Conf. univ. dr. Ion Stavre: „Internetul, într-un anumit fel, democratizează utilizarea imaginii“. Internetul și televiziunea, sub lupă la SIMFEST 2018

Share



Cea de-a 15-a ediție SIMFEST îl are în juriu pe Conf. univ. dr. Ion Stavre (SNSPA București), una dintre personalitățile invitate să vizioneze filmele înscrise în concurs, pentru a le premia în cadrul Galei care va avea loc sâmbătă, 1 septembrie, la ora 19:30, la Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

Ion Stavre a susținut în cea de-a doua zi a Festivalului masterclassul „Televiziunea și internetul“ în cadrul Școlii de vară SIMFEST. Prezentarea a atins problematici de maximă actualitate care reconfigurează felul în care va arăta televiziunea în viitorul apropiat, dar și modul în care ne vom raporta la internetul din ce în ce mai acaparant și mai omniprezent.

Ion Stavre a răspuns la finalul masterclassului la câteva întrebări referitoare la chestiunile dezbătute în cadrul prezentării din Bastionul Croitorilor.

Reporter: Televiziunea prin internet a început să modifice paradigma televiziunii tradiționale, așa cum o știam până acum. Care credeți că va fi viitorul acesteia în interval de, să zicem, 10 ani?

Ion Stavre: Sunt tentat să încep răspunsul cu o metaforă și să-l parafrazez pe profesorul american Percy Tannenbaum care spunea cândva despre televiziune: „Dacă un copac a căzut și nu s-a văzut la televizor că acest copac a căzut, el nu a căzut în realitate.“ Aș putea spune că astăzi deja suntem în situația că dacă un copac a căzut și nu s-a văzut pe internet, el nu a căzut în realitate. Internetul este, în acest moment, un canal de comunicare care preia din ce în ce mai mult serviciile oferite de televiziunea tradițională. Nu cred că va trece foarte mult și vom vedea o nouă formă de televiziune, o televiziune hibrid care va avea parțial programe care vor fi transmisii directe și celelalte programe, așa-numitele programe de stoc, vor fi programe care vor fi găsite pe un site, în foldere, și de acolo fiecare își va alege programul dorit, în ziua dorită, la timpul la care este disponibil.

Rep.: Credeți că această nouă tendință va amplifica aspectul comercial sau se va păstra un oarecare echilibru între calitate și produsele dedicate exclusiv divertismentului?

I.S.: Sunt tentat să răspund puțin trist și anume: dimensiunea comercială va fi din ce în ce mai prezentă pentru că internetul, într-un anumit fel, democratizează utilizarea imaginii, în sensul că face ca imaginea să nu mai fie atât de restricționată din punct de vedere calitativ. Practic, oricine, cu un smartphone, poate face o transmisie directă pe Facebook și nu mai suntem îngrijorați de încadraturi și de prim-plan, dacă a fost bine făcută încadratura, pentru că ceea ce contează este să fii prezent la eveniment, emoția. Și atunci, componenta aceasta care ține, dacă vreți, de o anumită tradiție estetică a televiziunii, va scădea ca importanță.

Rep.: Ne-ați semnalat o deficiență. Ați mai putea numi altele, dar și avantaje?

I.S.: Cel mai mare avantaj va fi faptul că relația consumator-televiziune se va schimba radical. Consumatorul va primi o putere din ce în ce mai mare, va fi capabil să-și creeze propria sa grilă de programe. În același timp, internetul va oferi o cantitate atât de mare de producții audiovizuale, încât va fi foarte greu să te orientezi către acele producții de foarte bună calitate care îți aduc un câștig personal, în sensul să te îmbogățești spiritual urmărind un anumit film sau un documentar. În cadrul televiziunii se va schimba radical raportul dintre departamentul de programe și departamentul de promovare, pentru că departamentul de programe practic nu va mai conta și va mai conta doar departamentul de promovare care va fi obligat să identifice cât mai bine telespectatorii care sunt specifici unui anumit program.

Rep.: Televiziunea tradițională este asociată mai ales cu un ecran de tip mediu. Cum se va adapta noul tip de televiziune prin internet la ecranele mici ale telefoanelor mobile?

I.S.: Telefoanele mobile au deja o industrie video proprie. Există canale de televiziune dedicate exclusiv telefonului mobil, care pot fi urmărite doar pe un smartphone. Toate producțiile vor fi foarte scurte. Vă dau câteva exemple: un spot publicitar pentru telefonia mobilă va fi între 7 și 10 secunde. O știre va fi între 10 și 15 secunde. Sunt deja seriale, așa numitele mobisoaps, care sunt soap operas dedicate exclusiv telefoniei mobile, însă producțiile acestora nu vor depăși 5 minute, pentru că din cel mai interesant studiu despre telefonia mobilă pe care l-am citit – este vorba de un studiu făcut de London School of Economics – acesta arată că durata maximă de vizionare continuă a unei producții pe internet este de 5 minute. Ca atare, tot ce se va produce în materie de producții artistice dedicate telefonului mobil va fi sub 5 minute.

A consemnat Andrei VORNICU