Producțiile premiate în cadrul Galei SIMFEST 2018

Share



Juriul celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST, desfășurat în perioada 27 august – 2 septembrie la Târgu Mureș, a premiat cele mai reușite producții înscrise în concurs, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala Mare a Palatului Culturii.

85 de producții realizate de televiziuni locale și naționale, producători independenți sau case de producție din 14 țări au concurat în cadrul ediției SIMFEST din acest an. Juriul format din Conf. dr. Lucian Ionică (Președinte al juriului), Conf. dr. Ion Stavre (SNSPA București), Geo Tuică (Director de imagine TVR), Codruț Pînzaru (Producător independent), Prof. dr. Brîndușa Armanca, Dorin Ion Ilie (Director de imagine France TV) și Steve Teers (Editor de imagine și muzician din Londra), au oferit premiile, alături de Ioan Ceaușescu (inițiatorul și directorul SIMFEST), care a acordat Marele Premiu SIMFEST 2018.

Evenimentul de gală a beneficiat de prezența lui Ovidiu Scridon (poet și cantautor), a maestrului Dorel Vișan și a bariton-basului Marius Goșa de la Opera Națională din Timișoara, care au adus o emoție suplimentară unei seri pline.

Lista premiilor decernate

La secţiunea Multimedia s-a acordat Menţiune site-ului E-cultura

La secţiunea Eveniment multimedia s-a acordat premiul pentru expoziţia de imagini în relief accesibile pentru publicul cu dificultăţi de vedere, autori Dan Patzelt şi Dorin Moldoveanu

La secţiunea Ştiri s-a acordat premiu jurnalistei Marga Andreescu de la TVR Iaşi

S-a acordat o Menţiune pentru promovarea acţiunilor de caritate filmului „Beyond children’s laugh“, realizat de Sebastian Andrei

S-a acordat o menţiune pentru imaginea şi montajul filmului „Viaţa e o potecă“, autor Dite Dinesz: Marius Danci (imaginea) și Constantin Buţă (monajul)

La secţiunea Creaţie studenţească s-a acordat premiul pentru imagine celor patru producţii: „I am Blacksmith“, „I am Carver“, „I am Shoemaker“ şi „Casa mare“, autori: Călin Laur, Tcaci Dumitru din Chişinău, Republica Moldova

S-a acordat premiu pentru videoclipul „Ridică-te“ al Paulei Seling, autor Sergiu Ciorescu din Republica Moldova

La secţiunea Eseu s-a acordat premi pentru producția „Vague a Part“, autor Charles Tony Barraud

La secțiunea Film turistic s-a acordat Menţiune pentru producția „Esmahan, comoara de la Mangalia“, autor Paul Pelencsar

La secţiunea Film turistic s-a acordat premiul pentru filmele „Ile Saint Louis“ şi „Orsay, une musée a quai“, autoare Geneviève Faure

La secțiunea Film de ficţiune s-a acordat premiu filmului „The Strange Case of Mr. Inanis“, regia Zoran Trajkovic, scenariul Zames Stephens

La secţiunea Film despre minorităţi s-a acordat Menţiune pentru producţia „Revoluţia copernicană în Transilvania“, autor Miholcsa Gyula de la TVR Bucureşti, secţia maghiară.

La secţiunea Film despre minorităţi s-a acordat premiul producției „Clopodia“, autor Keresztes Peter de la TVR Timişoara. Premiul este susţinut de fundaţia Freedom House România.

La secțiunea Reportaj s-a acordat Mențiune pentru producția „Otrava de cinci stele“, autor Alin Gelmărean de la TVR Cluj

La secțiunea Reportaj s-a acordat premiu pentru producția „Sindromul Italia“, autor Maria Cristina Ţilică de la TVR 1

La secțiunea Documentar cu temă ecologică, s-a acordat premiu pentru producția „România contra România“, autori Dan Curean şi Dan Păvăloiu de la TVR Cluj

La secțiunea Film documentar portret s-a acordat premiu pentru producția „Bozzetto non Troppo“, autor Marco Bonfanti

La secțiunea Film documentar politic s-a acordat premiu producției „When Pigs Come“, autor Biljana Tudorov din Serbia

La secțiunea Film documentar istoric s-a acordat premiu pentru producția „Occupation 1968“, autori Evdokia Moskovina, Linda Dombrovszky, Magdalena Szymkow, Marie Elisa Scheidt și Stephan Komandarev, o producţie internaţională Peter Kerekes Ltd.

La secţiunea Centenar s-a acordat premiu producției „Vis de aur, coroana de oţel“, autor Gabriela Baiardi de la TVR Iaşi

Menţiunea Specială a Juriului s-a acordat producției „Break“, autor Reza Golchin din Iran

Premiul Special al Juriului s-a acordat producției „Nussbaum 95736“, autor Csibi László

Marele premiu SIMFEST 2018 s-a acordat producției „Braşov 1987. Doi ani prea devreme“, autor Liviu Tofan, producător Muzeul de Istorie Braşov și Televiziunea Română

Andrei VORNICU