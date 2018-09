Handbalistele iau startul în „haine noi”

Share



La sfârșitul acestei săptămâni se dă startul în Divizia A la handbal feminin, eșalonul doi valoric, a doua echipă a CSM-ului târgumureșean dintre secțiile de jocuri sportive care ia startul. Sub culorile nou înființatului club CSM Târgu-Mureș, echipa alcătuită practic cu lotul CS Olimpic va debuta în seria D, duminică, 8 septembrie, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Târgu-Mureș, în compania timișorencelor de la Universitatea de Vest. Partida care va fi arbitrată de o brigadă maramureșeană experimentată alcătuită din Alin Gherman și Adrian Moldovan este a treia dintre cele două formații. CSU de Vest Timișoara s-a mai întâlnit cu echipele târgumureșene și în sezoanele precedente, dar cu confruntări mai vechi cu SC Mureșul, desființată în cursul campionatului trecut, în care s-au întâlnit de două ori doar cu CS Olimpic, împărțindu-și victoriile. Pentru acest sezon echipa târgumureșeană pornește așadar sub noua denumire, întărită și cu jucătoare mai experimentate care au activat sub culorile SC Mureșul, dar nucleul îl constituie echipa de junioare de la CS Olimpic, „construită” de soții Mihaela și Claudiu Evi, cei care conduc și destinele noului CSM.

Celelalte două partide din prima etapă a grupei de 6, care va disputa două tururi și două retururi sunt Minaur Baia Mare-CSU Reșița și CSU Oradea-Crișul Chișinei Criș. Primele două clasate se vor califica la finalul celor două tururi pentru turneul semifinal, de unde tot primele două își vor disputat două locuri de promovare în Liga Națională și alte două pentru baraj. CSM va întâlni în etapa a II-a, tot pe teren propriu, după o săptămână, formația din Baia Mare.

Debutul echipei este așteptat cu mare interes de iubitorii handbalului mureșean și este de așteptat ca suporterii CS Olimpic, „obligați” să facă deplasarea de această dată în Sala Sporturilor, să asiste la noul debut în număr cât mai mare.

„Din păcate n-am avut timp pentru amicale în formulă completă, deoarece am avut cele trei jucătoare convocate la loturile naționale (n.r.: Andreea Târșoagă, Monica Bărăbaș și Ioana Ugran). Avem emoții pentru acest debut, este un lucru normal, dar suntem optimiști”, a spus antrenoarea Mihaela Evi.