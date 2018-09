Elevii de la „Unirea“, la un pas de evacuare

Share



La scurt timp înainte de începerea noului an școlar la Colegiul Național „Unirea“ din Târgu-Mureş, instituția e confruntată cu noi dificultăți locative. Statusul Romano-Catolic din Transilvania, proprietarul clădirii în care funcționează instituția de învățământ, a emis în data de 5 septembrie o notă către Primăria Municipiului Târgu-Mureș în care semnalează deteriorări semnificative ale imobilului și cere găsirea un spațiu adecvat în noul an școlar.

Cităm din document: „Utilizarea imobilului se face strict pe răspunderea dumneavoastră. Subscrisa fundație nu răspundem de integritatea corporală a locatarilor. Proprietarul declină orice răspundere pentru eventualele probleme cauzate de starea imobilului. Pentru ca procesul educațional să nu fie afectat de starea imobilului și având în vedere interesul superior al copiilor și al profesorilor care își desfășoară activitatea în imobil, respectiv ocrotirea integrității corporale a acestora, vă solicităm să asigurați Colegiului Național „Unirea“ un imobil corespunzător din punct de vedere tehnic.“

O notă similară a fost trimisă și conducerii Colegiului Național „Unirea“. În respectivul document se mai precizează și că începând cu data de 21 septembrie 2017 nu există încheiat un contract de locațiune valabil cu locatarii imobilului.

„Deși noi am plătit chirie în toți acești ani, de un an de zile aceștia nu ne-au mai emis facturi. Am plătit doar utilitățile. În repetate rânduri am avut întâlniri, dezbateri, adrese peste adrese, comunicări între noi în care le solicitam să emită facturi conform contractului pe care îl avem, care din punctul nostru de vedere este în vigoare, n-a fost anulat de la instanță. Este un contract valabil de închiriere care s-a încheiat în 2014 pe o perioadă de 20 de ani“, a declarat Sergiu Papuc, viceprimarul municipiului Târgu-Mureș.

O posibilă alternativă

Totodată, Sergiu Papuc a precizat că s-au efectuat lucrări de reparație, în măsura posibilităților:

„Din punct de vedere tehnic, liceul trebuia să suporte niște investiții majore. Noi, din bugetul local, am intervenit cu reparații la grupurile sanitare, pe holuri și în diverse clase. Desigur că nu vom elibera spațiul până când nu vom avea o discuție foarte clară pentru că este un contract între două etntități juridice. Noi ne-am respectac contractul de la început și până acum. Fiind un contract pe perioadă mare, legea ne-a permis să facem și anumite reparații, dar dacă vă uitați la clădirea din aceeași curte, care a fost renovată de proprietari, unde își desfășoară activitatea Liceului Teologic Romano-Catolic „Rákóczi Ferenc“, este o diferență de la cer la pământ. Proprietarul a avut disponibilități bănești să facă reparații acolo, dar la Colegiul „Unirea“ nu a dorit să facă. Noi am făcut acele reparații în măsura posibilităților.“

Viceprimarul municipiului Târgu-Mureș a specificat că există soluții de urgență și că situația este sub control.

„Dacă nu vom ajunge la nici o înțelegere cu proprietarul imobilului, ne vom preocupa să găsim un alt spațiu pe care îl vom dota. Există alternative, de exemplu cea mai indicată este clădirea Liceului de Construcții, deoarece acolo își desfășoară activitatea și clasele 0-4. Dar explorăm și alte variante. Ideea e că acolo există campus, cantină și teren de sport. Desigur că vor trebui făcute niște investiții oriunde va fi locația, ca să corespundă din toate punctele de vedere“, a completat Sergiu Papuc.

Speranța moare ultima

Prof. dr. Aurora Stănescu, directoarea Colegiului Național „Unirea“, se declară optimistă în ceea ce privește rezolvarea neînțelegerilor contractuale: „Am avut o discuție în cadrul Consiliului profesoral și, ca urmare a faptului că ne aflăm la începutul unui nou an școlar, ne exprimăm speranța că se va găsi o rezolvare astfel încât Primăria Municipiului Târgu-Mureș, direcția Școli, să găsească o modalitate prin care contactul încheiat cu Statusul Romano-Catolic să fie respectat, astfel încât convenția de folosință să poată fi pusă în aplicare și să se găsească remedii pentru rezolvarea tehnică a problemelor legate de baza materială. Credem că se pot găsi soluții pentru reparații, pentru tot ce înseamnă intervenții la probleme pe care Statusul le-a semnalat în adresa către noi și către Primărie.“

Directoarea Colegiului Național „Unirea“ a menționat că s-au efectuat niște reparații recente în imobil: „Noi, pe tot parcursul vacanței de vară am intervenit cu igienizare, cu zugrăvirea sălilor de clasă și a coridoarelor acolo unde a fost necesar, cu reparații pe care le-am făcut în laboratorul de biologie. Au fost peste 5-6 săli de clasă refăcute. Direcția Școli ne-au trimis materiale, iar sumele cerute înainte de vacanță au acoperit intervențiile noastre.“

Aurora Stănescu a precizat că demararea unor lucrări de consolidare a clădirii Colegiului Național „Unirea“ n-ar însemna întreruperea procesului instructiv-educativ.

O clădire emblematică

„Statusul spune că ei practic nu au fonduri pentru astfel de reparații, iar clădirea în sine necesită într-adevăr o intervenție fundamentală, iar accesarea proiectelor cu care ar putea să rezolve aceste reparații ar dura foarte mult timp“, a completat Aurora Stănescu. Directoarea instituției de învățământ a subliniat importanța pe care clădirea în care se desfășoară activitatea pedagogică o are pentru colectiv.

„Noi nutrim speranța că putem găsi acele resurse și susținere din partea Primăriei pentru a putea rezolva situația contractuală cu Colegiul Național „Unirea“. Noi dorim să ne desfășurăm în continuare activitatea aici. Ne gândim că această clădire este emblematică și pentru calitatea învățământului și pentru faptul că de istoria acestui colegiu se leagă un renume pe care l-am câștigat în timp. Practic, o relocare care să fie făcută în pripă nu cred că ar fi soluția cea mai potrivită față de o situație în care mai bine s-ar regândi un contract care să ofere stabilitate și continuitate colegiului nostru“, consideră Aurora Stănescu.

Instituția are aproximativ 1000 de elevi înscriși și un personal didactic format din 100 de profesori. Festivitatea de începere a noului an școlar va avea loc la Colegiul Național „Unirea“ luni, 10 septembrie, la ora 10.00.

Andrei VORNICU