaru a definit noua paradigmă media adusă de inerentele evoluții ale tehnologiei: „În aceste zile, de vreo doi ani încoace, s-a acutizat ceea ce eu numesc a patra revoluție media, vorbesc de asaltul pe care internetul îl dă asupra televiziunii clasice. Revoluția asta o consider un semn foarte bun pentru SIMFEST fiindcă lărgește exponențial baza de posibili participanți la acest festival. Modelul de business în televiziune se schimbă foarte repede. Cei care n-o să accepte acest lucru n-o să reziste pe piață. Vor fi doborâți de copii care cu un telefon și un acces la Facebook vor face sute de mii de vizualizări, pe când o televiziune mare, cu sute de angajați, va avea poate 1000-2000 de telespectatori. Eu zic că și SIMFEST va retrăi o nouă epocă de aur deschizându-și porțile și pentru acești nenumărați creatori de conținut video.“

Dorin Ion Ilie a concluzionat: „Ar fi bine ca toți să conștientizeze că e un eveniment extraordinar, realizat cu mijloace foarte puține, cu oameni foarte inimoși pe care i-am descoperit și care ar trebui să fie un exemplu pentru toți cei din țara noastră. Este o unicitate pentru România și pentru Europa de Est.“

Andrei VORNICU