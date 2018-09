Sir Charles Fletcher, la SIMFEST: „Dronele, telefoanele mobile și alte forme de tehnologie care apar vor fi excepțional de utile“

Share



Unul dintre invitații de vază ai ediției SIMFEST din acest an, sir Charles Fletcher, MBE (Director executiv și redactor-șef Caledonia Media, cu sediul în Scoția), a revenit la Târgu Mureș pentru a susține un masterclass în Bastionul Croitorilor din Cetatea Medievală. Tema „Ce e nou în știri?“ („What is new in news?“) a prilejuit discuții pasionate cu publicul, în cadrul cărora au fost dezbătută utilitatea dronelor în activitatea jurnalistică, avansul roboticii în media, internetul și revoluția tehnologică în televiziune.

Reporter: Ați putea face un rezumat al masterclass-ului?

Charles Fletcher: Sper că a fost reușit. Am avut parte de un grup de participanți grozav, care au contribuit enorm, în special la anumite replici și idei pe care le-am avut, și a fost în mare măsură un caz în care cei prezenți au ajutat la dezvoltarea ideilor mele.

Rep.: Ce părere aveți despre noua tehnologie care a apărut în televiziune, cum ar fi dronele? Sunt acestea utile? Dar telefoanele mobile de tip smartphone?

C.F.: Cred că dronele, telefoanele mobile și alte forme de tehnologie care tocmai apar și de care încă nici nu am auzit vor fi excepțional de utile. Referitor la tehnologia dronelor, dacă faci un reportaj despre o inundație, noi, ca jurnaliști, nu am putea ajunge foarte departe, dar dacă ai o dronă prevăzută cu cameră de filmat, poți să o înalți deasupra zonei respective ca să vezi nivelul devastărilor și să implici privitorul în poveste, ceea ce este entuziasmant. Bineînțeles, din punctul de vedere al chestiunilor de securitate, trebuie să ne asigurăm că respectăm acest principiu, iar rezultatul pe care îl obținem astfel deschide o nouă viață pentru spectator, și cred că este extraordinar de util pentru jurnalist și pentru operatorul video. Referitor la tehnologia telefonului mobil, inițial era vorba de un dispozitiv cu care puteai realiza apeluri telefonice, mai apoi puteai trimite SMS-uri, pe urmă email-uri, aveai acces la Internet, iar telefonul și-a sporit neîncetat utilitățile. Acum putem filma, putem edita filmările și putem face multe alte lucruri. Și asta se întâmplă în prezent, dar smartphone-urile devin din ce în ce mai deștepte și vom fi în curând în stare să le folosim la o capacitate îmbunătățită. După cum am prezentat și în cadrul atelierului de mai devreme, un tânăr din New York reprezintă un pachet de emisie în sine. Acesta face transmisiuni în direct, pe plan internațional, ale unor evenimente care se desfășoară în New York. Este foarte palpitant. Cred că diferența în cazul său este că și-a dezvoltat la rândul său o echipă de back-up, pentru siguranță, astfel încât nu lucrează singur. El se află pe teren, dar are și alți oameni alături care verifică faptele și sunt în stare să supravegheze activitatea sa. Echipa s-ar putea să nu fie de dimensiunea celei de la BBC, dar este vorba de un nucleu format dintr-un om, și asta e deosebit.

Rep.: Ce părere aveți de jurnalismul realizat de roboți? Credeți vă este benefic sau nu pentru televiziune?

C.F.: Cred că se impune din anumite puncte de vedere, pentru că în cadrul presei scrise am observat modificările tehnologice survenite în ultimii ani. Inițial nu am fi tipărit imediat conținutul, nu am fi ignorat jurnalistul responsabil de producție. Unii editori au dispărut în foarte multe arii, iar jurnaliștii chiar scriu textele în niște mici rubrici care umplu ecranul, așa că de ce-ar fi televiziunea diferită? Sunt toate componentele robotice, analitice și algoritmii care sunt puse laolaltă de persoane inteligente care sunt capabile să creeze povești doar utilizând informații. Ne vor înlocui pe noi, jurnaliștii? Sper că nu. Dar ne vor determina să ne facem treaba în mod diferit? Cu siguranță. Vor îmbunătăți ceea ce facem? Așa sper. Și vom lucra împreună, oameni și roboți, având un computer cu superputeri.

Rep.: Cum vi s-a părut experiența de la SIMFEST?

C.F.: SIMFEST reprezintă un eveniment și o întâlnire extraordinare, unice și incredibile. Este un loc fericit. În urmă cu câteva zile, cineva mi-a zis că nu se află aici ca să concureze. De fapt, se află ca să concureze, dar în același timp nu, pentu că există această atmosferă în care împărtășim informații, învățăm și facem lucruri împreună, și cred că este ceva care trebuie prețuit enorm. Și, bineînțeles, se întâmplă aici, la Târgu Mureș, care este un loc grozav în care să te afli.

Rep.: Asta înseamnă că vă veți întoarce la următoarea ediție?

C.F.: Cine știe? Sunt șapte ani de când am fost prezent ultima oară, și este o experiență specială să fiu aici la ediția aniversară cu numărul 15, și mă bucur să fac parte din SIMFEST.

Au consemnat Diana LUPEI și Andrei VORNICU