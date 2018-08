Boșca Darius, mureșean intrat primul la buget la Conservatorul din Cluj, are nevoie de un clarinet

Share



Absolvent al Liceului Vocațional de Artă, Boșca Darius este un tânăr talentat de 19 ani care prin muncă asiduă a reușit să intre primul la buget la Conservatorul din Cluj. S-a înscris în clasa a V-a la clarinet la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș și de atunci e într-o continuă ascensiune muzicală. Provine dintr-o familie de artiști, cei patru frați și surori mai mici fiind și ei toți înscriși la diferite secții a Liceului Vocațional de Artă.

A participat la zeci de concursuri sub îndrumarea profesorului Călugăru Călin la care a și luat locul I. Dintre acestea amintim Concursul Național de Interpretare Instrumentală a Liceului de Artă în 2012, Faza zonală Miercurea Ciuc în 2011, Concursul internațional Avlodia din Brașov în 2016, Concursul Național Lira de Aur din Suceava în 2018, Olimpiada Națională de la Craiova din 2018 și Concursul Premii de excelență Rotary din 2018. Pe lângă clarinet, el cântă și la alte instrumente, fiind un tânăr cu un fler pentru muzică în orice formă a ei.

Darius are nevoie de un clarinet pentru a merge mai departe

Semina Baricz, șef serviciu Beneficii Asistență Socială, l-a luat sub aripa sa protectoare, deoarece cu toate că Darius a intrat primul la buget la Conservator, universitatea nu îi asigură și un clarinet profesional al cărui cost depășește 3.000 de euro. „A fost admis la Conservatorul din Cluj, primul, pentru toate meritele sale. Face parte dintr-o familie cu mulți frați a căror mamă este în pensie de boală, iar tatăl trebuie să asigure traiul celor 7 persoane prin munca sa. Ei sunt cinci frați la liceul de artă, toți talentați, care fac zilnic naveta din Cristești. Eu am aflat de acest caz de la mai multe persoane care m-au rugat să îi arătăm meritele pentru că are nevoie de un clarinet bun necesar la universitate. Poate că putem să îl ajutăm, este un copil merituos care chiar merită să meargă mai departe. Punem mână de la mână și poate reușim să îi cumpărăm un clarinet.” a precizat Semina Baricz.

Cu această ocazie, i-am pus lui Darius câteva întrebări legate de activitatea sa și munca pe care o prestează zilnic pentru a-și atinge obiectivele.

Reporter: De ce clarinet și nu alt instrument muzical?

Darius: La început am mers la muzică și nu m-am gândit de ce instrument să mă apuc. Fiind disponibil un loc la clarinet, l-am luat și a ajuns să îmi placă între timp. Am început să merg la concursuri, să am concerte, am avut și o trupă și am ajuns la concluzia că vreau să continui pe muzică.

Reporter: De la bun început ai vrut să faci muzică?

Darius: Da, de când m-am înscris la liceul de artă am spus că vreau să fac muzică, dar nu știam că voi continua mai departe cu asta.

Reporter: Cât lucrezi în medie pentru a atinge asemenea performanțe?

Darius: Înainte de vreun concert sau un concurs, studiez mult. În rest, în general mă trezeam dimineața, pe la vreo 7-8, și mă duceam la internat și studiam până pe la vreo 12-13 când începeam cursurile propriu-zise la liceu. Pe zi practic repetam cam între trei și cinci ore, dar aveam bineînțeles și zile în care studiam doar o oră-două. Nu am un program prestabilit.

Reporter: Înseamnă că pentru tine clarinetul înseamnă pasiune, nu doar școală.

Darius: Da, nu simt ca și cum aș munci, e un pic mai ușor.

Reporter: După ce termini Conservatorul, care sunt planurile tale?

Darius: Vreau să lucrez într-o filarmonică, între timp să am o trupă. Acum în Târgu-Mureș am avut o trupă de jazz și mă gândeam să continui pe aceeași linie. Un jazz clasic, cu influențe noi.

Reporter: Care sunt influențele tale muzicale, ce asculți?

Darius: Jazz, bineînțeles, muzică clasică pentru cultura mea generală, rock, pop, cam tot ce e de ascultat bun.

Toți cei care doresc să contribuie la continuarea traseului ascendent al acestui tânăr talentat, pot veni la etajul I al clădirii AJOFM Mureș să lase donația la Semina Baricz. Ea poate fi contactată în acest sens la numărul de telefon 0744 389 475.