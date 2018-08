Ediția 16 la Expo Taurine și-a desemnat laureatele

Share



Zona de câmpie din inima Transilvaniei a fost dintotdeauna renumită pentru activitatea crescătorilor de animale. Zilele Sărmășene au organizat cu ocazia celei de-a XVI-a ediții o așa numită „competiția” cu același număr a Târgului Expo Taurine, în care locuitorii din localitățile Sărmașu și împrejurimi și-au expus cele mai frumoase exemplare. Cele 49 de taurine intrate în „competiție” la ore nepropice, când poate le-ar fi fost mai bine pe pășune sau în grajduri, s-au întrecut la patru secțiuni: „vaci multipare” (cu minimum două fătări), primipare (aflate după prima fătare), „vaci gestante” și „tinere speranțe”. Expoziția a debutat cu o alocuțiune a primarului Ioan Mocean, care a salutat prezența specialiștilor din domeniu care s-au implicat pentru reușita acestor manifestări.

„Vreau să adresez mulțumiri celor care făcut efortul de a participa la o nouă expoziție, cei care pot fi numiți „actorii principali” și au răspuns prezent cu exemplare minunate de bovine, fermierilor sărmășeni. Mulțumiri trebuie adresate și specialiștilor din domeniu care ne onorează cu prezența la o expoziție care, trebuie să recunoaștem, este tot mai greu de organizat de la an la an. Această remarcă o fac deoarece fără sprijinul financiar al celor care contribuie să putem organiza aceste expoziții care în urmă cu mai mulți ani porneau la drum cu mult entuziasm, cu un elan puternic, în mai multe localități, în toate zonele județului, acum am rămas puține localități care mai organizăm aceste expoziții”, au fost cuvintele de deschidere a primarului Ioan Mocean, care i-a prezentat în continuare pe specialiștii prezenți la expoziție.

Au fost prezenți reprezentanți ai Direcției Agricole a județului Mureș, prin directorul Ioan Rusu, inginerul Florin Naicu și tehnicianul Bodor Zoltan, ai Asociației Crescătorilor de Animale Mureș și ai altor instituții din domeniul zootehnic. Comisia de Bonitare alcătuită din dr. ing. zoo. Péterfi Lajos, ing. zoo. Daniel Dănuţ, ing. zoo. Nicolae Drăgan şi ing. zoo. Takács Francisc a avut o misiune dificilă pentru a decide care au fost cele mai frumoase exponate la cele patru categorii.

Selecție dificilă pentru departajare la unele categorii

„Felicitări pentru reușita de a organiza încă o ediție a acestei expoziții. Așa cum amintea și domnul primar, eforturile sunt tot mai mari pentru organizarea unor asemenea expoziții. Motivele sunt multiple, dar le vom analiza cu altă ocazie, acum ne vom concentra atenția pentru reușita acestui eveniment care este organizat cu ocazia sărbătorii orașului. Suntem și în anul Centenarului Marii Uniri, an în care trebuie să fim recunoscători celor care s-au sacrificat pentru ca noi să moștenim România de azi, să facem apeluri la unitate, unitate care din păcate în ultima perioadă s-a degradat constant. Ne bucurăm pentru că mai putem organiza câte o ediție în care se pot prezenta fermieri din zonele în care creșterea animalelor a fost dintotdeauna o îndeletnicire de tradiție”, a fost scurtul mesaj al lui Ioan Rusu.

Nuanță de culoare în plus oferită de prezentator

După mesajele adresate de către organizatori, a început „competiția” propriu-zisă. Publicul a fost captat nu doar pentru a urmări exemplarele care defilau rând pe rând prin ring, fiind atras în egală măsură și de felul în care a prezentat evenimentul Lucian Toader Raț,

așa numitul MC al evenimentului. Cu un ochi evident de specialist, acesta s-a dovedit un adevărat „maestru de ceremonii”, nu doar pentru acest domeniu, oferind printre diverse glume și sfaturi utile fermierilor. „Orice fermier trebuie să știe că mâncarea la vacă se bagă pe gură și rezultatul iese prin uger, prin cantitatea și calitate laptelui, iar acest lucru depinde de alimentația și îngrijirea acesteia”, a fost una dintre indicațiile oferite de către acesta, care a mai specificat faptul că aceste clasamnte nu sunt influențate doar de aspectul fizic, ci și de temperamentul animalului.

După ce au fost premiate primele trei locuri la fiecare categorie, cu specificația că cea de la categoria „juninci gestante” a necesitat „baraj”, deoarece numărul participantelor nu a permis intrarea în competiție a tuturor celor prezente, s-a trecut la acordarea premiilor speciale. Au fost premiați și cel mai vârstnic și cel mai tânăr fermier, vaca cu cel mai frumos (corect) uger, după care cele patru locuri I și-au disputat Marele Premiu. Primul premiu special i-a fost acordat lui Alexandru Nagy, din localitatea Balda, câștigătorul secțiunii „vaci gestante”, reprezentat de soția acestuia. Cel mai vârstnic fermier este

Vasile Șerban, din localitatea Titiana, în vârstă de 72 de ani, reprezentat de fiica lui, mezinul este Bogdan Sălăgean, din Vișinelu, are doar 20 de ani, iar animalul cu cel mai corect uger a fost declarat cel al fermierului Ilie Hulpe, din Sărmașu.

Expoziția s-a încheiat cu un scurt discurs al primarului Ioan Mocean, care a mulțumit tuturor pentru participare, exprimându-și totodată speranța ca această tradiție să fie continuată și în edițiile următoare.

Clasamente pe categorii

Vaci multipare

Valentin Boldean- Vișinelu Marian Hulpe – Sărmașu Marcel Lovin- Sărmașu

Vaci Primipare

Porkolab Zoltan- Sărmașu Bogdan Sălăgean- Vișinelu Olivia Sălăgean- Vișinelu

Juninci gestante

Nagy Alexandru- Balda Ilie Hulpe- Sărmașu Florin Pop- Larga

Tineret pentru reproducere

Marinel Pop- Sărmășel Melian Hulpe- Sărmașu Viorel Oprea- Sărmășel