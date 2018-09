FOTOGALERIE: Pădurea Rotundă a adus „oxigen artistic” la Reghin timp de șapte zile

Share



Programul Pădurea Rotundă a revenit în acest an cu cea de-a șaptea ediție, în intervalul 27 august – 2 septembrie, și a oferit reghinenilor o evadare binevenită din cotidian, dar și un final reconfortant al sezonului estival.

Șapte dintre cele mai valoroase producții cinematografice ale ultimului an, și cu un portofoliu important de premii, au fost proiectate în premieră la Reghin, la amfiteatrul din Pădurea Rotundă. Titlurile pe care publicul le-a putut urmări în freamătul plăcut al înserării, sub cerul liber, au fost: „Cu drag, Van Gogh” (Regia Hugh Welchman, Dorota Kobiela), „Paterson” (regia Jim Jarmusch), „Foxtrot” (regia Samuel Maoz), „Jupiter’s Moon” (regia Kornél Mundruczó), „The Square” (Ruben Östlund), „În întuneric”, (regia Fatih Akin) și „Copacul vrajbei noastre” (r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson). Nici cei mici nu au fost neglijați, astfel încât organizatorii le-au pregătit copiilor și părinților acestora, ca noutate, filmele „Străjerii” și „România neîmblânzită”, care au fost proiectate la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”.

Un program artistic pentru toate vârstele

Juniorii au fost răsfățați de luni până vineri cu ateliere de artă conduse de Irina Spînu, iar publicul meloman a avut parte, joi, de o întâlnire specială cu, probabil, cea mai reprezentativă voce a jazzului românesc din acest moment, inconfundabila Luiza Zan. Artista a cântat într-o formulă inedită, acompaniată de pianistul Daniel Csikos, familiar publicului mureșean prin colaborarea sa fructuoasă cu solista Ana Maria Galea.

Programul Pădurea Rotundă, organizat de Asociația K’arte, a devenit cunoscut și pentru rezidențele artistice pe care le-a organizat de-a lungul timpului, și care au adus la fața locului artiști importanți a căror creații au fost definite de experiența avută timp de o săptămână la Pădurea Rotundă. În acest an, rezidențele se vor muta la Târgu Mureș în cursul acestei săptămâni, iar la finalul lunii vor culmina printr-o expoziție colectivă la Camera K’ARTE.

„Un loc magic”

„Componenta de la Reghin a proiectului Pădurea Rotundă – cinema în aer liber, concert Luiza Zan și atelierele de artă pentru copii – s-a încheiat cu multe satisfacții și cu sentimentul că este un proiect așteptat și iubit de mulți reghineni. Am primit foarte multe încurajări, dar și sugestii pentru a-l dezvolta, iar pentru viitor ne dorim ca beneficiarii direcți ai proiectului, tot mai numeroși, să fie reperul unei dezvoltări sustenabile a acestuia,” a declarat Eliodor Moldovan, președintele Asociației K’Arte, inițiatorul și organizatorul proiectului Pădurea Rotundă.

Luiza Zan a fost cucerită de farmecul natural al locului și de căldura și receptivitatea publicului prezent la concert. „Pădurea Rotundă e un loc magic, unde fiorii artei contemporane românești își fac simțită prezența în fiecare fir de iarbă. Nu am crezut că voi întâlni organizatori atât de dedicați promovării acelor segmente ale artei contemporane rezervate de obicei marilor festivaluri. Pentru mine, Pădurea Rotundă e un loc cu aer curat, oxigen artistic”, a afirmat artista.

„În acest an la Pădurea Rotundă, în cadrul atelierelor de creativitate, copiii s-au familiarizat cu viața și opera unor artiști importanți din istoria artei (Gustav Klimt, Wassily Kandinsky, Constantin Brâncuși etc.). Folosind tehnici diverse (desen, picrură, colaj, modelaj), copiii au fost încântați să lucreze in stilul acestor artiști, și să învețe lucruri noi. Prezența lor în număr destul de mare m-a bucurat, și a făcut ca experiența mea din acest an să fie una foarte frumoasă”, a declarat Irina Spînu.

Partenerul principal al programului Pădurea Rotundă a fost Hotel Marion-Pădurea Rotundă, iar partenerii instituționali au fost Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local Reghin.

Andrei VORNICU