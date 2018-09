Se deschide un nou loc de activități sportive pentru cei mici și mari

Share



În 15 septembrie de la ora 10:00 se va deschide pista Zarox Pumpyard pe Gheorghe Doja nr. 204. Cu această ocazie, pasionații de biciclete, trotinete, skateboard sau role, indiferent de vârstă, vor avea ocazia să încerce Pumptrackul Modular.

Pumptrackul este o pistă cu suprafață antiderapantă, cu o succesiune de valuri (tip pumptrack) pe care orice persoană se poate da cu o bicicletă, skateboard, trotinetă sau role, pista având forma perfectă pentru a putea fi parcursă cu o simplă „pompare în sus și în jos” a mijlocului de deplasare. Pista modulară poate fi folosită ca loc de recreere sau la fel de bine pentru antrenamente profesionale pentru rideri avansați, cum ar fi participanții de concursuri.

Organizatorii își doresc demult să deschidă acest loc de distracție și chiar au organizat o pagină de donații prin care au reușit să strângă, conform spuselor lor, 1040 euro de la 47 de donatori. Scopul lor este de a promova un stil de viață sportiv și sănătos, de a educa mii de persoane să meargă pe Pumptrack cu scopul de a-și descoperi abilitățile, urmând ca mai târziu să participe la concursuri naționale și internaționale.

Un loc special conceput pentru a scoate copiii la mișcare

„Noi am pornit cu un chestionar care a fost completat de 215 persoane, marea majoritate fiind din Târgu-Mureș, de unde am aflat că 70% fie nu știu ce e un Modular Pumptrack, fie nici nu au auzit despre aceasta pistă. De aici am pornit cu ideea de a aduce ceva nou pe piață, cu scopul de a forma persoanele doritoare și de a-i învăța un nou sport, să mișcăm copii din fața monitoarelor și a telefoanelor și să îi învățăm să combine sportul cu distracția. Am ales acest spațiu, fiind un spațiu interior cu scopul ca doritorii să poată veni indiferent de vreme sau de anotimp, mai ales că se apropie anotimpul rece.” a transmis pentru Zi de Zi Hunor Imecs, administrator.

Pentru viitorii clienți vor exista carduri de fidelitate care vor funcționa cu puncte bonus și în funcție de punctele adunate se vor acorda bonusuri. De asemenea, se vor oferi reduceri pentru grupuri de participanți, va exista și posibilitatea de a participa cu grupuri (de exemplu grupe de la grădinițe, elevii unor clase școlare) și pachete pentru posibilitatea de a ține o zi de naștere.