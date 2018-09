Pregătiți-vă motoarele și geaca de piele, începe Maris Fest!

Share



În acest weekend va avea loc a IV-a ediție a festivalului Maris Fest la noua locație pe strada Insulei, devenit cel mai mare festival de rock din România. De această dată sunt așteptați 30.000 de vizitatori la evenimentul cu intrare liberă și 2.000 de motocicliști la parada devenită deja simbol.

„Este un eveniment organizat în parteneriat cu Legio Maris, Primăria Târgu-Mureș, Consiliul Local Târgu-Mureș și alte instituții publice și private” a declarat Cosmin Blaga, purtător de cuvânt al Primăriei.

O nouă locație

Anul acesta festivalul vine cu multe noutăți. În primul rând se va schimba locația, iar în al doilea rând, de această dată vor fi două scene.

„Eu sunt reprezentantul asociației Moralis care deține atât brandul Maris Fest, cât și Legio Maris. Am schimbat locația în acest an, festivalul nostru, care dacă până acum s-a desfășurat la Weekend pe strada Plutelor, din acest an, având în vedere faptul că așteptăm mult mai multă lume și pentru că activitățile sunt mult mai variate și de anvergură mult mai mare, am decis să schimbăm locația. Așadar va fi pe strada Insulei, în zona hipodromului pe malul Mureșului. Vom folosi cam tot spațiul de acolo, inclusiv parcările și vom închide strada Insulei. Pe această cale dorim să ne cerem scuze cetățenilor pe care îi deranjăm cu acest fapt, dar o dată pe an se întâmplă și sperăm ca deranjul să fie cât mai mic” a spus Thomas Moldovan, director festival.

Începând de anul acesta, vor fi introduse elemente noi. „Pe lângă trupele care sunt de cu totul altă anvergură, vom avea și o pistă de Short Track Enduro unde vor fi niște mașini, cauciucuri, bușteni, iar cei cu motociclete de cross vor face niște demonstrații și vom avea chiar și două concursuri” a comunicat Thomas Moldovan. Premiile vor fi în bani, dar și în accesorii moto de la sponsori.

Vocea de la Rock FM va prezenta festivalul

Întregul festival va fi prezentat de Hrubaru, vocea Rock FM și Bokor Barna pe partea maghiară de la Teatrul Național Târgu-Mureș. Camparea ese gratuită cu o capacitate de 1.000 de corturi și se asigură și dușuri. Ciugulitu Csaba și Luchian Pantea se vor ocupa de partea de distracție și entertainment, iar aici nu se va face rabat, fiind organizate o serie de concursuri inedite, printre care amintim bărbieritul balonului, concurs de băut bere, învârtit și alergat, concurs de mers încet cu motocicleta și burn out, paintball, tir cu arcul, concurs de scos micii din muștar și multe altele. Pentru cei interesați, și anul acesta puteți avea ocazia să distrugeți o mașină în concursul de anger manangement

„Vineri la scena mare vom începe cu Școala de Rock pentru că una dintre componentele acestui festival este de a promova valorile culturale și vom începe cu trupe din Târgu-Mureș” a ținut să precizeze Thomas Moldovan. După ei vor veni Dusty Ride, Trooper, Krypton și Hara, Dan Bittman și Dan Teodorescu în proiectul Rock Simfonic, și Daniel Iancu la cort. „Este un concept de spectacol în premieră foarte interesant, de rock simfonic realizat de cei de la Opera din Cluj împreună cu Dan Bittman, Dan Teodorescu de la Taxi și cei de la Hara. E un concert cu lasere, cu fum, muzică, foarte mulți artiști pe scenă, foarte interesant” a transmis directorul festivalului.

Nazareth pentru prima oară la Târgu-Mureș

A intervenit o mică schimbare în programul de sâmbătă, Karthago fiind indisponibili și mutați de organizatori pe duminică. Cu această modificare, sâmbătă vor urca pe scenă Cherry Band, Dirty Shirt, The ROCK cu Dave Evans (primul solist al trupei AC/DC) și bateristul Mike Terrana, avându-i ca headlineri pe Nazareth. La cort, după concertul Nazareth, îl vom auzi pe Mihai Margineanu. Fondată în 1968, Nazareth a dat lovitura cu câteva hituri pe piața din Europa, intrând definitiv în conștiința publicului în 1975 cu albumul „Hair of the Dog”, în special cu balada „Love Hurts”. Pentru fanii formației, organizatorii au anunțat că va fi o sesiune de autografe după concert.

Duminică îi vom vedea urcând pe scenă pe Ex Animus, Hangover, Relative Band, Ozone Mama, Karthago și Kempes în încheierea festivalului. Kathargo este un nume cunoscut pentru publicul maghiar, fiind una dintre cele mai populare trupe rock din Ungaria din anii 80, preluând stilul rock al Americii de Vest.

Îl puteți ajuta pe Mihai la festival

În ceea ce privește Parada Moto, an de an cei strânși încearcă să atragă atenția asupra unei probleme presante, iar în acest an i-a venit rândul necesității finalizării centurii de ocolire a orașului Târgu-Mureș dat fiind aglomerația din trafic, prin purtarea de centuri, brăcinare, curele, sau orice element de acest gen. 100 de centuri vor fi oferite de către organizatori în mod gratuit. Ca o schimbare importantă, plecarea se va face în 8 septembrie de la ora 12:00 din parcul Transil de pe strada Insulei, nu de la Promenada cum se făcea până acum. „Vom face un traseu prin oraș, pornind de pe strada Insulei, strada Somnului, urmând Libertății, Cuza Vodă la Panov, Poșta Mare pe bulevardul 1 Decembrie, pe urmă coborâm Nagy Antal până sus pe Pandurilor, Fortuna, înapoi pe bd. 1 Decembrie, Poșta Mare, Centru, Călărașilor și locație, fiind o paradă mai scurtă anul acesta” a spus Thomas Moldovan.

Nu în ultimul rând, anul trecut s-a organizat o tombolă prin care toți banii strânși au mers la Mela, iar anul acesta va fi ajutat Mihai care are SMA și despre care ați mai citit în ziar. „Avem și anul acesta o tombolă. În totalitate banii obținuți din tombolă vor merge în sprijinirea unui caz social, este vorba de un băiețel sub un an, foarte bolnav. Dacă anul trecut am avut un succes răsunător, rămânând fără bilete de tombolă pentru cazul Mela, sperăm ca și anul acesta să putem ajuta din acest punct de vedere” a încheiat directorul festivalului.